Osman Gökçek'in 'iftar' iddiası Meclis'i karıştırdı

CHP'nin Çayırhan Termik Santralı'nın özelleştirilmesine ilişkin grup önerisinin TBMM'de görüşüldüğü dakikalarda yapılan bir paylaşım tansiyonu zirve yaptırdı.

GÖKÇEK'TEN GÖRÜŞME SÜRERKEN OLAY PAYLAŞIM

Ak Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın "iftarda olan AK Partili vekillerin yokluğundan yararlanıp yoklama yaptırarak Meclis'i kapatmaya çalıştığını" öne sürdü.

"İNSANLARIN İNANCINA SAYGINIZ YOK MU?"

Gökçek paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Değerli vatandaşlarımız Ak Parti milletvekilimizin oruç açmasını fırsat bilen CHP grup başkan vekili Ali Mahir Başarır Mecliste iftar saatinde yoklama yaptırdı. İBB'de cumaya gidenleri fişleyen CHP'liler şimdi de iftar yapanları fırsat bilip meclisi kapattırmaya çalışıyor. İnsanların inancına saygınız yok mu ? Sizde hiç utanma yok mu?"

BAŞARIR'DAN TEPKİ: PROVOKASYON, BU BİR SUÇ

İftar sonrası yeniden başlayan görüşmelerde söz alan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Gökçek'in yaptığı paylaşıma tepki gösterdi. Başarır "AK Partili bir milletvekili tweet atmış... Sayın başkanım iftar saatine yakın ara verdiniz yaklaşık bir saate aşkın süre milletvekillerimiz personelimiz iftarını açtı sonra geldiniz ve Meclis'i açtınız doğru mu?

(Bozdağ'a) Siz konuşun buyurun. Şimdi adını bile söylemekten utanç duyduğum bir milletvekili bu tweeti atıyor. Biz siyasi rakip olabiliriz, birbirimize ağır eleştirilerde bulunabiliriz ama bu bir provokasyon. Bu bir suç. Niye ben iftar açma saatinde milletvekillerimizin iftar açmasını engellemek için yoklama alıyım... Bu milletvekili ve ailesi artık Türkiye'de ve maalesef Meclis'e çevre kirliliği yaratıyor. Siz bunun şahidisiniz bu Meclis'in saygınlığını korumak en başta size düşer. Lütfen böyle mi oldu, olmadı ben sizden duymak isterim?"

BEKİR BOZDAĞ, GÖKÇEK'İ YALANLADI

Bunun üzerine Bekir Bozdağ şunları söyledi; "Değerli milletvekilleri, biliyorsunuz bugünkü görüşmeler sırasında CHP grubunun önerisini oyladık ve ara verdik 55 dakika. Sonra iç tüzük 37 görüşüldü ve arkasından yoklama istendi. Yani muhtemelen işte bir saati geçti tahmin ediyorum CHP grubu o zaman yoklama talep etti. İftar saatinden herhalde bir saatten daha vakit geçtikten sonra."