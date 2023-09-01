Niğde'de 2023-2024 Adli Yılı Açıldı

Niğde'de 2023-2024 adli yılı, düzenlenen törenle açıldı.

Atatürk Meydanı'nda yapılan tören; Niğde Barosunun Atatürk Heykeline çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Niğde Barosu Başkanı Av. Emin Alper Öztürk, 2023-2024 Adli Yılı'nı bu sene de kaygıyla karşıladıklarını, bağımsız yargı ve adil yargılanma hakkının sağlanması gerektiğini söyledi. Öztürk konuşmasında; "Ülkemizde hak ve özgürlüklerin teminatı olan avukatların örgütlü gücünü temsil eden bizler, başlangıcında olduğumuz yeni bir adli yılı umutla ve heyecanla değil kaygıyla karşılamamızın sebebi; sadece avukatlara ait meslek sorunu gibi görünen ancak artık ulusal çapta bir hak arama özgürlüğünün ve adalete erişimin de içinde bulunduğu adalet krizidir. Mesleğimizi evrensel insan hakları temelinde ve meslek onuruna yaraşır şekilde icra etmemiz için hukukun üstünlüğü her kesimce kabul edilmeli, bağımsız yargı ve adil yargılanma hakkı sağlanmalı ve avukatlık mesleğine saygı gösterilmelidir. 2023 yılı sonu itibariyle, Yargı Reformu Strateji Belgesi ve buna istinaden hazırlanan İnsan Hakları Eylem Planı'nın uygulama takviminin artık sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnsan Hakları Eylem Planı'nda 'Savunmanın Güçlendirilmesi ve Avukatlık Hizmetlerinde Kalitenin Artırılması' başlığı altında yer alan faaliyet hedeflerine ulaşılamadığını üzülerek tespit ediyoruz. Özellikle barolara siyasi iktidar tarafından söz verilen; 'Yargıda sosyal devletin bir gereği olarak maddi durumu yetersiz olan kişilere verilen adli yardım hizmetleri için avukatlardan alınan vergi oranı yeniden düzenlenecektir', 'Zorunlu müdafi ücretleri artırılacak ve bu ücretlerin gecikmeksizin ödenmesi için evrakların dijital ortamda tamamlanması sağlanacaktır' ve 'Kamu avukatlarının çalışma esaslarına ve özlük haklarına yönelik iyileştirme yapılacaktır' şeklinde dile getirilen taahhütlerin 2023 yılı kapanmadan yerine getirilmesini avukatlarımız adına talep etmek en doğal hakkımızdır" dedi.

Hukuk fakültelerine giriş sisteminin değiştirilmesi gerektiğine de değinen Av. Emin Alper Öztürk; "Avukatlık hizmetlerinde kalitenin artırılması hedefine ulaşılabilmesi için ilk atılması gereken adım; geçen yıl adli yıl açılış töreninde de değindiğimiz üzere hukuk fakültelerine girişte uygulanan 125 bin yükseköğretim başarı sıralamasının ivedilikle 100 bine, ardından kademeli olarak 75 bine ve 50 bine yükseltilmesidir. Ayrıca hukuk fakültelerine akreditasyon uygulaması getirilmeli, akredite olamayan fakültelere önce süre verilmeli, süresi içerisinde şartları sağlayamayan fakülteler kapatılmalıdır. Staj eğitimin içeriğini boşaltan yasal düzenlemelerden vazgeçilmelidir." diye konuştu. - NİĞDE