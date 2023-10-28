Özgür Özel: İzmir'deki üyeler yürü derse önce partide sonra Türkiye'de iktidara yürüyeceğiz

CHP Grup Başkanı ve genel başkan adayı Özgür Özel, partisinin 38'inci Olağan Büyük Kurultayı öncesinde CHP İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Özel, "Siyasi görüşlerimin oluştuğu, güzel insanından çok şey öğrendiğim kente geldim. Bir yola çıktık, yürüyoruz. CHP'nin İzmir'deki üyeleri yürü derse, önce partide sonra Türkiye'de iktidara yürüyeceğiz" diyerek destek istedi.

CHP Grup Başkanı ve genel başkan adayı Özgür Özel, partisinin 38'inci Olağan Büyük Kurultayı'na sayılı günler kala İzmir'de partililerle bir araya geldi. Özel, ziyaret ettiği CHP İzmir İl Başkanlığı önünde partililer tarafından meşalelerle karşılandı. CHP İzmir milletvekilleri Murat Bakan, Deniz Yücel, Ednan Arslan ve Gökçe Gökçen ile İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve birçok belediye başkanı ile çok sayıda partili programa katıldı. Özel için İl Başkanlığı önünde kürsü kuruldu. Kürsünün konulduğu sokak partililerce dolduruldu. Partililer, 'Değişim var', 'İzmir özgürleşecek' ve 'Özel günler göreceğiz çocuklar, motorları maviliklere süreceğiz' yazılı pankartlar taşıdı. Kalabalık, sık sık 'iktidar' ve 'değişim' sloganları attı.

'KURULTAY'DA KAVGA, BÖLÜNME BEKLEYENLER AVUÇLARINI YALASINLAR'

İlk olarak kürsüye gelen CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Özel'e seçimde başarılar diledi. Seçime birlik ve beraberlik içinde gireceklerini vurgulayan Aslanoğlu, "Bizler bugünden sonra da el ele, kol kola, gece gündüz, yerel seçimler için çalışacağız. Bizler örgütlü insanlarız. İlçe ve il başkanları örgütün birlik ve beraberliği için çalışacak. Kurultayda kavga, bölünme bekleyenler avuçlarını yalasınlar" dedi.

'NE CUMHURİYET NE ATATÜRK SEVGİSİNİ SÖKEMEZSİNİZ'

Arslanoğlu'nun ardından kürsüye çıkan Özgür Özel de "İzmir, Cumhuriyet'in kıymetini en çok bilen, 'Cumhuriyet kurulsun' diye ilk kurşunu atan, kurtuluşun, kuruluşun şehri. Atatürk'ün annesini bağrında tutan güzel İzmir, Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Bu güzel bayramı hak ettiği gibi kutlatmayanlar gerekli hazırlıkları yapmayanlar, 100'üncü yılı önemsizleştirmeye çalışanlar şunu bilsin ki; anma etkinliklerini az yapabilirsiniz, konserleri az yapabilirsiniz, Atatürk'ün adını andırmamayı marifet sanabilirsiniz ama bu milletin, bu halkın ve bu ülkenin gönlünden ne Cumhuriyet ne Atatürk sevgisini sökemezsiniz" dedi.

KYK YURDUNDAKİ KAZADA ÖLEN ÜNİVERSİTELİYİ HATIRLATTI

Aydın'daki KYK yurdunda yaşamını yitiren öğrenciye de değinen Özel, "Aydın'da KYK yurdunda asansörün bakım yetkisi Makine Mühendisleri Odası yerine başka bir yere verilmiş. Uzun süre bakım görmeyen asansörde meydana gelen kazadan sonra 19 yaşında bir öğrencimiz hayatını kaybetti. Acılı babası, evladını devlete emanet etmişti. Ancak 19 yaşındaki evladının tabutunu, tüm Türkiye birlikte omuzlamak zorunda kaldık. Arkadaşları çok üzgünler" dedi.

'MASUM KANI AKITAN TÜM TERÖRİSTLERE LANET OLSUN'

İsrail- Filistin olaylarına değinen CHP'li Özel, "Geçtiğimiz günlerde bir terör örgütü, günlerce hazırlanıp, uyumakta olan sivillere füzeli saldırı düzenledi. Hamas'ın teröründen sonra İsrail, devlet terörüne başladı. O günden beri Filistin'de 3 bini çocuk, 7 bin 326 kişi hayatını kaybetti. Biz, CHP olarak Hamas terörünü de İsrail'in yaptığı devlet terörünü de kınıyoruz, karşısındayız. Terör kimden ve nereden gelirse gelsin, lanetliyoruz. Masum kanı akıtan tüm teröristlere lanet olsun" diye konuştu.

