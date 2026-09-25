Papa 14. Leo Fransa ziyaretinde yapay zekaya karşı etik eğitim uyarısında bulundu

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Fransa ziyareti sırasında yapay zekaya karşı uyarıda bulunarak, "Günlük hayatımızı istila eden ve şekillendiren makine cennetinde insanlığımızı kaybetmekten kaçınmak istiyorsak etik muhakeme konusunda acil bir eğitime ihtiyaç var" dedi.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Fransa'ya ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi. Papa 14. Leo, 4 günlük ziyareti kapsamında Orly Havalimanı'nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından karşılandı. İkili daha sonra Elysee Sarayı'nda bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Fransız yetkililer, sivil toplum temsilcileri ve diplomatik misyon üyelerine hitap eden Papa 14. Leo, savaşlar, nükleer silahlanma, Orta Doğu'daki çatışmalar, yaşam hakkı, laiklik ve yapay zekaya ilişkin mesajlar verdi. Bu, Papa 16. Benedict'in Eylül 2008'deki ziyaretinden bu yana bir Vatikan liderinin Fransa'ya gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaret oldu.

"Nükleer silahların güvenliği garanti ettiği düşüncesi yanlış"

Dünyada artan savaş ve krizlere dikkat çeken Papa 14. Leo, nükleer silahlara sahip olmanın güvenliğin garantisi olduğu düşüncesini "yanlış" olarak nitelendirerek, bunun kontrol edilmesi giderek zorlaşan yeni bir silahlanma yarışını körüklediğini söyledi. Papa, silahlanma yarışının durdurulması, mevcut silahların azaltılması, nükleer silahların yasaklanması ve etkili denetimler eşliğinde silahsızlanma sürecinin yürütülmesi çağrısında bulundu. Savaşın kaçınılmaz olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Papa, "Savaş ihtimalini kaçınılmaz şeklinde görerek buna asla boyun eğmeyin. Barışçıl toplumları, insan onurunu, bireylerin ve halkların haklarını korumak için diyalog ve diplomasiyi yorulmadan teşvik edin" dedi.

Fransa'nın özellikle Avrupa'da barış, diplomasi ve çok taraflılığın korunması için çalışmasını isteyen Papa, ülkenin "barışın ve çok taraflılığın yorulmak bilmeyen bir savunucusu" olarak kalması gerektiğini belirtti.

"Orta Doğu'daki durum, tutum değişikliğini gerekli kılıyor"

Konuşmasında Orta Doğu'ya da değinen Papa 14. Leo, Fransa ile Katolik Kilisesi arasında Doğu Hristiyanlarına yönelik uzun yıllardır sürdürülen iş birliğine dikkat çekti. Bölgede yürütülen eğitim, sosyal, kültürel ve insani faaliyetlere değinen Papa, 2021 yılında kurulan Doğu Okulları Fonu aracılığıyla Orta Doğu'da 260'tan fazla eğitim kurumuna destek sağlandığını söyledi. Bölgedeki çatışmalardan etkilenen halklara dikkat çeken Papa, "Barış prensinin 2 bin yıl önce doğduğu dünyanın bu bölgesinden bahsederken, çatışmaların sonuçlarından etkilenen bütün halkları ve savaşın acısını yaşayanları nasıl düşünmeyebiliriz? İnsan onurunu yaralayan bu acılar karşısında kayıtsız kalamayız" ifadelerini kullandı.

Papa, Orta Doğu'daki durumun bir tutum değişikliğini gerekli kıldığını belirterek, halkların birbirlerine olan ihtiyaçlarını kabul etmesi ve barış için birlikte hareket etmesi çağrısında bulundu. Yaşam hakkının korunmasının diğer tüm insan haklarının temelini oluşturduğunu vurgulayan Papa 14. Leo, "Yaşam hakkının korunmasının diğer tüm insan haklarının vazgeçilmez temelini oluşturduğunu güçlü bir şekilde yeniden teyit ediyorum" dedi.

Ötenazi ve taşıyıcı anneliği eleştirdi

Bilim ve teknolojinin insan onurundan bağımsız şekilde kullanılmasının tehlikelerine dikkat çeken Papa, "Bilim ve teknolojiyi genetik manipülasyonu, taşıyıcı anneliği, insan organı ticaretini veya programlanmış bir ölüm sunulmasını teşvik eden kar odaklı girişimlere dönüştürme riski taşıyan toplumsal eğilimlerden endişe duyuyorum" ifadelerini kullandı. Papa'nın "programlanmış ölüm" sözleri, Fransa'da ötenazi ve yardımlı ölüm konusundaki tartışmaların sürdüğü bir dönemde geldi.

Laiklik ve kamusal yaşam vurgusu

Fransa'daki laiklik anlayışına değinen Papa 14. Leo, inancının gereklerine göre hareket eden Hristiyanların kamusal hayata katılımının bir tehdit olarak görülmemesi gerektiğini belirtti. Papa, "Kamusal hayata katılan ve inancıyla aydınlanmış vicdanına göre hareket eden bir Hristiyan, din propagandası yapan biri veya ülkenin birliğine yönelik tehdit olarak görülemez" dedi.

"Gerçek bir laiklik, dini kamusal alandan veya eğitimden dışlamak değil, devlet ile dini kurumların ortak yarar için diyalog kurmasını ve güçlerini birleştirmesini sağlamaktır" ifadelerini kullanan Papa, Katolik okullarının da Fransa'nın eğitim sistemi içinde yeri olduğunu söyledi.

Yapay zekada "makine cenneti" uyarısı

Yapay zekanın toplum üzerindeki etkilerine değinen Papa 14. Leo, teknolojik gelişmelerde insanın merkeze alınması gerektiğini vurguladı. Papa, "Eğer günlük hayatımızı istila eden ve şekillendiren 'makine cennetinde' insanlığımızı kaybetmekten kaçınmak istiyorsak etik muhakeme konusunda acil bir eğitime ihtiyaç var" dedi.

Gerçek anlamda özgür bir toplumun tek tip düşünce dayatmaması gerektiğini belirten Papa, farklı vicdanların korunması ve teknolojik gelişmeler karşısında etik diyaloğun güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Fransa'nın Hristiyan köklerine vurgu

Fransa'nın "zengin Hristiyan köklerine" değinen Papa 14. Leo, ülkenin "özgürlük, eşitlik, kardeşlik" ilkelerinin yalnızca sözlerden ibaret olmadığını belirterek, bu değerlerin korunmasının önemine vurgu yaptı. 2019 yılındaki yangının ardından restore edilen Notre-Dame Katedrali'ne de değinen Papa, katedralin yeniden açılmasını "yeniden bulunan umudun" bir sembolü olarak değerlendirdi. Fransa'nın sık sık dualarında yer aldığını belirten Papa, ailesinin Norman ve Bearn kökenlerini de hatırlattı.

Macron'dan barış çağrısına destek

Macron ise Fransa'nın barış, uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Şartı'ndan yana olduğunu belirterek, "Bunu her yerde çifte standart uygulamadan savunuyoruz. Bir hayat bir hayattır ve bütün halklar savunulmalıdır" şeklinde konuştu.

Papa'nın "silahsız ve silahsızlandıran bir barış" çağrısını desteklediğini belirten Macron, yapay zekanın insanın "hizmetkarı olması, efendisi olmaması" gerektiğini söyledi.

Papa 14. Leo'nun 28 Eylül'e kadar devam edecek Fransa ziyareti kapsamında Paris'teki temaslarının ardından Lourdes ve Metz kentlerini ziyaret etmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı