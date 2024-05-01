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Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu, Saraçhane'de! DİSK ile beraber Taksim'e yürüyor

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane'ye geldi. Özel ve İmamoğlu, DİSK ile birlikte İçişleri Bakanlığı'nın yasak kararına karşı Taksim'e yürüyor.

İstanbul'da 1 Mayıs nedeniyle Taksim'e çıkan yollar kapatıldı. CHP lideri Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane'ye geldi. Özel ve İmamoğlu yasağa karşı Taksim'e yürüyor.

ÖZEL: TAKSİM ÖZGÜR OLANA KADAR MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'de yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Kaba kuvvetle sağlanan iktidar gitgide sona yaklaşan iktidardır. Özgürlükleri göz ettiğimizde demokratik bir ülke oluruz. Taksim'e doğru hareket ediyor olması bu halkın önemli bir kazanımıdır.

Umarım polisin müdahale etmediği yaralanmaların olmadığı bir gün olur. Taksim tam olarak özgür olana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. İçişleri Bakanımız güvenlik önlemlerini gerekçe sundu ne yazık ki. Siz polisle Taksim'i koruyorsanız sizin egemenliğiniz polis egemenliğine bağlıdır. Bu vakitten sonra da İçişleri Bakanı ile bir şey konuşmaya gerek yok."

İMAMOĞLU: 5 YILDIR SARAÇHANE'DE HALK NE DERSE O OLUYOR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise "Umarım böyle bir bayramı yok saymaktan vazgeçerler. 5 yıldır Saraçhane'de halk ne derse o oluyor." ifadelerini kullandı.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

İçişleri Bakanlığı Ekrem İmamoğlu İstanbul Taksim Politika Güncel Haberler

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