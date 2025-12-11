Özgür Özel: Tüm partilerle diyalog halindeyiz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu ile görüşmesinin ardından, "Bugünlerde rejim kendisi adına güya şeytan değiştiriyor. Dün şeytanlaştırdıklarına, bugün diyalog imkanı ve ülkenin ana muhalefet partisine, son seçimlerin birinci partisine bir düşman hukuku uygulamaya çalışıyor. Biz her şeye rağmen tüm siyasi partilerle diyalog halindeyiz" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, beraberindeki heyet ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i parti genel merkezinde ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme 1 saat sürdü. Görüşmenin ardından Özel ve Ağıralioğlu, açıklama yaptı. Özel, kurultay sonrası partisini ilk Anahtar Parti'nin ziyaret ettiğini belirterek, bundan büyük bir memnuniyet duyduklarını söyledi.

Özel, TBMM lokantasındaki taciz iddiasına ilişkin soru üzerine, "Büyük bir öfke ve mensubu olduğumuz Türkiye Büyük Millet Meclisi adına büyük bir utanç içindeyiz. Bu meselenin en hızlı, en sert tedbirlerle ve tüm kamuoyunu tatmin edecek ve tekrarına imkan bırakmayacak şekilde, en sert şekilde kovuşturulması, soruşturulması ve cezalandırılması için Meclis üzerine düşeni yapmalıdır. Bu konuda Meclis'teki kadın çalışan arkadaşlarımızın bir tepkisi ve kadın milletvekillerinin bir tepkisi var. Bu tepki çok anlaşılır. Anlaşılmaz olan, Meclis'in kapısının önünde polisin bu tepkiye engel olmaya çalışması. Sayın Meclis Başkanımızla daha önce de konuşmuştuk. Meclis çoğu zaman son umut noktasıdır. Oraya sesini duyurmaya gelenlere polis engeli kabul edilemez. Elbette Meclis'in güvenliği sağlanır. Hatta biz Çankaya Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin de olumlu yaklaşımıyla, Meclis'in önündeki parkın Demokrasi Parkı'na çevrilmesi, bir serbest kürsü konulması, tepki, protesto, Meclis'e seslenişin yapılması için Sayın Başkan'a da söylemiştik. 'Olabilir' demişti. Halen daha Sayın Başkan, 'Meclis'e gelinebilir, burada basın açıklaması yapılabilir' demesine rağmen, bugün iğneyi kendisine batırması gerektiği gün bir anda karşısındaki kadın milletvekillerine, kadın çalışanlara, kadın örgütlerine karşı polis direnci gösteriliyor. Bu anlaşılabilir değil. Hiçbir yerde böyle kötü yaşanmışlıklar olmamalı, olduğunda en sert şekilde üzerine gidilmeli. Ama Meclis'te bunun bir kişinin aklının ucundan geçmesi, böyle bir şeye yeltenebilecek bir kişinin bu milletin en kıymetli, milli iradenin tecelligahının süzgeçlerinden sıyrılıp bu pisliğin içeri girebilmiş olması kabul edilebilir değil. Ayrıca 10 kişiden bahsediliyor. Ama şu ana kadar 1 kişinin görevinden uzaklaştırıldığı söyleniyor. Bu konudaki kamuoyu merakı ve her birimizin tedirginliğini tatmin edecek şeffaf cevapları en kısa sürede bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

'ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ'

Partisinin 'Terörsüz Türkiye' süreci ile ilgili rapora ilişkin soru üzerine de Özel, "Kürt sorununun çözülmesi ve terörün bitmesinin umudu içindeyiz. Bu sorunların yegane çözüm yerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altı olduğunu ifade etmiştik. Bu konuda kararlı ve tutarlı tavrımız sürüyor. Biz terörün bitmesi için demokratik adımların son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda hazırlıklarımızı daha da geliştirerek, somutlaştırarak, komisyona ve Meclis'te bulunan bulunmayan bütün siyasi partilerin, kamuoyunun bilgisine sunma niyetindeyiz. Türkiye'de herkes için daha fazla demokrasi, daha fazla özgürlük ve terörü tamamen ülkenin gündeminden çıkaracak, silahların tamamen bırakıldığı, bundan sonra Türkiye'nin gündemine bir daha silahlı terörün girmeyeceği tedbirlerin alınması için elimizden geleni yapıyoruz. Arkadaşlarımız kendi çalışma sistematikleri içinde herhalde birkaç güne daha ihtiyaç olduğunu söylemiş. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin 29 maddelik önerisi, Merkez Yönetim Kurulu'nda (MYK) son şekli verilip, olgunlaştırılıp yollanmıştı. Yine çalışmanın son halinden haberdar olacağız. Ardından bu konuda MYK'nın da onayı ile arkadaşlarımız görüşlerimizi komisyona sunacaklar" değerlendirmesinde bulundu.

