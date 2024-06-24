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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, halefini açıkladı

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Saadet Partisi'nin 30 Haziran'da yapılacak kongresi öncesi Genel başkanlığı bırakacağını duyuran Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi'nin YİK kararı ile genel başkan adayını Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan olarak açıkladı. Öte yandan Saadet Partisi Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Birol Aydın, partinin olağanüstü kongresinde genel başkanlığa aday olduğunu duyurdu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Kayseri Milletvekili ve Teşkilat Başkanı Mahmut Arıkan'ın Genel Merkez'in adayı olduğunu açıkladı.

Saadet Partisi Kongresi 30 Haziran'da yapılacak. Kongre öncesi Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, genel başkanlık koltuğunu bırakacağını duyurdu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, halefini açıkladıSaadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu

PARTİ, GENEL BAŞKAN ADAYI OLARAK MAHMUT ARIKAN'I SEÇTİ

Karamollaoğlu, kongre öncesi kameralar karşısına geçerek, Saadet Partisi'nin Yüksek İstişare Kurulu (YİK) kararı ile genel başkan adayını Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan olarak açıkladı.

BİROL AYDIN ADAYLIĞINI AÇIKLADI

Öte yandan Saadet Partisi Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Birol Aydın, Saadet Partisi'nin 30 Haziran'da yapılacak olağanüstü kongresinde genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, halefini açıkladıBirol Aydın

MAHMUT ARIKAN KİMDİR?

Mahmut Arıkan 1977 yılında Kayseri'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kayseri'de tamamladı. 1999 yılında Erciyes Üniversitesi İnşaat Mühendisliğinden mezun oldu. Üniversite yıllarında Milli Gençlik Vakfı Okul Başkanlığı, Saadet Partisi'nin kuruluşundan itibaren gençlik kolları başkanlığı, ilçe başkanlığı ve il başkanlığı görevlerinde bulundu. MÜSİAD, ASKON, İMO, Cansuyu, AGD başta olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşunda görev aldı.

Saadet Partisinin kuruluşundan itibaren gençlik kolları başkanlığı, ilçe başkanlığı ve il başkanlığı görevlerinde bulundu. 2019 yılında Saadet Partisi Genel İdare Kuruluna seçildi ve genel başkan yardımcılığı görevini üstlendi. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde Saadet Partisi'nden 28. Dönem Kayseri Milletvekili seçilmiştir. Mahmut Arıkan, evli ve üç çocuk sahibidir.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, halefini açıkladıMahmut Arıkan

BİROL AYDIN KİMDİR?

Birol Aydın, 1969 yılında Gümüşhane'de doğdu. İlk ve orta öğretimini Gebze'de, yükseköğrenimini Tunus Zeytune Üniversitesi'nde tamamladı. Üniversite sonrası Milli Gençlik Vakfı Gebze Başkanlığı, Anadolu Gençlik Derneği Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı görevlerinde bulundu. Milli Görüş partilerinin çeşitli kademelerinde görev yaptı. 2002-2005 yıllarında Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanlığı yaptı. 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde Saadet Partisi'nden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı oldu. Haziran 2014'te Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı görevine getirilen Aydın, 1 Ekim 2017 yılında Saadet Partisi İstanbul 6. Olağan İl Kongresinde görevini Dr. Abdullah Sevim'e devretti.

Saadet Partisi 27. dönem İstanbul 2. bölge 1. sıra milletvekili adayı oldu. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Saadet Partisi'nden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı seçildi. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde Saadet Partisi 28. Dönem İstanbul Milletvekili seçildi. Birol Aydın, evli ve 3 çocuk sahibidir.

Kaynak: Haberler.com / Politika

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Yorumlar (1)

alperen:

Sen daha yaşıyormuşum.papaz

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