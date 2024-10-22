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Öcalan'ı TBMM'ye davet eden Bahçeli'yi zehir zemberek sözlerle eleştirdi: Aklınızı başınıza alın

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MHP Lideri Bahçeli'nin terörist başı Abdullah Öcalan'ı TBMM'ye davet etmesi siyasi kaosa neden oldu. Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabı üzerinden , 'Utanın' başlığıyla yaptığı paylaşımda Bahçeli'yi zehir zemberek sözlerle eleştirdi.

Bahçeli'nin bugün grup kürsüsünden yaptığı 'Öcalan' çıkışı siyaset gündemine bomba gibi düştü. Bahçeli'nin, terör örgütü lideri Öcalan için "Gelsin TBMM'de DEM sıralarına katılıp silah bıraktığını ilan etsin, terörün tamamen bittiğini örgütün lağvedildiğini haykırsın" açıklamasına destek verenler kadar sert tepki gösterenler de oldu. Yavuz Ağıralioğlu da Bahçeli'yi sert ifadelerle eleştirilen isimler arasındaydı.

Sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı video ile MHP Lideri Bahçeli'yi adeta topa tutan Yavuz Ağıralioğlu, "Bugün Meclis için kara bir gündür. Bölücülerden duyamayacağımız lafları MHP'nin grup konuşması yaptığı bir Türk milleti adına büyük bir mahcubiyet ve kızgınlıkla izledik" ifadelerini kullandı.

"SİZİ, EVLATLARININ KATİLİNİ MECLİSE ÇAĞIRIN DİYE Mİ GÖNDERDİLER?"

Yavuz Ağıralioğlu, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

Bugün bölücülerden duyamayacağımız lafları MHP'nin Grup Konuşması yaptığı bir günde Türk milleti adına büyük bir mahcubiyetle ve kızgınlıkla izledik. Biz 40 yıldır teröre bedel ödeyen bir millet olarak, 40 yıldır evlatlarını teröre kurban veren bir millet olarak, terörist başının bugün meclise davet edildiğine şahit olduk. Meclise, terörist başını kürsülere teklif etmek nedir? Terör bitsin diye, güya PKK dağıtılsın diye örgütün ele başından medet ummak nedir? TBMM'yi boşa düşürmek, TBMM'yi anlamsız hale getirmek, terörle mücadele sanki başarısız olmuşuz da bu başarısızlığımızdan bir terörist başından medet umacak acziyete düşmüşüz gibi konuşmak nedir? Sizi, bu memleketin hizmetine layık olun diye meclise gönderenler, evlatlarının katilini meclise çağırın diye mi gönderdiler? Siz kimsiniz? Siz bugün, milletin hizmetini görmek mesuliyeti altında durduğunuz TBMM'nin, hangi bedeller ödenerek ayakta kaldığını, bu devleti nasıl kurduğunu, bu devleti kurmak ve yaşatmak için ne bedeller ödediğini bilmiyor musunuz?

"AKLINIZI BAŞINIZA ALIN"

Daha önce çözüm sürecinde yaptıklarınızın bedelini ödemiş evlatlarınızdan utanmıyor musunuz? ''Benim babam hangi tabutun içindedir?'' diye tabutlara koşan çocuklardan utanmıyor musunuz? Siz, TBMM'de değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin topraklarının bir karışında bir teröriste nefes aldırmamak mesuliyeti altındaydınız. Utandırdınız! Milletinizi utanırdınız! Devletinizi utandırdınız! Milletinizin huzurla yaşaması için dağlarda gece gündüz terörist kovalayan evlatlarınızı utandırdınız! Cumhuriyeti kuran irade adına, devleti kurduğunu söyleyen partiler adına, Öcalan'ı anarak Kürtlere devlet teklif etmek nedir? Aklınızı başınıza alın! Eğer siz aklınızı başınıza almazsanız, biz irademizle milletimizin başındayız. Siz oradaysanız biz milletimizle beraber, terörün, teröristin nefes alamayacağı bir ülke kurma muradındayız! Umut hakkı dediğiniz şeyin, hakkını size göstereceğiz! Görüşeceğiz inşallah.

Öcalan'ı TBMM'ye davet eden Bahçeli'yi zehir zemberek sözlerle eleştirdi: Aklınızı başınıza alın
Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Politika

Yavuz Ağıralioğlu Abdullah Öcalan Sosyal Medya Politika 3-sayfa Güncel Terör Medya MHP

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Bahçeli'ye Öcalan cephesinden ilk yanıt
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Yorumlar (12)

Yasar Unal:

Bravo. Adam gibi açıklama böyle olur.

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Bay Che:

ayrılmasaydın şuan iyi partinin başında iktidara yürüyordun.bence meydanı sizin gibiler boşalttığı için böyle cirit atıyorlar

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yanıtYanıtla
Citoles Cipralex:

Bu ırkçı faşistin boş konuşmaktan milleti birbirine düşürmekten başka bir şey yaptığı yok

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BARBAROS:

Bahçeli bunu kendi aklı ile yapmıyor yapacak aklı yok zaten. Promter ne yazıyorsa duygu verip okuyor.. Derinlerden gelen seslerin promter a yansıması...

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BARBAROS:

Bahçelinin cezai ehliyeti yok ne dediğini belki bilmiyordur. Hain Promter tek suçlu o...

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yanıtYanıtla
Atilla Tanin:

Durgularımıza tercüman olmuşsun Allah razı olsun

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MASUMANE3438:

en sevdiğim güvendiğim siyasetçi

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Zamla BOĞUŞANTÜRK:

Milleti sokağa dökmek istiyorlar heralde! Zaten insanların canı burnunda en sonunda halk siyasetçilere karşı darbe yapacak!

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Baba Yabgu:

ABV bahhceli kendine milliyetçi demeye utanmıyor musun

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metin yilmaz:

Senden daha boş biri daha yok çakma milliyetçi

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