Özgür Özel : "Çayı niye tweet atarak fiyat açıklıyorsunuz? Gelin, Rizelinin gözüne bakın 17 lirayı söyleyin"

"Asla kimlik siyasetiyle, lüzumsuz polemik ve kavgalarla meşgul olmayacağız"

"Sayın Erdoğan'a kendi memleketinde hakaret etmenin, tartışmanın, onunla kavga etmenin ne bana ne kendisine ne Rize'ye faydası var"

"Çay üreticisinin elini havada bırakmayın"

"Kaçak çayları buraya getireceğiz, çayları yakmaya, Kemal Bey'i de davet edeceğiz"

RİZE - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Çayı niye tweet atarak fiyat açıklıyorsunuz? Gelin, Rizelinin gözüne bakın 17 lirayı söyleyin. 2 lira da destekleme var diyor, seneye Mart'ta Nisan'da. Bugün gübre kaç para? Nisan'da kaç para olacak? O yüzden o 2 lira da bugünün 2 lirası değil. Bir sene sonrasının 2 lirası neredeyse" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin düzenlediği Çay Mitingi'ne katılmak üzere Rize'ye geldi. Merkeze bağlı Gündoğdu Mahallesinde bir çay tarım arazisine giren Özel, müstahsillerle birlikte çay toplayarak çay tarımı hakkında bilgi aldı. Ardından 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'na gelen Özel burada vatandaşlara bir araya geldi.

Normalleşme sürecinin muhalefetin sesini azaltma süreci olmadığını, aksine vatandaşın sesinin bu süreçte daha gür çıkarılacağını savunan Özel, "Çayda fiyat açıklandığı günden itibaren Rize'de büyük bir moral bozukluğu, umut kırıklığı, yükselen bir tansiyon var. Biz yerel seçimlerde şunu söylemiştik 'Milletin gündeminde olmayan hiçbir konu Özgür Özel'in Cumhuriyet Halk Partisi'nin gündeminde olmayacak'. Asla kimlik siyasetiyle, lüzumsuz polemik ve kavgalarla meşgul olmayacağız. Ama milletin gündeminde ne varsa o bizim gündemimizde olacak. Onu konuşacağız, onu anlatacağız, mücadeleler yapacağız. Eğer sonuç alamazsak sokaklar bizimdir, meydanlar bizimdir, sizin sesinizi duyacağız, sesinizi duyuracağız. Birileri siyasetteki normalleşmeden rahatsızlık duyup eski kavgalı günleri, tartışmalı günleri geri getirmek istiyor ama ben şunu söylüyorum. Normalleşme, muhalefetin dozunu düşürmek değildir. Normalleşmek, vatandaşın sorununu görmemek değildir, haksızlığa susmak değildir. Aksine normalleşmeye hem müzakere hem mücadele etmek, sorunu görmek, en yapıcı muhalefeti yapmak, gerektiğinde de meydanları da doldurmak, eylem de yapmak, sesini en gür çıkarmaktır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a memleketinden hemşehrilerinin sesini duyurmaya geldiğini sözlerine ekleyen Özel, kavga ve tartışmanın hiç kimseye bir faydası olmayacağını kaydederek, "Buradan Sayın Erdoğan'a kendi memleketinde hakaret etmenin tartışmanın, onunla kavga etmenin ne bana ne kendisine ne Rize'ye faydası var. Ancak ben buradan Sayın Erdoğan'a kendi memleketinden AK Partili, CHP'li, MHP'li, İYİ Partili her görüşten hemşehrisinin sesini duyurmaya çay üreticisinin sesini duyurmaya geldim. Bugün burada bulunmamızın en önemli sebebi 31 Mart'ta hep birlikte başarı kazandığımız Türkiye İttifakı'nın bize yüklediği sorumluluktur. O yüzden ben Türkiye ittifakının verdiği sorumlulukla buraya geldim. Karşımda sadece CHP'liler değil tüm görüşten Rizeliler buradalar. Biz burada Rize ittifakını, çay ittifakını görüyoruz. Elbette bir sorun varsa oraya gitmek boynumuzun borcu. Buraya sadece bir siyasi partinin lideri olarak değil, Atatürk'ün verdiği talimatla uzun yıllar çalışılıp çay kanunu çıkarılıp İsmet Paşa'nın titiz emekleriyle çayın babası Zihni Deri'nin bu topraklara çayı kazandırmasıyla yani 100 yıl önce çayı Rize'ye, Doğu Karadeniz'e kazandıran CHP'nin genel başkanı olarak geldim" dedi.

"Çayı niye tweet atarak fiyat açıklıyorsunuz?"

