Haberler

Osman Gökçek: Pişman değilim, yine olsa yine yaparım

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM Genel Kurulu'ndaki yeni kabine üyelerinin yemin töreni sırasında yaşanan ve CHP'li Mahmut Tanal'ın yaralanmasıyla sonuçlanan yumruklu arbede sonrası AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, canlı yayında açıklamalarda bulundu. Gökçek, CHP'li vekillerin kürsüyü işgal etmesini ve bakanların üzerine yürümesini 'milli iradeye saldırı' olarak nitelendirdi ve 'Yaptığım hiçbir şeyden pişman değilim, yine olsa yine yaparım' ifadelerini kullandı.

  • Osman Gökçek, TBMM'de CHP'li Mahmut Tanal'ın yaralanmasıyla sonuçlanan arbedede yaptıklarından pişman olmadığını ve aynı durumda tekrar aynı eylemi yapacağını açıkladı.
  • Osman Gökçek, CHP'li vekillerin kürsüyü işgal etmesini ve bakanlara yürümesini 'milli iradeye saldırı' olarak nitelendirdi.
  • Melih Gökçek, sosyal medyada oğlu Osman Gökçek'in yapay zeka ile boksör olarak resmedildiği bir görseli 'Nakavt' ifadesiyle paylaştı.

TBMM Genel Kurulu'nda yeni kabine üyelerinin yemin töreni sırasında yaşanan ve CHP'li Mahmut Tanal'ın yaralanmasıyla sonuçlanan yumruklu arbedenin yankıları sürüyor. Olayın başrolündeki isimlerden AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, canlı yayında yaptığı açıklamalarla tartışmaları alevlendirdi.

"MİLLİ İRADEYE SALDIRI"

Katıldığı televizyon programında Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtlayan Osman Gökçek, Meclis'teki kavga anına dair detayları paylaştı. Gökçek, CHP'li vekillerin kürsüyü işgal etmesini ve bakanların üzerine yürümesini "milli iradeye saldırı" olarak nitelendirerek kendisini savundu.

"MAHMUT TANAL HAK ETTİĞİ CEVABI ALIYOR"

Osman Gökçek, Mahmut Tanal ile yaşadığı fiziksel temas hakkında geri adım atmayarak şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Tanal benim bakanımın üzerine, ne yapacağı belli olmayacak şekilde yürürse burada biz de tabii ki de hareket yapacağız. Mahmut Tanal saldırmaya kalkınca ben de AK Parti'nin vekili olarak bunu engelledim. Mahmut Tanal hak ettiği cevabı alıyor."

"YAPTIĞIM HİÇ BİR ŞEYDEN PİŞMAN DEĞİLİM"

Gökçek'in en çok dikkat çeken ve sosyal medyada gündem olan sözleri ise pişmanlık duymadığını belirttiği kısım oldu: "Yaptığım hiçbir şeyden pişman değilim, yine olsa yine yaparım. Milletin seçtiği bakanlara saldırılmasına asla müsaade etmem."

MELİH GÖKÇEK'TEN DE DESTEK

Osman Gökçek'in babası eski ABB Başkanı Melih Gökçek de sosyal medya hesabından oğlunun yapay zeka ile boksör olarak resmedildiği bir görseli paylaşmış ve yaşananları "Nakavt" ifadesiyle kutlamıştı.

Elif Yeşil
Haberler.com / Politika
Dışişleri Sözcüsü Keçeli: Bakanımızın ifadelerinin Irak'ın iç işlerine karışıldığı iddiasıyla çarpıtılmasını reddediyoruz

"Suriye'den sonra o ülke var" demişti! Beklenen açıklama geldi
Temu, gümrük sorununu ithalatçı şirket kurarak aştı

Temu, fiyatları katlayan yasağı bir yöntemle aştı
Trump'tan açıklama geldi! Netanyahu Beyaz Saray'dan eli boş dönüyor

Trump'tan açıklama geldi! Netanyahu Beyaz Saray'dan eli boş dönüyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti

TBMM tarihine geçecek görüntü
Fred'e ilgilerini doğruladılar: Gelmesini çok isterdik, hala istiyoruz

Fred için gözünü kararttılar: Onu çok istedik, hala istiyoruz
Ofer Yannay, dünyaca ünlü yıldız için deli divane oldu: Umarım Fenerbahçe'yi değil bizi seçer

Dünyaca ünlü yıldız için deli divane oldu: Fener'i değil bizi seçsin
Trabzonspor'a Fenerbahçe maçı öncesi müjde

Fenerbahçe'yi üzen, Trabzon taraftarını sevindiren gelişme
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti

TBMM tarihine geçecek görüntü
Meclis'te Akın Gürlek gerginliği! Kürsü işgal edildi, yumruklu kavga çıktı

Meclis'te Akın Gürlek gerginliği! Yumruklu kavga çıktı
Nehir yatağında ortaya çıkıyor, eline tavasını alan avuç avuç topluyor

Nehir yatağında ortaya çıkıyor, eline tavasını alan avuç avuç topluyor