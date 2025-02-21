Hamas yanlış cenaze verdi, Netanyahu çıldırdı: Bedelini ödeyecek

İsrail ordusu tarafından Hamas'ın dün Gazze'den teslim ettiği dört rehine cenazesi arasında İsrailli esir Şiri Bibas'ın bulunmadığı açıklandı.

KİMLİK TESPİTİNDE ORTAYA ÇIKTI

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, teslim edilen dört cenazeden ikisinin Şiri'nin küçük oğulları Kfir (1) ve Ariel (5) olduğunu duyurdu. Ancak İsrail ordusu, kimlik tespiti sırasında iki çocuğun annesi Şiri Bibas olduğu belirtilerek teslim edilen cenazenin Şiri Bibas'a ait olmadığını ve diğer esirlerle eşleşmediğini ve bu durumun ateşkes anlaşmasının ağır ihlali olduğunu ifade etti. İsrail ordusu diğer cenazenin ise Hamas'ın elindeki başka bir esir olan Oded Lifshitz'e ait olduğunu doğruladı. İsrail Ordusu, yarın altı rehinenin daha serbest bırakılması planlarında bir değişiklik beklenmediğini de belirtti.

NETANYAHU: BEDELİNİ ÖDEMESİNİ SAĞLAYACAĞIZ

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ise bugün yaptığı açıklamada, Shiri Bibas'a ait olduğu belirtilen cenazenin kimliğinin doğrulanamadığını duyurdu. IDF'nin ardından bir açıklama da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan geldi.

Netanyahu, Shiri'nin cesedinin diğer esirlerle birlikte evine getirilmesi için kararlılıkla hareket edeceklerini kaydederek, "Hamas'ın anlaşmanın bu acımasız ve kötü ihlalinin, Bibas'ın cenazesinin yanlış teslim edilmesinin bedelini tam olarak ödemesini sağlayacağız" dedi.

Netanyahu, Hamas'ı 7 Ekim 2023'te iki oğlu ve eşi Yarden ile birlikte kaçırılan Shiri Bibas'ın yerine Filistinli bir kadının cesedini tabuta koyarak alaycı bir şekilde hareket etmekle suçladı.

HAMAS: CENAZENİN İADESİNİ TALERP EDİYORUZ

Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada ise "Biz Hamas olarak tüm yükümlülüklerimize olan tam bağlılığımızı vurguluyoruz. Bunu son birkaç gündeki davranışlarımızla da kanıtladık. Arabulucu kardeşlerden İsrail'in iddialarını aldık, bu iddiaları çok ciddi bir şekilde inceleyeceğiz ve sonuçlarını da açık bir şekilde duyuracağız" ifadeleri kullanıldı.

"FİLİSTİNLİLERLE KARIŞMIŞ OLABİLİR"

Shiri Bibas'ın cansız bedeninin İsrail'in saldırısı sırasında aynı noktada hayatını kaybeden Filistinlilerle karışmış olabileceği belirtilerek, "Ailenin diğer Filistinlilerle birlikte bulunduğu yerin işgal güçleri tarafından bombalanması sonucu cesetlerde karışma olabileceği ihtimaline dikkat çekiyoruz. Tarafımızca yapılan incelemenin sonuçlarını arabulucu kardeşlere bildireceğiz. Aynı zamanda işgalcilerin, bombardımanda öldürülen Filistinli bir kadına ait olduğunu iddia ettikleri cenazenin iadesini talep ediyoruz" denildi.