Yaş çay taban fiyatının bu yıl sosyal medyadan açıklandığını hatırlatarak eleştiren Özeli, "Bugün Rize Meydanı'nda yapmış olduğu bu çay mitingi 100 yıllık bir yürüyüşün geldiği bir noktadır. 100 yıldır buralarda çay tarımı yapılmaktadır. Ancak Türkiye çay tüketiminde birinci sıradayken çay üretiminde beşinci sıradadır. Çayda yerli tüketim yeterince vardır. Sadece çay ithalatını denetleyerek, sınırlandırarak kaçak çaya engel olarak sizin sıkıntılarınız çözülebilir, çare buradadır. 1 buçuk milyon insan 210 bin aile çayla geçiniyor. Maalesef bugün en büyük sıkıntı, cumhuriyet tarihi boyunca en kötü durum buradadır. Bir çay fiyatı açıkladılar. Ortada kimse yok. Çay fiyatını açıklamayan bir tarım bakanı. Çay fiyatını açıklamayan hükümetin başkanı, cumhurbaşkanı olur mu? Çayı niye tweet atarak fiyat açıklıyorsunuz? Gelin, Rizelinin gözüne bakın 17 lirayı söyleyin. 2 lira da destekleme var diyor, seneye Mart'ta Nisan'da. Bugün gübre kaç para? Nisan'da kaç para olacak? O yüzden o 2 lira da bugünün 2 lirası değil. Bir sene sonrasının 2 lirası neredeyse. 17 liralık yaş çayın fiyatını Kabul etmiyoruz. Reddediyoruz" şeklinde konuştu.

"Çaykur işçisi 20 yıl önce asgari ücretin 4,5 katını alıyorken bugün 1,5 asgari ücrete kadar gerilediler"

Kadro bekleyen mevsimlik Çaykur işçilerine kadrolarının verilmesi gerektiğini savuna Özel, "Büyük dertli olanlar var. Çaykur'da çalışan işçiler var. 11 bin Çaykur işçileri var. Çaykur işçileri altı ay çalışıp altı ay boş kalmak istemiyorlar. Çaykur işçisi 20 yıl önce asgari ücretin 4,5 katını alıyorken bugün 1,5 asgari ücrete kadar gerilediler. Bir gerçek şu 1,5 asgari ücret iyiymiş demeyin. Böylelikle Çaykur işçisi asgari ücretin de altında çalışıyor. Çaykur işçisine kadroyu verin 12 ay maaş almalarını sağlayın" dedi.

"Çay üreticisinin elini havada bırakmayın"

Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı'nın 'Çay kanunu' ile alakalı verdiği önergenin reddedildiğini ve şimdi yeni bir önerge vermeye hazır olduğunu ifade eden Genel Başkan Özel, "Şimdi geldik, çay üreticisinin sorunları nasıl çözülecek demeye, bunun birinci; bir çay kanunu mutlaka çıkarılmalıdır. Ancak bu kanun hükümetin bir buçuk yıl önce getirdiği çay üreticisini perişan eden, tamamen özel sektörün eline teslim eden uluslararası çay tekellerinin topraklarımızda egemenlik kurmasını sağlayacak bir teklif olmamalıdır. Tahsin bey önergeyi verdi maalesef AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi. Buradan Sayın Bahçeli'ye Sayın Erdoğan'a Rize'nin, bütün milletvekillerine, Karadeniz'in milletvekillerine sesleniyoruz. Önergeyi vereceğiz, gözünüzün içine bakacağız. Çay üreticisi elini uzatıyor. Bu eli havada bırakmayın. Bu eli boşta bırakmayın. Tutun elimizi tutun" dedi.

"Kaçak çayları buraya getireceğiz, çayları yakmaya, Kemal Bey'i de davet edeceğiz"

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaçak çay ile ilgili sözlerini hatırlatan Özel, partisinin o sözün arkasında olduğunun altını çizerek Organik çay üreticisinin taban fiyatı da açıklanan fiyatın en az iki katı olmalı ve erkenden açıklanmalıdır. Organik çay desteklenmeli. Özellikle destekleme oranları arttırılmalı, çay üreticisine söz verilen banka promosyon ödemelerine derhal başlanmalı, çay bahçelerinde verimliliğin artması için düşük verimlilikle mücadele yapılmalı, ürün çeşidi arttırılmalı, yurda kaçak yollarla gelen çaylar engellenmelidir. Buradan hatırlayalım. Bir selam yollayalım. Ne diyordu Kemal Bey? 'Kaçak çayları getireceğim. Rize Meydanı'nda yakacağım.' CHP'yi iktidara taşıyacağız. Kaçak çayları buraya getireceğiz, çayları yakmaya, Kemal Bey'i de davet edeceğiz. Kemal Bey'in sözü, partimizin sözüdür. Hep beraber yapacağız" dedi.

"Çayın parasını onlar kazanıyor karasını Rize'nin üstüne taşıyorlar"

Özel sektör çay fabrikalarına ait bacaların filtre sorunu nedeniyle çevreye zarar verdiğini kaydeden Özel, "Rize'de 160'a yakın özel fabrika var. Bunların pek azının bacasında filtre var. Çayın parasını onlar kazanıyor karasını Rize'nin üstüne saçıyorlar. Bu fabrikaların bacalarına filtre takılacak. Bunu ilgili bakanlık mutlaka denetlemelidir. Nasıl insanlarsınız? Parayı kazanıyorlar, Rize'yi hasta ediyorlar. Sayın bakan, bu işin peşini bırakmam. O filtre takılacak. O denetim yapılacak" ifadelerini kullandı.