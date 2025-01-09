Özgür Özel'in büyük sürprizi 'iktidara kırmızı kart' çıktı

Bu sabah yaptığı açıklamada saat 15.00'i işaret ederek "Büyük sürprizlerim olacak" diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mersin Büyükşehir Belediyesi Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. Özel merakla beklenen konuşmasında "iktidara kırmızı kart" çağrısı yaptı.

"EMEKLİYİ YÜZDE 15'E RAZI ETMEYE ÇALIŞANLARA KARŞI PROTESTO HAKTIR"

"Buradan tüm Türkiye'ye sesleniyorum" diyen Özel, "Bakın Erdoğan diyor ki yüksek fiyatların sorumlularını boykot edin. Bu çağrıyı sahipleniyorum. Enflasyon yüzde 80 iken TÜİK enflasyonu yüzde 40 iken, asgari ücretliyi yüzde 30'a emekliyi yüzde 15'e razı etmeye çalışıp çorbayı kaynattırmayanlara, doğal gaz faturasını ödenemez hale getirenlere, emekliyi emekçiyi sürükleyenlere, tarımda çiftçiyi limon üreticisini perişan edenlere, esnafı siftahsız kepenk kapatmaya mahkum edenlere karşı, bundan sonra protesto haktır." diye konuştu.

"HERKESİ İKTİDARA KIRMIZI KART GÖSTERMEYE DAVET EDİYORUM"

Halka "iktidara kırmızı kart gösterme" çağrısı yapan Özgür Özel, "31 Mart seçimlerinde, bugün iktidarı uyarmanın, iyi belediye başkanı seçmenin, iktidara, 'aklını başına al' demenin, sarı kart göstermenin zamanı demiştim. O gün sarı kart gösterdiniz Tayyip Bey anlamadı. Sizin sesinizi duydu mu? Peki bu verdiği maaşla, 14 bin 500 lirayla geçim olur mu? Bu asgari ücretle geçim olur mu? O zaman anladığı dilden konuşacağız. O zaman hak ettiğini yapacağız. Hazır mısınız? Mersin'den başlıyoruz ve bütün Türkiye'deki emeklileri, asgari ücretlileri, tüm ezilenleri bu iktidara kırmızı kart göstermeye davet ediyorum. Bu elinizdeki kartlar, Türkiye'nin umududur. Emekliler, bundan sonra Türkiye'nin dört bir yanında cebinizde bir kırmızı kartı bulundurmaya, bu yüksek fiyatları gördükçe, bu düşük maaşları çektikçe, bu zammı, bu zulmü gördükçe, bu iktidar gidene kadar bu kırmızı kartları ona göstermeye var mıyız? Türkiye, kırmızı kartı göstermeye hazır mıyız? Biz, bu iktidarı değiştireceğiz. O seçim sandığını getireceğiz. Ve bu iktidar gidecek, emeklinin, halkın, esnafın, çiftçinin ve yoksulun iktidarı gelecek. Biz geleceğiz. Mersin'i nasıl güldürdüysek, Türkiye'nin yüzünü öyle güldüreceğiz." ifadelerini kullandı.

"KIRMIZI KARTI ELİNİZDEN, CEBİNİZDEN EKSİK ETMEYİN"

Özel, "Bundan sonra, Türkiye İttifakı kırmızı kartı çekecek, halkın iktidarını kuracaktır. Buradan bütün sosyal demokratlara, bütün milliyetçi demokratlara, bütün muhafazakar demokratlara, bütün Kürt demokratlara selam olsun. Kırmızı kartı çakın alınlarına, getirin sandığı. Bıktık artık sizden. Gidiyorsunuz, halkın iktidarı geliyor. Kırmızı kartı elinizden, cebinizden eksik etmeyin. Canı sıkılan, yolda bunalan, daralan, kartı çıkarın, karşınızda biri daha olacak. Bu kartı cebinizden, gönlünüzden eksik etmeyin. Bu kart, Türkiye İttifakı'nın bayrağıdır, bu kart halkın iktidarının müjdeleyicisidir." dedi.

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

Özgür Özel'in, "Bugün saat 15.00'te bir büyük açılış töreninde buluşacağız. Orada Türkiye gündemine dair ne varsa konuşacağız. Hatta oradan uzun süredir beklenen bir başlangıcı yapacağız. Bir büyük sürpriz yapacağız." sözlerinin ardından gözler bu törene çevrilmişti.