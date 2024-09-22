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Özel'i topa tutan Yüksel Arslan'a, Mansur Yavaş'tan uyarı gecikmedi: Sil bu açıklamayı

Özel'i topa tutan Yüksel Arslan'a, Mansur Yavaş'tan uyarı gecikmedi: Sil bu açıklamayı
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İYİ Parti'den istifa eden Milletvekili Yüksel Arslan isim vermeden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e zehir zemberek sözlerle yüklendi. Mansur Yavaş'ın eski Özel Kalem Müdürü olan Arslan'ın, "Tek derdi kendi kariyeri ve ona çizilen rotada yürümek olana, "Proje Çocuk" denir, "Mustafa Kemal'in Askeri" denmez." sözlerine uyarı gecikmedi. Mansur Yavaş, "Arslan'ın açıklamalarını onaylamıyorum. Kendisine tavsiyem bu twiti silmesidir." açıklamasını yaptı.

2023 seçimlerine kadar Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın en yakınındaki isimlerden olan bağımsız Milletvekili Yüksel Arslan'ın isim vermeden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelttiği eleştiriler dikkat çekti. Arslan, "Tek derdi kendi kariyeri ve ona çizilen rotada yürümek olana, "Proje Çocuk" denir, "Mustafa Kemal'in Askeri" denmez." ifadelerini kullanırken, Yavaş'tan uyarı geldi. Mansur Yavaş, "Arslan'ın açıklamalarını onaylamıyorum. Kendisine tavsiyem bu twiti silmesidir." açıklamasını yaptı.

ÖZGÜR ÖZEL'İ TOPA TUTTU

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 2023 seçimlerine kadar özel kalemliğini yapan, 14 Mayıs'ta İYİ Parti'den milletvekili seçilip istifa eden Yüksel Arslan, isim vermeden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i topa tuttu. Özgür Özel için, proje çocuk" diyen Arslan, CHP'nin Atatürk'ün hatırasına ihanet ettiğini savundu.

"ATATÜRK'ÜN AZİZ HATIRASINA İHANET ETTİĞİ GÜN GİBİ ORTADA"

Arslan, şunları söyledi: "Kurucu iradenin, Atatürk'ün ortaya koyduğu kuruluş ilkelerinin düşmanlarıyla el el olanlar, "Mustafa Kemal'in Askeri" olamaz. Terör örgütleriyle, etnik bölücülerle, vatan hainleriyle aynı kareye girenlerin, Atatürk'ün aziz hatırasına ve mücadelesine ihanet ettiği gün gibi ortada. "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" sözü mesuliyet sahibi ve inanmış insanların dilindeyse memleketin sorunlarına şifa olur. Siyasi kalpazanların ve hangi bayrağa selam durduğu belli olmayan kimliksizlerin ağzından çıkıyorsa, kirli niyetlerin üstü örtülmek isteniyordur.

"PROJE ÇOCUK"

Devletimizin temeline, milletimizin varlığına yönelik saldırıların hedefine ulaşması için işbirlikçilik yapanlar, "Mustafa Kemal'in Askeri" değil düşmanıdır. Kariyer basamaklarını çıkmak için Avrupa başkentlerinde kapı aralayanlar, Türk'ün kudreti ve kuvvetinden başka irade tanımayan Atatürk'e bizim gözümüzle bakamazlar. Tek derdi kendi kariyeri ve ona çizilen rotada yürümek olana, "Proje Çocuk" denir, "Mustafa Kemal'in Askeri" denmez.

Özel'i topa tutan Yüksel Arslan'a, Mansur Yavaş'tan uyarı gecikmedi: Sil bu açıklamayı

MANSUR YAVAŞ: KENDİSİNE TAVSİYEM BU TWİTİ SİLMESİDİR"

Arslan'a Mansur Yavaş'dan uyarı gecikmedi. Arslan'ın açıklamalarını onaylamadığını belirten Yavaş şunları söyledi: "Kamuoyunun dikkatine: Bağımsız milletvekili Sayın Arslanın bu açıklamalarını ve yayınladığı metni onaylamadığımın bilinmesini isterim. Ayrıca iyi bilinmelidir ki bu tür açıklamalar benim siyaset tarzıma uymamaktadır. Kendisine tavsiyem bu twiti silmesidir."

Özel'i topa tutan Yüksel Arslan'a, Mansur Yavaş'tan uyarı gecikmedi: Sil bu açıklamayı

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Politika

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Yorumlar (8)

aaa:

sevdim bu abiyi. kimse

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7
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umut mergen:

BI SEN EKSIKTIN GUNDI

12
11
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Yakup Ayfer:

Eleştirinin kendilerine yapılmasına tahammül edemeyenler ağızlarında DEMOKRASİ var maalesef

14
2
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Yilbay Budak:

Sen Yavaş Yavaş…

7
1
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Mehmet Ali SAROGLU:

CHP Genel Başkanı, bu davranışın hoş değil. Daha nazik bir dille o kişiyi uyararabilirdiniz. Olmadı

4
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Sokrates:

gaydırı kubbak cemilem

4
0
yanıtYanıtla
Kagan Kutlu:

Eleştiri her zaman haklıdır. fikrini beyan etmiş

2
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Hakan:

Sanki ülkeyi ÖZEL bu hale getirdi de, herkes onu eleştiriyor. Neden; yönetenlere gücünüz yetmiyor mu?

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