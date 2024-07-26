Küfeyi sırtına alan Özgür Özel'den Erdoğan'a erken seçim çağrısı: Biz taşırız

Bursa'da düzenlediği mitingde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a erken seçim çağrısı yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kendisini dinleyen gençlerden aldığı küfeyi sırtlayarak konuştu. Özel, "Ben diyorum ki 'Tayyip Bey, bırak küfeyi bırak. Ver benim sırtıma küfeyi. Ben emekliyi aslan gibi taşırım, aslan gibi.' Asgari ücretliyi taşırız biz. Biz, bu milleti taşırız. Taşıyamayan bırakacak, taşıyanlar gelecek. Getir sandığı, küfeyi biz taşıyacağız. Emeklileri biz ayağa kaldıracağız." ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa'da çeşitli temaslarda bulundu. 31 Mart 2024'teki Mahalli İdareler Seçimleri'nde kazandıkları belediyelerin partiye büyük umut getirdiğini belirterek, bu umudun yapılacak ilk seçimlerde CHP'ye iktidarın kapısını aralayacağını vurguladı. Mudanya Belediyesini de ziyaret eden Özgür Özel, ardından Mütareke Meydanı'ndaki parti otobüsü üzerinden vatandaşlara hitap etti.

"VER BENİM SIRTIMA KÜFEYİ, BİZ BU MİLLETİ TAŞIRIZ"

Özel, emeklinin, asgari ücretlinin mevcut maaşlarıyla geçinemeyeceğini dile getirerek, asgari ücretin de 6 ayda 3 bin 800 lira eridiğini ifade etti. Kendisini dinleyen iki gencin elinde küfe taşıdığını fark edip onları yanına çağıran Özel, şu ifadeleri kullandı: "Ben diyorum ki 'Tayyip Bey, bırak küfeyi bırak. Ver benim sırtıma küfeyi. Ben emekliyi aslan gibi taşırım, aslan gibi.' Asgari ücretliyi taşırız biz. Biz, bu milleti taşırız. Eğer taşıyamıyorsan bırak küfeyi. Milletin sırtından in. Sen bu milletin sırtına yüksün.

"GETİR SANDIĞI"

Emekliler değil, asgari ücretliler, esnaf, çiftçiler değil, işte biz bu küfeye ne yük koyarsan koy taşırız. Taşıyamayan bırakacak, taşıyanlar gelecek. Getir sandığı, küfeyi biz taşıyacağız. Emeklileri biz ayağa kaldıracağız. Söz veriyoruz. Bu iki genç küfeyi almış, gelmiş. Helal olsun onlara. Bu iki çocuğu unutmayın. Millet küfeyi Tayyip Bey'den alıp bizim sırtımıza koyunca o gece çıkacağız, hep birlikte galibiyeti kutlayacağız, söz veriyorum, bu iki gençle kutlayacağız. Biz kazanacağız."