PKK'nın silah bırakma töreni öncesi ilk görüntü! 30 araçlık konvoyla ilerlediler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı ile başlayan "Terörsüz Türkiye" sürecinde bugün tarihi bir adım atılıyor. Terör örgütü PKK, bugün Irak'ın Süleymaniye kentinde silah bırakacak.

30 ARAÇLIK KONVOYLA İLERLEDİLER

Tören öncesinde aralarında DEM Parti Eş Genel Başkanlarının da olduğu heyet, PKK'nın silah bırakma töreni için Süleymaniye kırsalında hazırlanan alana yaklaşık 30 araçlık konvoyla ilerledi. Konvoya IKBY özel güvenlik birimleri eşlik etti.

YER KONUM OLARAK BİLDİRİLMEYECEK

Kuzey Irak'taki Süleymaniye şehrinin kırsalında silah bırakma için yapılacak etkinlik, Ankara, Bağdat ve Erbil'in koordinasyonunda hazırlandı. Provokasyon ve güvenlik riski sebebiyle etkinliğin yapılacağı yer konum olarak bildirilmeyecek. Tören canlı yayınlanmayacak ancak, başka bir alanda kurulacak büyük ekranlardan da katılımcılar için kapalı devre yayın yapılacak.

DOĞRULAMA MEKANİZMASI KURULDU

PKK, bu etkinlikten sonra yine aşama aşama silah bırakmaya devam edecek. Bu süreçte ilkine benzer herhangi bir etkinlik yapılmayacak. Örgüt üyeleri gruplar hâlinde veya bireysel olarak belirlenen merkezlere silahlarını teslim edip, kayıt yaptıracak. MİT ve TSK silah bırakmanın 'göstermelik' olup olmadığını takip etmek için özel bir doğrulama mekanizması kurdu. Bu mekanizma aracılığı ile bütün silah bırakma süreci adım adım izlenecek. Belirlenen merkezlerde toplanan silahlar özel metotlarla imha edilecek. Üçüncü bir ülkeye gönderilmesine izin verilmeyecek.

KAMPLAR DAĞITILACAK