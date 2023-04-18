Öztrak: Beyaz Saray'a arka kapıdan girenlerden olmadık, olmayız

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Bize 'IMF ile pazarlık yaptı' demiş. Bizi kendisiyle karıştırmış. Biz, Dünya Ekonomik Forumu Toplantısı kisvesi altında muhalefetteyken Beyaz Saray'a arka kapıdan girenlerden olmadık, olmayız. Sermayesini verdiğimiz, Türkiye'nin ortağı olduğu Uluslararası Para Fonu'yla, kendisine verilen muhalefeti de dinleme görevi çerçevesinde, gizli saklı değil alenen görüşürüz. Görüştük" dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından Genel Merkez'de basın toplantısı düzenledi. Öztrak, seçimlere 26 gün kaldığını söyleyerek, "Milletimizin, Cumhuriyetimizi gerçek bir demokrasiyle taçlandırmasına 26 gün kaldı. Bundan bir asır önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yedi düvele kafa tutan, Emperyalizme karşı, ebedi Genel Başkanımız Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, tarihin gördüğü en muhteşem zaferlerden birini kazanan, cumhuriyetimizi kuran aziz milletimiz, 14 Mayıs'ta yeni bir tarih yazacak. Kopkoyu bir istibdada dönüşen bu ucube rejimi, demokratik yollarla sandıkta evine gönderecek. 'Saray Hükümeti'nin görevde durduğu her dakika milletin aleyhine işliyor. O koltuklarda oturdukları her dakikada, milletimizin sırtına yeni yükler yükleniyor. ve milletimiz kendini unutan, halini görmeyen, sesini duymayan, beyin ölümü gerçekleşmiş şahsım hükümetinin tasdiknamesini sandıkta eline tutuşturmak için; Millet İttifakı'nın adayı, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu bu ülkenin Cumhurbaşkanı seçmek, Cumhuriyet Halk Partisi'ni de birinci parti yapmak için artık gün sayıyor" ifadelerini kullandı.

"Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Bilhassa kimsesizlerin kimsesi olan Cumhuriyet'in partisiyiz. Yokluklar içinde olsa bile vatan ve hürriyet aşkıyla dünyaya kafa tutan bu onurlu halkın partisiyiz. 'Umutsuz durumlar yoktur, Umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisiyiz. Dünyada eşine az rastlanır bir asrı aşkın mazisiyle, atasının bıraktığı onurlu mirasa sahip çıkan, genç fidanlarıyla büyüyen asırlık çınarız. ve şimdi Cumhuriyetin ikinci yüzyılında, Millet İttifakı'ndaki ortaklarımızla birlikte ayrılıklarımızı bir köşeye koyduk. Omuz omuza verdik. Umudu da yeniden yeşertmek için geliyoruz. 13'üncü Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu olacak. Milletimizi önce feraha çıkaracak, sonra da refaha kavuşturacak. 13'üncü Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu olacak; ülkemize yatırım yağacak. İnsana yakışır iş ve AŞ olacak, sofralarımıza Halil İbrahim bereketi gelecek, ülkemizin çalınan neşesi, insanlarımızın çalınan gülümsemesi geri gelecek, dışarı giden gençlerimiz ülkesine geri gelecek. Ne diyor Pablo Neruda; 'Tüm çiçekleri koparabilirsiniz, ama baharın gelişini engelleyemezsiniz.' 15 Mayıs sabahı, milletimize verdikleri sözleri unutanlar gidecek, sözünü tutacak olanlar gelecek. Milletimize söz; 'Ülkemizin her köşesine yine baharlar gelecek."