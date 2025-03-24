Protesto gösterisine katılan CHP'li Tanal vücudundaki yara izlerini paylaştı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilirken protesto gösterileri Türkiye'nin neredeyse her yerinde devam ediyor.

ARBEDE SIRASINDA YARALANDI

İstanbul Saraçhane'deki gösterilere katılan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ise polisle yaşanan arbede sırasında yaralandığı görüntüleri paylaştı.

CHP'Lİ TANAL: 48 SAATTİR SAHADAYDIM

X hesabından vücudundaki yara izlerini paylaşan CHP'li Tanal şu ifadeleri kullandı; "Tam 48 saattir sahadaydım. Çağlayan Adliyesi'nden Saraçhane'ye, oradan tekrar adliyeye… Evime dahi uğrayamadım, üzerimi başımı değiştiremedim. Polis saldırısı sırasında gömleğim yırtıldı ve bu sabah üzerimi çıkardığımda, gömleğimin tam altında kalan bölgede darp izlerini, çizikleri, morlukları gördüm. Bu izler; yalnızca fiziksel bir saldırının değil, aynı zamanda hukuka, insan haklarına ve demokrasiye yönelik bir saldırının izleridir.

"BU HUKUKSUZLUĞUN PEŞİNİ ASLA BIRAKMAYACAĞIM"

Şunu herkes bilsin: Türkiye bir polis devleti değildir! Vatandaş, anayasal haklarını kullandığı için coplanamaz! Sokakta adalet isteyen insanlar, düşman değil; bu ülkenin onurudur! Bu saldırı sadece bedenimde değil, hukuk devletinin ruhunda da derin bir yara açmıştır. Bu hukuksuzluğun ve vesayet zihniyetinin peşini asla bırakmayacağım!"