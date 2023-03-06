Perinçek'ten Akşener'in 6'lı Masa'ya geri dönmesine dikkat çeken yorum: ABD krize el koydu, İYİ Parti açıkta kaldı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Meral Akşener'in tarihi resti sonrası 6'lı Masa'ya geri dönmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Akşener'in ABD'nin dayatmasıyla masaya tekrar oturduğunu söyleyen Perinçek, "ABD krize el koydu. Altılı Masa'nın yalnız Cumhurbaşkanı adayı değil, Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayları da CHP'li oldu. İYİ Parti açıkta kaldı" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkıp 6'lı Masa'dan kalkan İYİ Parti lideri Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'la yaptığı görüşmenin ardından Millet İttifakı'na geri döndü. 6 lider Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya eksiksiz katıldı.

"YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NA CUMHURBAŞKANI YARDIMCILIĞI ÖNERİLDİ"

Yaşanan gelişmelerin ardından kameraların karşısına geçen İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Genel Başkanımız Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu görüştü. Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın seçilecek 13'üncü Cumhurbaşkanı'nın iki Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmaları konusundaki önerilerini iletti. Sayın Akşener, Saadet Partisi'ndeki Millet İttifakı toplantısına katılacak. Milletimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

PERİNÇEK'TEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Akşener'in 6'lı Masa'ya dönmesinin ardından Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, konu hakkında üst üste paylaşımlar yaptı. Perinçek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

ABD krize el koydu. Ankara'daki Gizli Karargâh karar verdi. Ankara'da, tıpkı Ergenekon-Balyoz sürecinde olduğu gibi, tertipleri planlayan ve yönlendiren bir Gizli Karargâh kuruldu. Karargâhta yabancı operasyon şefleri ve FETÖ artıkları bulunuyor. Karargâh, kirli elini stadyumların içine kadar uzatıyor ve çeşitli kargaşalık planları tertipliyor. Kılıçdaroğlu ve Akşener bu karargâhla iletişimlerini, dinlenmeyen mekanlardan kendi kurmaylarına da haber vermeksizin yürütüyorlar.

"ABD'NİN DAYATMASIYLA MASAYA DÖNDÜ"

Gladyo Kraliçesi Meral Akşener'e karar tebliğ edildi. Altılı Masa'yı kurtarma önerisi, masayı deviren Akşener'e yaptırılarak, kendisine onurunu sözümona kurtaran bir rol verildi. Meral Akşener, Altılı Masa'dan İYİ Parti'nin varlığını sürdürme refleksiyle kalkmıştı. Bu kez ABD'nin dayatmasıyla masaya döndü.

"İYİ PARTİ'NİN HDP-PKK İLE İTTİFAKI SÜRÜYOR"

Altılı Masanın yalnız Cumhurbaşkanı adayı değil, Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayları da CHP'li oldu. İYİ Parti açıkta kaldı. Bu çözümle Akşener'in partisi HDP ve PKK'nın yanındaki konumunu sürdürdü. İYİ Parti'de şimdiden büyük hayal kırıklığı ve itiraz sesleri yükseliyor. İstifa dalgası başladı. Böylece MHP'yi bölme operasyonuyla kurulan İYİ Parti'nin kullanım süresi dolmuş oldu. Operasyon bitti, operasyon partisi de bitiyor.

"İMAMOĞLU VE YAVAŞ'IN İDDİALARI BİTİRİLDİ"

İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları İmamoğlu ve Yavaş'ın Kılıçdaroğlu'na isyanları kontrol altına alındı. İki Belediye Başkanının seçim sonrasında Kılıçdaroğlu'na rakip olma olanakları da yok edildi.

"İMAMOĞLU VE YAVAŞ KILIÇDAROĞLU'NUN YENİLGİSİNİ PAYLAŞMAYI GÖZE ALDI"

İmamoğlu ve Yavaş, Kılıçdaroğlu'nun atayacağı yardımcı konumlarına razı edilerek, iddiasız konuma itildiler. Atanacak adamlar, atayan adamı kuşatamaz. İki Başkan, Kılıçdaroğlu'nun yenilgisini paylaşmayı göze aldılar. ABD Altılı Masanın dağılması tehlikesini şimdilik bertaraf etmiş oldu. FETÖ, PKK ve HDP bayram yapıyor."