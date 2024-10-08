Özgür Özel yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay hakkında yasak aşk iddiası ortaya atılmıştı. İddiayla ilgili açıklama yapan Durbay, Özel ile ilişkisi olduğu ve kürtaj yaptırdığı iddialarını kesin bir dille yalanlamıştı.

ÖZEL YASAK AŞKLA İLGİLİ SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Kamuoyundaki iddialarla ilgili ne söyleyeceği merak konusu olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel de sessizliğini partisinin bugünkü grup toplantısında bozdu. Çirkin iddialarla ilgili oldukça sert ifadeler kullanan Özel " 31 yıldır bir arada olduğum, biricik kızımın anasının boşanma davası açtığını iddia ettiler. İnanamadık. Bununla kalacak sandık, birtakım yalanlar uydurdular. 1 Nisan'da bizi cezalandıracaklardı yapamadılar ya, parti iktidara gidiyor ya akılları sıra genel başkanı yıpratacağız diye 18 yaşından bu yana bu partide olmuş, bu partiye 18 yıldır hizmet eden, Manisa'nın tam mutabakatıyla... Manisa'da ben aday oldum, Gülşah Başkan gençlik kolları başkanıydı. O günden beri bütün Manisa beraber yürüyoruz. 1 vekil vardı 4 vekil yaptık. 10 ay önce yüzde 29 aldık. Bu seçimde biz yüzde 59 oy aldık.

"ATATÜRK'E VERDİĞİM SÖZ OLMASA BAŞKA BİR ŞEY YAPACAĞIM"

Gülşah Durubay, Şehzadeler'i, merkez ilçeyi, hiç kazanmadığımız ilçeyi, Fatih'in tahta koştuğu ilçeyi dürüstlüğüyle çalışkanlığıyla namusuyla kazandı. Hakikaten zorlanıyorum, bu kadar ahlaksızlığa, bu kadar kitapsızlığa, bu kadar çirkinliğe, bu kadar çirkinliğe... Hani meselenin ucu Atatürk'e verdiğim söz olmasa lanet olsun deyip başka bir şey yapacağım da... Bu yalanı yayan hesaplar Gülşah'ın hastanede yattığı belli günleri ahlaksız bir iftiraya dönüştürdüler. Meselenin özünü anlatacağım. Çocukluğundan bu yana bağırsak hastası.

"OYUNA GELİR MİYİZ DİYE BEKLİYORLAR"

İftiralarla CHP diz çökmez. Oyuna gelir miyiz diye bekliyorlar. Şimdi CHP'li görünenleri son seçimde görenler var mı? CHP troll ordusu beslemez, bel altı saldırmaz. Bunu yapanlar CHP'li değildirler. Benim için vız gelir tırs gider, şu oyuna gelmemizi bekliyorlar. Bir santim eğilirsek namerdiz. Partili olmadığı halde bir yerden yüz bulup bir çelişkiden kendine makam mevki üreten o sahtekarlar, o ahlaksızlar alnınızı karışlamazsam namerdim, namerdim, namerdim..." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Bazı basın yayın organlarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ile yasak aşk yaşadığı iddiaları ortaya atılmıştı. Gündeme bomba gibi düşen bu iddialar sonrası gözlerin çevrildiği Gülşah Durbay, sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak hakkında çıkan haberlere yanıt vermişti.

KOLON KANSERİ OLDUĞUNU AÇIKLADI

"Bu açıklama kentim, ailem, partim ve vicdan sahibi tüm insanlar için" başlığıyla bir video yayınlayan Durbay, iftiraya uğradığını belirterek, iddiayı dile getiren 100'lerce kişiyi mahkemeye verdiğini söylemişti. Kolon kanseri olduğunu açıklayan Durbay, "Kendi hastalığımı, karnı burnunda bebek bekleyen kardeşime kendim açıklayamadım. Kendisiyle konuşamadım. Bunun acısını da asla unutmayacağım. Asla affetmeyeceğim" demişti.

"DOKTORLARIMIN BEKLEDİĞİ BİR ŞEY DEĞİLDİ"

Durbay açıklamasında şunları söylemişti; "Değerli Manisalı hemşehrilerim; 2 Ağustos günü 2008 yılından beri yaşadığım bir bağırsak rahatsızlığı nedeniyle İzmir 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde Doçent Doktor Tayfun Bişgin tarafından yapılan bir bağırsak operasyonu geçirdim. Operasyondan sonra yaşadığım sıkıntılardan kurtuldum. Görevimin başına eskisinden daha iyi bir şekilde döndüm. Fakat geçtiğimiz ay 4 Eylül günü, gelen patoloji raporunda kolon kanseri olduğumu öğrendim. Gerek ameliyatın, gerek ameliyat sonrası sağlık durumumun iyi olması nedeniyle sonuç ne benimle ne de doktorlarımın beklediği bir şey değildi.

"KIZ KARDEŞİM RİSKLİ BİR HAMİLELİK GEÇİRDİĞİ İÇİN..."

Zira az önce de belirttiğim gibi doktorumun da oluruyla, son derece sağlıklı bir şekilde şikayetim olmadan görevime başlamıştım. Teşhis sonrası, tüm uzman kadrolarla hem görevimi en güçlü şekilde devam ettirmek hem de en iyi tedaviyi alabilmek adına değerlendirmeler bulunduk. Tüm süreci şeffaf bir şekilde sizlerle paylaşmak istiyordum. Fakat kız kardeşim riskli bir hamilelik geçirdiği ve erken doğum risk olması nedeniyle açıklama yapmayı onun ve doğacak olan yeğenimin sağlığını etkilememesi adına ertelemiştim."