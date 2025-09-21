Özgür Özel, yeniden genel başkan seçildi

CHP 22'nci Olağanüstü Kurultayı'nda tek aday olarak seçime giren Özgür Özel , 835 geçerli oyun tamamını alarak yeniden genel başkan seçildi.

CHP'li 662 delegenin çağrısıyla 'Darbeye ve Kayyıma Hayır' sloganıyla Ankara'da gerçekleştirilen CHP 22'nci Olağanüstü Kurultayı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir, oy birliği ile Kurultay Başkanı seçildi. Ardından Emir, Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun Kurultay için gönderdiği mektubu okudu. Kurultay salonundaki bir koridora cezaevinde tutuklu bulunan belediye başkanlarının fotoğrafları konularak, bu alan 'Silivri Zindanı' yazısı ile kelepçe ve zincirle kapatıldı.

Kurultayın açılış konuşmasını yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 47 yıl iktidar olamadıklarını ama millete asla küsmediklerini belirterek, "Demokrasilerde asıl olan milletin kararına saygı duymaktır. Değişerek, yenilenerek milletin gönlüne girmeye çalıştık. AK Parti'yi 23 yıl kadar iktidar yapan millet 31 Mart'ta bir başka karar verdi. Partimiz 47 yıl sonra birinci parti oldu. Adalet ve Kalkınma Partisi ilk kez yenildi. ve o gün bize inanan vatandaşlarımız için hizmete koyulduk" ifadelerini kullandı.

'SESSİZ KALDILAR AMA TRUMP DOĞRULADI'

Özel, AK Parti'nin Türkiye'ye ve dış politikaya iyi gelmediğini, 8 Ekim 2023'ten beri Gazze'de katliam olmasına rağmen Erdoğan'ın Nethanyahu ile laf dalaşından öteye gitmediğini belirti. Filistin'deki katliamların baş destekçisinin Trump yönetimi olduğunu söyleyen Özel, "Nethanyahu'ya 'Savaş kahramanı' diyen Trump'tır. 'Gazze'yi boşaltacağım, oraya oteller, kumarhaneler yapacağım' diye aklımızla alay eden Trump'tır. Niyetinin Gazze'nin önündeki zengin hidrokarbon yatakları olduğunu bilmeyen yoktur. ve Türkiye'nin bu planda bir menfaati değil, aslında Kıbrıs açısından da çok büyük riskleri vardır. İşte İsrail, arkasındaki bu güçle Gazze'ye yeni saldırılar başlattı. Kendisine 'Küresel lider' dedirten Erdoğan, Trump'a karşı çıt çıkarmadı, çıkarmıyor. Şimdi Filistin bu haldeyken, Trump'tan randevu alabilmek için oğlu ile Junior Trump ile Dolmabahçe'de gizli bir görüşme yaptı; kayıtlara sokmadan, milletten gizleyerek. Bunu deşifre ettik, ilan ettik. Sustular, inkar edemediler. Ama Amerikalı kaynaklar doğrulayınca kabul etmek durumunda kaldılar. Dahası var; 'Babanıza söyleyin, bize randevu verirse 300 Boeing alacağız, F-16 satın almayı konuşacağız' diye Trump'ın oğluyla ve görüşmeyi ayarlayan, parası ödenen lobi şirketleri marifeti ile Amerika'ya mesajlar yolladılar. Bu açıklamadan sonra yine sessiz kaldılar ama saatler sonra Trump doğruladı. Hem de ağzını doldura doldura 'Erdoğan gelecek Boeing'i konuşacağız, ticaret konuşacağız' dedi. Biz Erdoğan'ın Trump'a Boeing gündemi ile değil, elbette o gündemin günü gelir; F-16 talebimiz de doğrudur, parasını ödediğimiz F-35'leri almak da anamızın ak sütü gibi helaldir. Bu ülkeye Eurofighterlar verilmediğinde, Alman Sözcü doğrulayana kadar yarım ağızla, hatta inkar ediyorlardı. Ekrem Başkan bulunduğu hücresinden, ben Alman Şansölye Yardımcısına, Savunma Bakanına, yüz yüze de her fırsatta Eurofighter'ların Türkiye'ye verilmesini söylemiştim. Kimse F-16, F-35, Boeing gündemine sığınıp esas konuşulacak gündemi ıskalamasın" diye konuştu.

'FİLİSTİN BAYRAKLARIYLA EYÜPSULTAN'A DAVET EDİYORUZ'

Özel, Trump ile Filistin meselesi konusunda açık açık konuşulması gerektiğini kaydederek, "Filistin'in bu ülkenin milli meselesi olduğu ve kırmızı çizgisi olduğu Trump'a haykırılacak. Bu yüzden Erdoğan'ın bu lobi şirketleri üzerinde Boeing vaatli, ardından Boeing'in hisse senetlerine de etki edebilecek şekilde Bloomberg tarafından 'Gelecek hafta Boeing 250'nin üzerinde sipariş alabilir' haberi de geçildi. Yani görüşmenin kesinleşmesi, Boeing'in siparişlerinin kesinleşmesi anlamına geliyor. Bu gündemle perşembe günü Amerika'da yapılacak görüşmeden önce, çarşamba günü akşam yapacağımız 56'ncı mitingimizde parti bayrakları yerine hep taşıdığımız Türk bayraklarının yanına Filistin bayraklarımızı alarak, tüm partimizi, tüm partilileri, Filistin'le dayanışan herkesi, tüm siyasi partileri Eyüpsultan'da Filistin Büyükelçiliği'nin önünde dayanışmaya davet ediyoruz. ve gün geliyor, Erdoğan diyor ki 'Benim Filistin hassasiyetimi kimse sorgulayamaz.' Artık olmayan bir şeyi sorgulama niyetimizin olmadığını öğrenmek durumunda. Kendisinin bir Filistin hassasiyeti değil, iktidarı sürdürmek için bir Trump'a mecburiyeti var. Bunun farkındayız. Oyları düşüyor, millete sığınmak yerine Trump'a sığınıyor. Millet merkezli değil, Trump merkezli siyaset yapıyor" açıklamasında bulundu.

