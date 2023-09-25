Rusya Dışişleri Bakanlığı, Paşinyan'ı suçladı

Karabağ operasyonundan sonra Rusya'yı suçlayarak "Ermenistan hiçbir zaman yükümlülüklerinden kaçmadı ve müttefiklerine ihanet etmedi." diyen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a yanıt gecikmedi. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Paşinyan Moskova'yı suçlayarak iç ve dış politikadaki başarısızlığının sorumluluğundan kurtulmaya çalışıyor. Eğer Paşinyan ateşkesi haftalar önce kabul etmiş olsaydı, kayıp daha hafif olacaktı." denildi.

Karabağ operasyonundan sonra sokakların karıştığı Ermenistan'da Başbakan Nikol Paşinyan, isim vermeden Rusya'yı suçlayarak, "Ermenistan hiçbir zaman yükümlülüklerinden kaçmadı ve müttefiklerine ihanet etmedi." dedi. Paşinyan'a cevap veren Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Paşinyan Moskova'yı suçlayarak iç ve dış politikadaki başarısızlığının sorumluluğundan kurtulmaya çalışıyor." ifadelerine yer verildi.

Karabağ'da Azerbaycan'ın zaferiyle sonuçlanan operasyon sonrası Ermenistan yangın yerine dönerken, Başbakan Nikol Paşinyan isim vermeden Rusya'yı suçladı. "Ermenistan hiçbir zaman yükümlülüklerinden kaçmadı ve müttefiklerine ihanet etmedi" diyen Paşinyan'a yanıt veren Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Paşinyan Moskova'yı suçlayarak iç ve dış politikadaki başarısızlığının sorumluluğundan kurtulmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

KARABAĞ OPERASYONUNDAN SONRA ERİVAN SOKAKLARI KARIŞTI

Azerbaycan'ın Karabağ'da düzenlediği antiterör operasyonunun ardından Ermenistan'da sokaklar karıştı. Operasyonda alınan yenilgi ve ateşkesi kabul etmeyen yüzlerce Ermeni, Erivan sokaklarını yangın yerine çevirdi. Ülke genelinde sivil itaatsizlik eylemine başlayan göstericiler, "3 gün içinde tüm Ermenistan felç olacak" sözleriyle tehdit savurdu.

PAŞİNYAN'A RUSYA'DAN YANIT GELDİ

Karabağ operasyonundan önce, "Yalnızca Rusya'ya bağlı olmamız stratejik hataydı" diyen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, bu sefer isim vermeden Moskova'yı hedef aldı. "Ermenistan hiçbir zaman yükümlülüklerinden kaçmadı ve müttefiklerine ihanet etmedi" diyen Paşinyan'a Rusya'dan yanıt gecikmedi.

"PAŞİNYAN, BAŞARISIZLIĞININ SORUMLULUĞUNDAN KURTULMAYA ÇALIŞIYOR"

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Paşinyan'ın bağımsızlık günü gerekçesiyle verdiği mesajda, Rusya'ya yönelik açıklamaların kabul edilemez saldırılar içerdiği ve ilişkilere zarar verdiği kaydedildi. Açıklamada, "Paşinyan Moskova'yı suçlayarak iç ve dış politikadaki başarısızlığının sorumluluğundan kurtulmaya çalışıyor." ifadesi kullanıldı.

"PAŞİNYAN ATEŞKESİ HAFTALAR ÖNCE KABUL ETSEYDİ, KAYIP DAHA HAFİF OLACAKTI"

Paşinyan'ın eylemlerinin Rusya ve Ermenistan ilişkilerini Batı tarafından kışkırtılan yıkıcı sürece götürdüğü belirtilen açıklamada, Paşinyan'ın Ermenistan'ı bunca zamandır kasıtlı olarak Rusya'dan uzaklaştırmaya hazırlandığını da itiraf ettiğine işaret edildi. Rusya'nın Ermenistan'a güvenlik, ekonomi ve kültür alanlarında geniş çaplı yardım sağladığı ve sağlamaya devam ettiği hatırlatılan açıklamada, 2020 sonbaharında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bizzat çabalarının, Ermenistan'ın Azerbaycan karşısında tamamen yenilgisinin önlenmesini de mümkün kıldığı belirtildi. Açıklamada, "Eğer Paşinyan ateşkesi haftalar önce kabul etmiş olsaydı, kayıp daha hafif olacaktı." değerlendirmesinde bulunuldu.

"PAŞİNYAN ANLAŞMAYA UYMAK YERİNE BATI'NIN TEŞVİKLERİNE BOYUN EĞDİ"

Rusya'nın, Ermenistan'daki Rus şirketlerine suni zorluklar yaratılmasına rağmen bu ülkeyle hem ikili ilişkilerde hem de Avrasya Ekonomik Birliği çerçevesinde ekonomik bağlarını sürekli olarak artırma yolunda ilerlediğine dikkati çekilen açıklamada, "Bölgesel meselelerde Paşinyan, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderleri arasında Kasım 2020'de imzalanan, Dağlık Karabağ'ın statüsü meselesinin gelecek nesillere bırakılması yönündeki centilmenlik anlaşmasına uymak yerine, Batı'nın teşviklerine boyun eğdi. Prag ve Brüksel'de, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ üzerindeki egemenliğini tanıyan 1991 Alma-Ata Deklarasyonu'na dayanarak hareket etme kararı aldı." ifadeleri kullanıldı.

"ÜÇLÜ ANLAŞMALARIN UYGULANMASI DURMUŞTUR"

Bu durumun Kasım 2020 tarihli üçlü bildirinin imzalandığı koşulların yanı sıra Rus Barış Gücü'nün konumunu da temelden değiştirdiği vurgulanan açıklamada, "Büyük ölçüde Rusya ve Azerbaycan ile birlikte ritmik çalışma yerine Batı'ya kaçmayı tercih eden Ermeni yönetiminin tutarsız tutumunun bir sonucu olarak, 2020-2022'deki en üst düzeydeki üçlü anlaşmaların uygulanması durmuştur." ifadesine yer verildi.