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Fatih Karagümrük'ün kazanamama serisi 3 maça çıktı

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Fatih Karagümrük'ün kazanamama serisi 3 maça çıktı
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Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Ankara Keçiörengücü, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Fatih Karagümrük'ün galibiyet hasreti 3 maça çıktı.

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Fatih Karagümrük ile Ankara Keçiörengücü karşı karşıya geldi. Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Keçiörengücü, 2-1 kazandı. 

2 GOLLE GELEN KRİTİK GALİBİYET

Ankara Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golleri 45 ve 65. dakikada dakikada Mame Biram Diouf kaydetti. Ev sahibi Fatih Karagümrük'ün tek golü 77. dakikada Ramazan Civelek'ten geldi.

GALİBİYET HASRETİ 3 MAÇA ÇIKTI

Bu sonuçla birlikte Ankara Keçiörengücü'nün puanı 20'ye yükseldi. Galibiyet hasreti 3 maça çıkan Fatih Karagümrük ise 13 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Fatih Karagümrük, Sarıyer ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Ankara Keçiörengücü, sahasında Bursaspor'u ağırlayacak. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
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