CUMHURİYET'E SONUNA KADAR SAHİP ÇIKACAĞIZ

Özel, konuşmasını şöyle sürürdü:

"Atatürk'ün evladı Aziz Sancar. Nobel'i alınca Anıtkabir'e koştu. Her cümlesinde bu ödül Atatürk'ündür diyor. Ama Cumhuriyet'in 100'üncü yılında cuma hutbesinde Atatürk'ün adını ağzına almayanlar var. Onlar bir tarafta Aziz Sancar bir tarafta. Cannes Film Festivali'nde dünyanın ayakta alkışladığı Merve Dizdar, Cumhuriyet'in evladıdır. Onu sosyal medyada linç eden alçaklar da Cumhuriyet düşmanlarının trol ordularıdır. Cumhuriyet'in 100'üncü yılında biz ödevimizi yapamadık. Atatürk'ün iki büyük eserinden biri olan CHP'yi iktidara taşıyamadık. Ama birileri görevini yaptı. Filenin Sultanları, kadın voleybolcularımız bayrağı göndere çekip şampiyon oldular, yürekten tebrik ediyoruz. Cumhuriyet'in kızları, Atatürk'ün kızları dünyayı dize getiriyor ancak Recep Erdoğan'ın köşe yazarları destekçileri kızlarımızın yaşam biçimine müdahale ediyor. Cumhuriyet'e, değerlerine, evlatlarına, sporcularına, bilim insanlarına, aydınlarına ve Cumhuriyet'in ta kendisine sahip çıkmaktır. Sonuna kadar sahip çıkacağız" diye konuştu.

DELEGELERE SESLENDİ

Gerçekleştirilecek büyük Kurultay'a değinen Özel, "Ziyaretimizin bir önemi de 5 Kasım günü yapılacak olan Kurultayımızda. Cumhuriyet'in 100'üncü yılında CHP'yi yönetecek genel başkana ve kadrolara karar verilecek. Bu kararı Türkiye'nin dört bir yanından seçilmiş 1200 delegemiz verecek. Bazı tartışmalar yapılıyor. Çok üzüldüğüm bazı ithamlarda bulunuluyor. Bazı cümlelerin içinde Cumhuriyet'in amiral gemisi İzmir'in de adı geçiyor. Diyen var ki 'İzmir'in delegesi askermiş, İzmir'in delegesi ne söylenirse onu yaparmış.' Vallahi doğru. İzmir'in delegesi de üyesi de asker. Hepimiz Mustafa Kemal'in askeriyiz. İzmir'in delegesinin de Van'ın, Antalya'nın, Şırnak'ın, Sinop'un, Hakkari'nin, Ankara'nın, Konya'nın delegesinin de ortak noktası, şah damarında parti sevgisi ve Atatürk sevgisi atar. Bizim delegemiz öyle kimin kulağına ne dediğine, çeşitli ilişki ağlarına, birkaç ay sonraki farklı tercihleri kimin yapacağına, birtakım ilişki, düzlem ve düzenlemelerine değil, bu partini geleceğine, bu partinin bir daha muhalefette kalmamasına ne karar vermesi gerekiyorsa o kararı verir arkasında durur. Türkiye'de seçilen 1200 delegenin vicdanlarının, akıllarının gereğini yapacaklarına inanarak, sizlerden ön yargılardan arınmak ve zincirlerden kurtulmak için kuvvetli destek istiyorum. Bizim delegemiz kulağına söyleneni değil kulağıyla duyduğunu yapar. Buna yürekten inanıyorum. Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya gelip evine dönecek delegelerimize 'Şunu ya da bunu yapın' demiyorum. Haftaya bugün bu saatlerde Ankara'da olacaksınız. Ankara'ya gelmeden önce aklına, vicdanına, kalbine güvendiğiniz herkesle konuşun. Herkese sorun. Cumhuriyet'in 10'üncü yılında nasıl bir parti istiyorlar. Bu parti Cumhuriyet'in 100'üncü yılında muhalefet kalmasın ve ayağa kalksın diye gereğini yapın. Partinin önünü açın. Değişim ekibinin içinde genç ve yeni yüzleri, dünyayı görecek ve Türkiye'yi iyi okuyacak ayrıca arı gibi çalışacak. 1970'lerde büyük değişimi yapmış olan Bülent Ecevit ve kadrosunun başardığı gibi partimizi başarıdan başarıya taşıyacak. Partinin başının üstündeki yüzde 25'lik cam tavana hapsolmayı, onu tuzla buz edecek. Partinin büyümesi, gelişmesi ve doğru anlatılmasını sağlayıp 6 oka sonuna kadar bağlı, bunları aşındırmadan geliştiren cesur ve azimli kadrolarla yürüyeceğiz" dedi.

İZMİR'DEKİ ANILARINI ANLATTI

İzmir'de yaşanan anılarını da anlatan CHP'li Özel, "1985'te 5 Eylül'de Bornova Anadolu'ya geldim. Emekli öğretmen babam, cebime bugünkü para ile 20 lira koydu. Bana 'memur çocukları ile gez, başkaları ile gezersen sen onlara ben sana mahcup olurum' dedi. 10 yaşımdan 17 yaşına kadar İzmir'de yatılıydım. Ege Üniversitesi'nde eczacılık okudum, eşimi orada tanıdım. Askere gittim, kura çekecektim dönem 2'ncisi oldum. İstediğin yere 'git' dediler. Ege Deniz Bölge Komutanlığı'na geldim. 10 yaşında kısa pantolonlu Özgür Özel, mücadelesini siz İzmirliler ile yaptı. Siyasi görüşlerimin oluştuğu, güzel insanından çok şey öğrendiğim kente geldim. Bir yola çıktık, yürüyoruz. CHP'nin İzmir'deki üyeleri yürü derse önce partide sonra Türkiye'de iktidara yürüyeceğiz" diye konuştu.