O artık vali değil: İşte Kübra Güran Yiğitbaşı'nın kontrolü altında olacak birimler

O artık vali değil: İşte Kübra Güran Yiğitbaşı'nın kontrolü altında olacak birimler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atamaların ardından İçişleri Bakanlığı'nda görev dağılımı yeniden düzenlendi; Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı'na Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı başta olmak üzere birçok kritik birim bağlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlar doğrultusunda İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevlerine yapılan atamaların ardından, bakanlık bağlı birim ve kuruluşlarının yeni görev dağılımı açıklandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi imzasıyla yapılan düzenlemeye göre; bakan yardımcılarının sorumlu olacağı birimler yeniden belirlendi.

YİĞİTBAŞI'NA BAĞLANAN BİRİMLER

Bu kapsamda Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı'na, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Eğitim Dairesi Başkanlığı, İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı ile Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği bağlandı.

BÜLENT TURAN'A BAĞLI BİRİMLER

Bakan Yardımcısı Bülent Turan'ın sorumluluğuna ise Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, İç Denetim Birimi Başkanlığı, TBMM İlişkiler, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) ile Araştırma ve Etütler Merkezi (AREM) verildi.

ALİ ÇELİK, EMNİYET'E BAKACAK

Bakan Yardımcısı Ali Çelik'e Emniyet Genel Müdürlüğü, İller İdaresi Genel Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Kaçakçılık, İstihbarat, Harekât ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığı (KİHBİ) ile Polis Akademisi Başkanlığı bağlandı.

AFAD VE GÖÇ İDARESİ İSE...

Bakan Yardımcısı Mehmet Cangir ise Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, Personel Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü, AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı ile Vilayetler Hizmet Birliği Başkanlığından sorumlu olacak.

Olgun Kızıltepe
