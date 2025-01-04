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PKK, Öcalan'ın çağrısına uymazsa ne olur?

PKK, Öcalan'ın çağrısına uymazsa ne olur?
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AK Parti Hatay Milletvekili ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, konuk olduğu programda DEM Parti heyeti ile Öcalan arasında yürütülen görüşmelere ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yapmış olduğu çağrıların ardından DEM Parti heyeti ile terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan arasındaki görüşme trafiği başladı. Süreç kamuoyu tarafından yakından takip edilirken AK Parti Hatay Milletvekili ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, konuk olduğu programda konuyla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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