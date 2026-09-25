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Buket Tekışık'ın uyuşturucu test sonucu belli oldu

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Buket Tekışık'ın uyuşturucu test sonucu belli oldu
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Adliyelerde 'hakim' ve 'savcılar' ile kurdukları bağlantılar ile birçok dosyada verilecek hükümleri değiştirdikleri iddiasıyla 5 kişi tutuklanmış, tutuklananlar arasında arasında, savcı odasından paylaştığı "Ben asla kaybetmem" notu ile gündeme gelen ve çok sayıda şüphelinin dosyalarını "Hallederiz" vaadiyle üstlenen avukat Buket Tekışık da yer almıştı. Tekışık'ın uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı.

  • İstanbul'da yargısal süreçlere menfaat karşılığında müdahale edildiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada aralarında 2 avukatın bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı.
  • Avukat Buket Tekışık'ın kanında kokain, saçında kokain, MDMA ve citalopram tespit edildi.
  • Buket Tekışık ifadesinde uyuşturucu madde kullanmadığını savundu.

İstanbul'da yargısal süreçlere menfaat karşılığında müdahale edildiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Adliyelerdeki hakim ve savcılarla kurdukları ilişkiler aracılığıyla dosyaları etkiledikleri öne sürülen ve aralarında 2 avukatın da bulunduğu 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklanan isimler arasında, yaklaşık iki yıl önce bir savcının odasından paylaştığı fotoğraflarla gündeme gelen ve şüphelilerin dosyalarını "Hallederiz" vaadiyle üstlenen avukat Buket Tekışık da yer alıyor.

KANINDA VE SAÇINDA UYUŞTURUCU MADDE TESPİT EDİLDİ

Burak Doğan'ın haberine göre; Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve 2022-2024 yılları arasındaki işlemleri kapsayan soruşturma çerçevesinde Tekışık'a uyuşturucu testi yapıldı.

Adli tıp incelemeleri sonucunda Tekışık'ın;

  • Kanında: Kokain,
  • Saçında: Kokain, MDMA ve ilaç etken maddelerinden citalopram tespit edildi.

İFADESİNDE İDDİALARI REDDETTİ

Test sonuçlarında kanında ve saçında uyuşturucu maddelere rastlanmasına rağmen Buket Tekışık'ın ifadesinde kesinlikle uyuşturucu madde kullanmadığını savunduğu öğrenildi. Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıhasan baba dikkat:

Bu kadının işlerini halleden hakimler savcılar ne olacak peki

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Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

güzel ülkemin okumuş cahillerinden ne beklenir

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