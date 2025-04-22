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Elif Gül'ün evine yapılan baskında kapıyı açan Bilgehan Murat Miniç, CHP'den istifa etti

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatıyla Beykoz Belediye Başkan Yardımcılığı görevinden alınan Bilgehan Murat Miniç, CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Miniç, tutuklanan Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül'ün evinde polislere kapıyı açması sonrası haklarında ortaya atılan yasak aşk iddiasıyla gündem olmuştu.

Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatı üzerine Bilgehan Murat Miniç'i Beykoz Belediye Başkan Yardımcılığı görevden aldı.

EKİPLERE KAPIYI AÇAN İSİMDİ

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, yürütülen, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 12 şüphelinin tutuklandığı "ihaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında yeni gözaltı ve tutuklama adımları atılmıştı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde yapılan bir kısım mal alımı ihalelerine fesat karıştırıldığı iddiası üzerine Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül tutuklanmıştı. Gül'ün tutuklanmasından önce sabah 7.30'da düzenlenen operasyonda polis ekiplerinin çaldığı kapısını Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Murat Miniç'in açması dikkat çekmişti.

Özel'in talimatıyla görevden alınan Bilgehan Murat Miniç, CHP'den istifa ettiBeykoz Belediye Başkan Yardımcısı Murat Miniç

ÖNCE GÖREVDEN ALINDI, SONRA İSTİFA ETTİ

O anlara ilişkin görüntüleri kamuoyuna yansıyan Murat Miniç, Özgür Özel'in talimatı üzerine görevden alınmıştı. Olayın yankıları sürerken Murat Miniç, bir açıklama yaparak CHP'den istifa ettiğini duyurdu.

Özel'in talimatıyla görevden alınan Bilgehan Murat Miniç, CHP'den istifa ettiBeykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül

"ÖTEKİLEŞTİRME İLE KARŞI KARŞIYA KALDIK"

Yaptığı açıklamada Cumhuriyet Halk Partisi'nden kontenjan 1. sıra meclis üyesi adayı olarak yerel seçimlere katıldığını belirten Miniç "Kıymetli Beykozlu hemşehrilerimizin tecevvühüyle İBB ve Beykoz Meclis Üyesi olarak seçilerek göreve başladık. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun Türkiyenin her kesimini kucaklayan vizyonu ne yazık ki bir takım CHP ilçe örgütleri içerisinde yer alan kişiler tarafından tam manasıyla idrak edilememiştir. CHP ye katılıp seçildiğimiz günden beri bir çok sorun ve ötekileştirme ile ne yazık ki karşı karşıya kaldık" ifadelerine yer verdi.

"PARTİ ÜYELİĞİMDEN İSTİFA ETTİM"

Açıklamasının devamında son dönemlerde çirkin saldırılara maruz kaldığını ifade eden Miniç, "Fakat Sn. İmamoğlu'na vermiş olduğunuz sözden dolayı bir çok meseleyi görmezden geldik. Çok sevdiğimiz Beykozumuza gece gündüz demeden hizmet ettik. Ancak son günlerde kamuoyunun malumu yaşadığımız, şahsımı ve ailemi hedef alan çirkin saldırılara artık tahammül etmemizin mümkünatı kalmamıştır. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu bulunması sebebiyle, kendisiyle süreçleri değerlendirme ve istişare etme imkanımızda ne yazık ki olmamıştır. Sayın Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu özgürlüğüne kavuşana kadar, CHP'nin kurumsal kimliğine zarar vermemek adına parti üyeliğimden istifa ettiğimi beyan ederim" dedi.

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Elif Gül'ün evine yapılan baskında kapıyı açan Bilgehan Murat Miniç, CHP'den istifa etti
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (16)

Haber YorumlarıBARBAROS:

Çağdaş bir CHP kadını için bunlar normaldir. O kapıyı herkes açabilir bu CHP için bir çağdaşlık alametidir. Toplumun diğer kesimine bunların haberini ALGI şeklinde yapmanız toplumsal linç peşinde koşmanız doğru değil. Müslüman olmayan Allahın yasaklarına uymak zorunda olmaz. Laik diye kendini tanımlayanlar her haltı yiyebilir

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Haber YorumlarıUmut Bingöl:

Köftehor çapkın seni

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Haber YorumlarıTheC:

CHP'de normal böyle şevişmeler...

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Haber Yorumlarıreşit bağcı:

KESKE ETMESEYDIN BU YETKI ILE DAHA ÇOK MÜHÜR BASARD8N

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Haber YorumlarıDEMOKRAT:

Küsmüş

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Haber YorumlarıShef :

Şimdi bu adam konuşur anlatır olan şeyleri, sonra da kabul etmezler...

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Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Kadının evinde yakalanmasa hayatta istifa etmezdi .. İnsanımız hırsızı affeder ama acemi zamparayı affetmez .. ))

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Haber YorumlarıMustafa Kurt:

Yalancının mumu yatsıya kadar demişler tam da chp yi anlatıyor

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Haber YorumlarıMevlüt:

Ne sorunu ne ötekileştirmeden bahsediyorsun. Duruma bakılırsa belediyede önüne gelene yapıştırdın. İşlerin iyi ki böyle davranıyorsun. Ne olacaktı yani hakkınızda şikayet olmayıp ye iç yapıştır gününü gün et tarzı yaşam mı sürecektiniz hep

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Haber YorumlarıMevlüt:

Barbaros kardeşim eline sağlık çok güzel açıklama yapmışsın

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