'DÜŞMAN HUKUKU UYGULAMAYA ÇALIŞIYOR'

Özel, genel seçime doğru bir ittifakın gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin soru üzerine, "Biz siyasetin her şeye hakkı olduğunu, ama milletin seçtiği ya da milletin umut bağladığı siyasi partilerin birbiriyle diyalog kurmamaya hakkı olmadığını, milletin seçtiklerinin, 'milletin sorunlarını çözsün' diye umut bağladıklarının birbirleriyle kavgaya ve kutuplaşmaya hakkı olmadıklarını düşünüyoruz. Maalesef Türkiye'de kutuplaşmadan medet uman, sürekli birilerini kendisine şeytan olarak belirleyen ve 'O şeytanın karşısında bana sığının' diyerek yaptıklarıyla değil de düşmanı üzerinden kendisine destek talep eden bir iktidar anlayışı var. Bugünlerde de rejim kendisi adına güya şeytan değiştiriyor. Dün şeytanlaştırdıklarına, bugün diyalog imkanı ve ülkenin ana muhalefet partisine, son seçimlerin birinci partisine, ülkenin yüzde 65'ini yerel yönetimlerde yöneten partiye, ekonominin yüzde 85'ine yerel yönetim hizmeti vermekle görevlendirdiği partiye de bir düşman hukuku uygulamaya çalışıyor. Biz her şeye rağmen tüm siyasi partilerle diyalog halindeyiz. Yavuz Başkan'la kendisinin grup başkan vekilliği sırasında partilerimiz adına diyaloğun, birlikte çalışmanın en iyi örneklerini vermiştik. Aramızda kişisel olarak da çok olumlu bir hukuk var. Anahtar Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi arasında da kurumsal olarak iyi bir hukuk oluştu. Bunu memleket yararına, millet yararına sonuna kadar sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

'39 BİN LİRALIK ASGARİ ÜCRET TALEBİNİ DİLLENDİRDİK'

Partisinin asgari ücret ve en düşük emekli aylığı teklifine ilişkin soruyu yanıtlayan Özel, "Bir kere açlık sınırının altında bir asgari ücret ve açlık sınırının altında emekli maaşı alıyor Türkiye'de insanlar. En düşük emekli maaşı 16 bin 800 lira, asgari ücret 22 bin 100 lira ve açlık sınırı 30 bin liraya geldi. Bir kere açlık sınırının altındaki bu rakamların açlık sınırının üzerine çıkarılması gerek. Açlık sınırının altında bir maaş zaten teklif edilemez. Geçtiğimiz enflasyonun ve refah payının da uygulanması lazım. Burada da ortaya çıkan rakam 39 bin lira olarak belirlendi. Ayrıca çok saygın birkaç anket kuruluşunun 'Sizce hükümet asgari ücreti ne kadar belirler' sorusuna cevabın, '27-28 bin lira' ve 'Sizce ne kadar olmalı' sorusuna da cevabın '40 bin lira' civarında oluştuğunu görüyoruz. İnsanlar en mütevazi talepleri ile 40 bin liralık bir asgari ücretin ancak kendilerine nefes aldırabileceğini düşünüyorlar. Biz de 39 bin liralık bir asgari ücret talebini dillendirdik. Elimizden geldiğince bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Ayrıca Türkiye'de yoksulluk sınırının da hane başına 97 bin lira olduğunu, yani bir eve 97 bin lira girmiyorsa o evin 'fakir', kişi eğer 30 bin lira altında maaş alıyorsa da kişinin 'aç' olduğu bir noktadayız. Bunu bütün milletimizin takdirine ve ülkeyi yönetenlerin insafına sunuyorum" diye konuştu.

'İTTİFAK İÇİN ERKEN'

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu da ittifak iddiaları ile ilgili soruya yanıt vermek için henüz erken olduğunu, ağırlaşan sorunların çözüm önerileri konusunda şuurda bir beraberlik olacağını söyledi. Ağıralioğlu, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin "Biz 'Terörsüz Türkiye' hedefinin teröristlerle görüşerek, görüşülerek planlanmasına karşı çıkıyoruz. 'Son terörist öldürülene kadar mücadelemiz devam edecektir' diye yarışa başlayıp, ilk teröristi serbest bırakmaya çalışmayı anlamıyoruz. Dolayısıyla Kürt sorunu diye bir sorunu konuşmak istiyorsanız, Meclis Türkiye'nin bütün sorularını konuşmak için en mühim ve en son mercidir. Karar mercidir ama Kürt sorunu başlığıyla konuşmak istediğiniz bir sorun varsa, bu sorunun 'Öcalan'a hürriyet'le eşleşmesine razı değiliz" dedi.

