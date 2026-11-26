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TİCARET Bakanlığı Reklam Kurulu, bir elektronik ürün markasının yetkili servisi olmadığı halde bu yönde reklam verdiği belirlenen kişiye 1 milyon 83 bin 706 TL idari para cezası uygulanmasına ve reklamların durdurulmasına karar verdi.

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, arama motoru sonuçlarında bir elektronik ürün markasının yetkili servisi olduğu ifadeleriyle reklam veren kişinin, gerçekte markanın yetkili servisi olmadığının tespit edildiğini belirtti.

Kaplan, tüketicilerin güvenini yanıltıcı ifadelerle kazanmaya yönelik reklamlar hakkında Reklam Kurulu tarafından 1 milyon 83 bin 706 TL idari para cezası uygulanmasına ve reklamların durdurulmasına karar verildiğini bildirdi. Kaplan, açıklamasında, "Vatandaşlarımızın doğru, güvenilir ve yanıltıcı olmayan bilgiye ulaşmasını sağlamak amacıyla denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Vatandaşların teknik servis hizmeti almadan önce firmaların yetkili olup olmadığını Ticaret Bakanlığı'nın 'servis.ticaret.gov.tr' adresinden sorgulama yapabileceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı