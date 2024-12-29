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Öcalan'ın Barış Sürecine Katkı Mesajı ve DEM Parti'nin Değerlendirmesi

Öcalan'ın Barış Sürecine Katkı Mesajı ve DEM Parti'nin Değerlendirmesi
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Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın İmralı'dan gönderdiği mesajları değerlendiren DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Tarihi bir fırsatın eşiğindeyiz, geleceği hep birlikte aydınlatabiliriz" derken, Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan da, "Bu süreçte başta tüm siyasi çevreler olmak üzere TBMM'ye büyük sorumluluk düştüğü açıktır" ifadelerini kullandı.

DEM Partili Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan, İmralı'da dün teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüştü.

ÖCALAN: GEREKEN POZİTİF ADIMI ATMAYA VE ÇAĞRIYI YAPMAYA HAZIRIM

Heyeti adına bugün yapılan yazılı açıklamada, "Kürt sorununa kalıcı çözüm bulmaya yönelik yaptığı değerlendirmeler hayati önemdedir" denildi. Açıklamada, Öcalan'ın, "Türk-Kürt kardeşliğini yeniden güçlendirmek tarihi bir sorumluluk olduğu kadar tüm halklar için de kader belirleyici bir önem ve aciliyet kazanmıştır. Sayın Bahçeli'nin ve Sayın Erdoğan'ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim. Gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım" mesajı paylaşıldı.

"BARIŞ SÜRECİNİ BAŞLATMAK ARTIK ERTELENEMEZ BİR SORUMLULUK HALİNE GELMİŞTİR"

Konuya ilişkin DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, sosyal medya hesapları üzerinden değerlendirmelerde bulundu.

Hatimoğulları'nın değerlendirmesi şöyle: "Sayın Abdullah Öcalan'ın İmralı'dan yaptığı değerlendirmeler, Türkiye'nin ve bölgenin kaderini değiştirebilecek tarihi bir çağrıdır. Türk-Kürt ittifakını güçlendirmek ve demokratik bir barış sürecini başlatmak artık ertelenemez bir sorumluluk haline gelmiştir. İçinden geçtiğimiz bu kritik süreçte, çözüm için tüm siyasi çevrelerin yapıcı ve cesur adımlar atması gerekiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), bu sürecin en önemli zeminidir. Barışa, demokrasiye ve kardeşliğe giden yol; birlikte atılacak cesur adımlardan geçiyor. Bu noktada DEM Parti olarak üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getirecek, pozitif çözüm önerilerini büyüteceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Tarihi bir fırsatın eşiğindeyiz, geleceği hep birlikte aydınlatabiliriz."

Öcalan'ın Barış Sürecine Katkı Mesajı ve DEM Parti'nin Değerlendirmesi

"ŞİMDİ ONURLU BARIŞ İÇİN CESARET VE FERASET ZAMANI"

Tuncer Bakırhan'ın paylaşımı da şu şekilde: 'İmralı'da Sayın Abdullah Öcalan'ın çözüm ve barış odaklı değerlendirmeleri, tarihi bir sorumluluğa işaret ediyor: Türk-Kürt ilişkilerini demokratik bir zemine çekmek ve Türkiye'de onurlu barışı tesis etmek. Bu çağrı, yalnızca bir çözüm önerisi değil, aynı zamanda ortak bir geleceğin inşası için tarihi bir fırsattır. Bu süreçte başta tüm siyasi çevreler olmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne(TBMM) büyük sorumluluk düştüğü açıktır. Gazze ve Suriye'deki gelişmeler, ertelemeye tahammülü olmayan bir çözüm ihtiyacını gözler önüne seriyor. Barış, demokrasi ve kardeşlik çağrısına hep birlikte yanıt verelim. Türkiye ve bölge için demokratik dönüşüm imkanın arifesindeyiz. Şimdi onurlu barış için cesaret ve feraset zamanı…"

Öcalan'ın Barış Sürecine Katkı Mesajı ve DEM Parti'nin Değerlendirmesi

Kaynak: ANKA / Umut Halavart - Politika
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