Özgür Özel: Bağımsız basın ve özgür gazetecilik için çalışmalar yapıyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2025 yılının Türkiye, demokrasi ve gazeteciler için zor bir yıl olduğunu söyleyerek, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak iktidara geldiğimizde, 'Bir daha kimsenin basını ele geçiremeyeceği, karteller oluşturamayacağı, basını patronaj üzerinden siyasetin emrine sokamayacağı, bağımsız basın ve özgür gazetecilik ortamı nasıl hazırlanabilir', bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle TBMM'de Parlamento Muhabirleri Derneği'ni ziyaret etti. Gazetecilerle bir araya gelen Özel, "14 yıldır bu odaya ziyarete gelirim. İlk aşamada grup başkan vekillerimize eşlik ederek, sonra grup başkan vekili olarak, bir kez grup başkanı olarak ve şimdi 2'nci kez de genel başkan olarak sizlerle birlikteyiz. Maalesef her sene bir önceki seneyi aratıyor. Hem Türkiye'deki genel demokrasi, hakların kullanılması ve hak ihlalleri açısından her sene bir önceki seneyi aratıyor, hem de her sene burada gazeteci arkadaşlarla yaptığımız değerlendirmelerde, bir önceki yılı aratan bir yıl yaşadığımız ifade ediliyor. 2025 yılı şüphesiz Türkiye için de demokrasi için de gazeteciler için de zor bir yıl oldu" dedi.

'ÖRGÜTLENMENİN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİN KALDIRILMASI GEREKİR'

Özel, gazetecilerin sendikal haklarında gerileme olduğunu belirterek, "Benim çok sayıda gazetecinin gözaltındayken durumunu takip ettiğim, tutuklandığında cezaevinde ziyaret ettiğim, ailelerine üzüntülerimi bildirdiğim, zaman zaman da tahliyelerinden sonra 'geçmiş olsun' dileklerimi ilettiğim bir yıl oldu. İçinde bulunulan süreç, Türkiye'de herkes açısından zor. Ama doğru haber vermek, tarafsız gazetecilik yapmak isteyenler açısından iyice zorlaştırıldı. Yasama süreçlerinde itiraz ettiğimiz Dezenformasyon Yasası'nın, 'yanlış bilgiyi alenen yayma' suçu gibi çok tartışmalı, çok subjektif, gazetecilik mesleği açısından çok kısıtlayıcı, tehdit olan bir yasanın bu sene çok sayıda meslektaşınız açısından ve halkın haber alma hakkı açısından ne büyük kısıtlamalara sebebiyet verdiğini, ne zorluklar yaşattığını da hep birlikte gördük. Şüphesiz 12 Eylül ile birlikte darbe, Türkiye'deki sendikalaşmaya darbe vururken ve en büyük zararı örgütlü toplum, emeğin örgütlenmesi görürken; gazetecilerin de sendikal haklarındaki gerilemeler ve son süreçlerde gazetecilerin sendikasızlaştırılıyor olması da çok büyük sorunlar yaratıyor. Aslında her alanda sendika emeği korur. Ama basın alanında sendika hem emeği korur, hem gazetecinin patronundan gelecek baskılara karşı mesleği korur, hem gazete patronunu siyasetçiye karşı korur. Çünkü sendikanın varlığı bu zincirleme reaksiyonun her bir aşamasında koruyucu noktadadır. Bu yüzden ümit ediyoruz ki önümüzdeki yıllarda Türkiye bir değişim yaşadığında ilk atılacak adımlardan bir tanesinin basındaki örgütlenme hakkının önündeki bütün engellerin kaldırılması gerekir" ifadelerini kullandı.

'DÜNYADA BAŞARILI OLMUŞ İYİ ÖRNEKLERE BAKIYORUZ'

Özel, açıklamasında ayrıca, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak geldiğimizde basını nasıl ele geçireceğimizin bir hazırlığı içinde değiliz. Bir daha kimsenin basını ele geçiremeyeceği, karteller oluşturamayacağı, basını patronaj üzerinden siyasetin emrine sokamayacağı bir bağımsız basın ve özgür gazetecilik ortamı nasıl hazırlanabilir? Bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Dünyada başarılı olmuş iyi örneklere bakıyoruz. Sizlerin meslek örgütlerinizin çalışmalarını, raporlarını, açıklamalarını değerlendiriyoruz. İlerleyen yıllarda Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında gazeteciler için mesleklerini özgürce yapabilecekleri, emeklerinin karşılığını alabilecekleri ve hiçbir gazetecinin işsiz kalmayacağı, hiçbir basın ve yayın kuruluşunun el koyma suretiyle patronajının kamuya ve siyasetin eline geçmeyeceği, gazetecilerin güvenceli olarak çalışabilecekleri ki bugün çalışan gazeteciler - çalışmayan gazeteciler kadar gri alanda çalışabilen, bir miktar gelir elde edebilen ama güvencesiz olan, çeşitli esnek çalışma koşullarıyla aslında emekleri sömürülen ya da emeklerinin karşılığını alamayan çok sayıda meslektaşınız da var. Bu sorunların hepsinin giderilebileceği yarınlarda birlikte olmayı ümit ediyoruz" diye konuştu.