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Protesto gösterisine katılan CHP'li Tanal vücudundaki yara izlerini paylaştı

Protesto gösterisine katılan CHP'li Tanal vücudundaki yara izlerini paylaştı
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına yönelik Saraçhane'deki protesto gösterilerine katılan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal yaşanan arbede sırasında polis müdahalesiyle karşılaştığını duyurdu. "Vatandaş, anayasal haklarını kullandığı için coplanamaz. Sokakta adalet isteyen insanlar, düşman değil; bu ülkenin onurudur" diyen Tanal vücudundaki yara izlerinin görüntülerini paylaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilirken protesto gösterileri Türkiye'nin neredeyse her yerinde devam ediyor.

ARBEDE SIRASINDA YARALANDI

İstanbul Saraçhane'deki gösterilere katılan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ise polisle yaşanan arbede sırasında yaralandığı görüntüleri paylaştı.

Protesto gösterisine katılan CHP'li Tanal vücudundaki yara izlerini paylaştı

CHP'Lİ TANAL: 48 SAATTİR SAHADAYDIM

X hesabından vücudundaki yara izlerini paylaşan CHP'li Tanal şu ifadeleri kullandı; "Tam 48 saattir sahadaydım. Çağlayan Adliyesi'nden Saraçhane'ye, oradan tekrar adliyeye… Evime dahi uğrayamadım, üzerimi başımı değiştiremedim. Polis saldırısı sırasında gömleğim yırtıldı ve bu sabah üzerimi çıkardığımda, gömleğimin tam altında kalan bölgede darp izlerini, çizikleri, morlukları gördüm. Bu izler; yalnızca fiziksel bir saldırının değil, aynı zamanda hukuka, insan haklarına ve demokrasiye yönelik bir saldırının izleridir.

Protesto gösterisine katılan CHP'li Tanal vücudundaki yara izlerini paylaştı

"BU HUKUKSUZLUĞUN PEŞİNİ ASLA BIRAKMAYACAĞIM"

Şunu herkes bilsin: Türkiye bir polis devleti değildir! Vatandaş, anayasal haklarını kullandığı için coplanamaz! Sokakta adalet isteyen insanlar, düşman değil; bu ülkenin onurudur! Bu saldırı sadece bedenimde değil, hukuk devletinin ruhunda da derin bir yara açmıştır. Bu hukuksuzluğun ve vesayet zihniyetinin peşini asla bırakmayacağım!"

Protesto gösterisine katılan CHP'li Tanal vücudundaki yara izlerini paylaştı

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMUSTAFA ÖZDEMİR:

Top mermisi izi bu elleriniz kırılsın adamı ne hale getirmişler insan olan bunu yapmaz ölebilirdiniz sayın vekilim geçmiş olsun

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Haber Yorumlarımuharremsahin1:

iki tane çizik var çıkmış demogoji yapıyor , bırakın bu işleri ya

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Haber YorumlarıAhmet suat Demirci:

verilmiş sadakam varmış , Allah korumuş , Allah seni yüce Türk milletine bağışlamamış ,

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Haber YorumlarıVodafone KARDELEN:

kafa yorma sandıkda hesap

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