'SALDIRIYA KARŞI CHP BİR BÜTÜNDÜR'

Şu anda CHP'yle ilgili bir imaj yaratılmaya çalışıldığını söyleyen Özel, "Bir kavga var, kavganın tarafı biz değiliz' diyor; 'AK Parti değil, şikayet eden CHP'li, şikayet edilen CHP'li, taraflar CHP'li, biz bu işin dışındayız.' Birincisi, şikayet eden CHP'li değil, aylar önce parti suçundan, yıllar önce fevkalade suçlardan atılmış ve kendi kusuruna bakmadan partiye, yapıya, kişilere kinlenmiş bir takım aparatları buldular. Onları CHP'li gibi sundular. Ellerindeki yargı kollarıyla bir partiye operasyon yaptılar. Ama bu operasyon bir yere çarptı ve darmadağın oldu. İstanbul seçimlerinde 600'ü seçilmiş, yaklaşık 650 delege oy kullanıyor. 600 seçilmiş delegeden 24-25'i şu anda memuriyete girmekle, başka bir göreve seçilmekle, ölümlerle 580'li rakamlara düşmüş. Orada bir kavga bekliyorlardı. Çünkü bir önceki seçimin sonucu 340'a 310. Bu kadar küçük bir fark var. Ama orada imza verebilecek 564 delegenin 540 tanesi bir anda bu saldırı gelince, bir çağrıyla noterlere koştular, sıralara girdiler. İstanbul'a kayyım atandığı gün, öğle saatlerinde İstanbul noterlerinden 'Sıradayız, partimizin arkasındayız' diye fotoğraflar yağmaya başladı. ve şu görüldü; saldırıya karşı CHP iki parça değildir. Saldırıya karşı CHP bir bütündür. Dünün rakipleri bir olmuştur ve bir avuç aparat ve AK Parti'nin yargı kolları karşısındadır. İki parça vardır. Bir tarafı Cumhuriyet Halk Partisi'nin evlatları, diğer tarafta sarayın kumpasları durmaktadır" dedi.

'PM SEÇİMİNİ BLOK LİSTEYLE YAPACAĞIZ'

Özel, bugünkü listede sadece 2 değişiklik olduğunu ifade ederek, "O yüzden bugün Genel Başkanlık seçimi ve ardından Parti Meclisi (PM) seçimini takdir ederseniz birkaç saat içinde bitirmek üzere blok listeyle yapmak istiyoruz. Şu kadarını söyleyeyim; blok liste normal kurultaylarda tartışmalıdır. Önümüzde bir kurultay yapılacak, o kurultayda, yani normal seyrindeki kurultayda anahtar listeden parti içi demokrasiden asla taviz yok. Bu herhangi bir kurultay olsa, birisi 'blok liste' dese, kürsüye çıkıp göğsünü bu işe siper edecek olan benim. Sadece boşu boşuna gecenin bir yarısına kadar elinizde bir anahtarı temize geçmek için uğraşmamanız, vaktiyle yola koyulmanız ve iktidarımız için çalışmanız için buradaki teknik olarak ön almaya ve teknik olarak kumpasları boşa çıkarmaya yönelik bu kurultayımızda istisnai ve bir daha tekrar edilmemek üzere blok liste ile oy kullanmanızı takdirlerinize sunacağız. Bundan sonraki süreçte hep beraber tarihe tanıklık edeceğiz. Bu kurultayı şöyle yaptık; olur ya buraya bir AK Parti'li kayyım atarlar, olur ya o da bu kurultayı iptal etmeye kalkar, onun için sizlerin iradesiyle ve Genel Başkanın dahi engel olamayacağı bir birliktelikteyiz. Ben dün bu süreci durduramazdım. Birazdan bir güven oylaması olacak; normalde sizler alkışlarınızla, takdirlerinizle oylarınızla hep arkamızda durdunuz. Sağ olun, durmaya da devam ediyorsunuz. Buradan güvenoyu verdiğiniz takdirde seçim maddesine geçilmeden evlerimize gideceğiz. Bunun için ben dahil, bütün parti meclisi üyelerimiz dahil, bütün milletvekillerimiz dahil hepinizden güvensizlik yönünde oy kullanarak seçimin önünü açmanızı talep edeceğim. Vereceğiniz güvensizlik oyu, sarayın adalet üzerindeki yaptığı oyunlara verilen güvensizlik oyudur. Partiye kurulan kumpasa güvensizlik oyu vermenizi talep ediyorum. AK Parti'nin yargı kolları faaliyetlerine güvensizlik oyu verip ardından seçime geçmenizi istiyorum" diye konuştu.

SEÇİME GEÇİLDİ

Delegelere 'güvenoyu vermeyin' çağrısında bulunan Özel'in bu çağrısı karşılık buldu. Yapılan oylamada güvenoyu çıkmadı ve CHP yönetimi düştü. Böylece partide seçim yapılmasının önü açıldı. CHP'nin 22'nci Olağanüstü Kurultayı'nda, Genel Başkan, Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin seçimine geçildi. Tek aday olarak seçime giren Özgür Özel de seçimde oy kullandı. Özgür Özel, 917 delegenin oy kullandığı kurultayda 835 geçerli oyla yeniden CHP Genel Başkanı seçildi.