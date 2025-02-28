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Öcalan, PKK'nın yıllardır peşinden koştuğu hayali tarihin çöp sepetine attı

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PKK elebaşı Abdullah Öcalan, "Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı" adı verilen basın açıklamasında okunan mektubunda, "Ayrı ulus-devlet, federasyon, idari özerklik ve kültüralist çözümler, tarihsel toplum sosyolojisine cevap olamamaktadır" vurgusu yaptı. Öcalan kullanmış olduğu bu ifade ile terör örgütünün peşinden koştuğu ve asla gerçekleşmeyecek hayali de tarihin çöp sepetine atmış oldu.

Üçüncü kez görüştüğü DEM Parti'nin İmralı heyeti aracılığıyla beklenen çağrısını yapan Abdullah Öcalan, terör örgütü Pkk'dan tüm gruplarının silah bırakmasını ve kendisini feshetmesini istedi.

"TARİHİ SORUMLULUK"

DEM Parti'nin 7 kişilik heyeti, dün İmralı'ya yaptığı 3. ziyaret sonrası, İstanbul'da terör örgütü lideri Öcalan'dan aldıkları tarihi mesajı duyurdu. Önce Kürtçe, daha sonra Türkçe okunan bir sayfalık metinde Öcalan, "Sayın Bahçeli'nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanının ortaya koyduğu irade ve siyasi partilerin olumlu yaklaşımıyla oluşan iklimde, bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum" dedi.

Öcalan, PKK'nın yıllardır peşinden koştuğu hayali tarihin çöp sepetine attı

"PKK KENDİNİ FESHETMELİDİR"

Terör örgütünden şartsız koşulsuz silah bırakmasını isteyen Abdullah Öcalan, "Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir. Ortak yaşama inanan ve çağrıma kulak veren tüm kesimlere selamlarımı iletirim" ifadelerine yer verdi.

Öcalan, PKK'nın yıllardır peşinden koştuğu hayali tarihin çöp sepetine attı

AYRI DEVLET YOK

Öcalan'ın çağrısındaki önemli noktalardan biri de "Ayrı ulus-devlet, federasyon, idari özerklik ve kültüralist çözümler, tarihsel toplum sosyolojisine cevap olamamaktadır" vurgusunun yapılmasıydı. Öcalan, satır arasındaki bu mesajıyla terör örgütünün yılladır peşinden koştuğu "Ayrı devlet" hedefini de tarihin çöp sepetine atmış oldu.

ÖCALAN'IN ÇAĞRISININ 4 ADRESİ VAR

  • Kandil ve PKK
  • Suriye'de PKK-YPG yapılanması
  • DEM Parti
  • Avrupa'daki yapılanma

İZLEME SÜRECİNE GEÇİLİYOR

Yapılan bu çağrıdan sonra izleme sürecine geçilecek. İzleme sürecinin en fazla 3-4 ay sürmesi bekleniyor. Kandil'in, Öcalan'ın çağrısı doğrultusunda PKK kongresini toplayıp fesih kararı alması bekleniyor. PKK kongreyi toplayıp böyle bir kararı alacak mı yoksa terör faaliyetlerine devam edecek mi? Bu süre zarfında bu durum netleşecek.

Öcalan, PKK'nın yıllardır peşinden koştuğu hayali tarihin çöp sepetine attı
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (43)

Haber YorumlarıEnes:

Özgür Özel buna karşıyız diyor çünkü eğer barış olursa pkkyi bitirmeye çalışan akpden nefret eden hevaller chpye oy vermez bir daha

Yorum Beğen110
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Haber YorumlarıŞakaron Makaron:

Yahu iyi de PYD bunu kaale almıyor ki.. Amerikan desteği ile Suriye'de ayrı devlet kuruyorlar. Bunu takan kim? Boşu boşuna 50 bin şehidin katilini salmayın. Oy ve iktidar için bu kadar alçalmayın.

Yorum Beğen167
Yorum Beğenme37
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Haber YorumlarıAli Hızel:

Ülkemiz için hayırlısı olsun artık ne diyelim inşallah PKK biter

Yorum Beğen150
Yorum Beğenme43
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Haber Yorumlarıdoç dr aristokrates:

siz öyle basit düşünmeye devam edin

Yorum Beğen132
Yorum Beğenme22
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Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

bence gayet mantıklı bir süreç ! devlet birsey vermiyor PKK dagılsın diyor kim bunun neresine karşı ??

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Yorum Beğenme88
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Haber YorumlarıRemzi Gun:

Şeytan

Yorum Beğen105
Yorum Beğenme11
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Haber YorumlarıÖzgür Çocuk:

Yaa ne saflar var bunlara inanan var mı? 2013 teki çözüm sürecinde gördük neler olduğunu. Şehit ailelerinden utanın bee aynı sözlerim bunlara inananlar için de geçerli. Bunlara inananların şehit ailelerine de saygısı yoktur

Yorum Beğen89
Yorum Beğenme19
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Haber Yorumlarıayhan konca:

İnşallah terörist çatışmasında askerimiz şehit olmaz o zaman bu millete yüzünüzü nasıl dönersiniz eyyyyy Tayyip eyyyy bahçeli

Yorum Beğen68
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Haber YorumlarıTevhid ve Sünnet:

Sizce PKK ve onun uzantıları bir söz almadan veyahut bir çıkar almadan silah bırakır mı?

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Haber Yorumlarıbekir yapici:

ayri kürt devleti kurma isini abd ortadogu projesi üzerinden üslendi öcalana gerek kalmadi gibi, o yeni ortadogu haritasindaki irak ve suriye halledildi,ancak unutmayalim o haritada Türkiye topraklarininda bir bölümü var,halkimiz bunun bilincinde olmali sonumuz irak suriye olmasin.

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme2
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