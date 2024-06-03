Türkiye-Ruanda anlaşması nedir? Ruanda'dan 'Turist sığınmacılar geliyor' iddiası doğru mu?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan, "Ruanda'dan turist sığınmacılar geliyor" iddiasının "kamuoyunu manipüle etmeye yönelik dezenformasyon" olduğunu bildirdi.

4 MİLLETLERARASI ANLAŞMADA RUANDA DETAYI

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 4 milletlerarası anlaşma onaylandı. 29 mayıs cumartesi günü yayımlanan Resmi Gazete'de ise anlaşma arasında ki en dikkat çekici detay, küçük bir Afrika ülkesi olan Ruanda'nın da dahil olmasıydı. Resmi Gazete'de yayımlanan anlaşmada, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ruanda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşması'nın onaylanmasına ilişkin karar da yayımlandı." ifadeleri yer aldı.

RUANDALI GÖÇMENLER GÖNDERİLECEK İDDİASI DOĞRU MU?

Son günlerde gündemi meşgul eden Ruanda'dan turist sığınmacıların geleceği doğru mu? DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 29 Mayıs 2024 tarihli ve 32560 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ruanda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar"ın iddialarla herhangi bir ilgisinin bulunmadığı belirtildi.

Kararın yeni bir anlaşma yapıldığı için değil, 24 Haziran 2019'da yapılan ve süresi otomatik olarak yenilenen bir anlaşmaya binaen yayımlandığı kaydedilen açıklamada, anılan tarihte Ruanda Cumhuriyeti ile mevcut dostluk ilişkilerini güçlendirmek amacıyla turizm alanında işbirliği anlaşması imzalandığı anımsatıldı.

Anlaşmanın 11'inci maddesinde, taraflardan birinin anlaşmayı feshetme niyetini karşı tarafa bildirmemesi durumunda 5'er yıllık sürelerle otomatik olarak yenileneceğinin belirtildiği ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan, 'Ruanda'dan turist sığınmacılar geliyor' iddiası kamuoyunu manipüle etmeye yönelik dezenformasyondur.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ruanda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının yürürlüğe girmesi ile turizm alanındaki işbirliğinin arttırılması, turizm sektöründe yatırım ve girişimlerin teşvik edilmesi, sektördeki paydaşların eğitime tabi tutulması gibi konularda ülkeler arası hukuki zemin oluşturulmuştur.

Turizm alanında ülkelerle yapılan işbirliği anlaşmaları, Türkiye'nin küresel anlamda ekonomik, ticari ve siyasi ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlamakta ve orta/uzun vadede etkinliğinin artmasına zemin oluşturmaktadır." ifadeleri yer aldı.

Bazı maddeler ise şu şekilde;

"Taraflar eşitlik ve karşılıklı menfaat ilkelerine bağlı kalarak kendi yetki sınırları içerisinde turizm alanında işbirliğini artıracak, geliştirecek ve teşvik edeceklerdir."

"Turizm sektöründeki yatırım ve girişimlerin teşviki amaçlı faaliyetler geliştirilecek. Taraflar ülkelerindeki potansiyel yatırımcıları her iki ülkedeki turizm yatırım olanakları konusunda bilgilendirecek. Turizm pazarlaması konusunda işbirliği yapılacak. Turizmle ilgili değişim programları desteklenecek. Turizm alanında bilgi ve veri paylaşımı yapılacak. Hükümlerin uygulanması için bir turizm karma komisyonu kurulacak."

İSTANBUL'A RUANDA UÇUŞLARI NEDEN ARTTI?

Zafer Partisi'nin yaptığı açıklamaya göre; Normalde üzerinden uçak bile geçmeyen Ruanda'dan, pazar günü 5 uçak Ruandalı Türkiye'ye getirilecek. Ayıp olmasın diye İngiltere'den direkt uçuş yerine Ruanda aktarmalı getiriyorlar. Pazar günü Ruanda'dan Türkiye'ye sadece THY'den 5 uçak geliyor.

Diğer firmalar ile birlikte Ruanda'dan İstanbul'a pazar günü 66 adet uçuş var" iddiaları yer aldı.

İYİ Parti lideri Kürşat Zorlu ise yaptığı açıklamada, "Türkiye ve Ruanda arasında turizm alanında işbirliği anlaşması onaylandı. İngiltere yakın zamanda Ruanda ile bir antlaşma yapmış ve ülkeye gelenlerin statüsü belli olana kadar Ruanda'da kalması kararlaştırılmıştı. Bugün Ruanda'nın nüfusunun önemli bir kısmı komşu Tanzanya ve Uganda'dan aldığı mültecilerden oluşuyor, bunların yanında İngiltere ile yapılan anlaşmaya istinaden 1 Mayıs 2024 itibariyle ilk düzensiz göç kafilesi İngiltere'den Ruanda'ya gönderildi" ifadelerine yer verdi.

ZORLU'DAN MECLİS GÜNDEMİNE TAŞINAN RUANDA SORULARI

Şimdi böyle bir ülke ile turizm alanında İşbirliği neden ve niçin yapılır?

+ Ruanda ile yapılacak turizm işbirliğinden Türkiye'nin ne gibi bir beklentisi ya da kazancı olabilir?

+ İngiltere'nin Ruanda'ya düzensiz göçmenleri göndermeye başlamasından sadece 1 ay sonra Ruanda ile Türkiye arasında yapılan bu anlaşma manidar değil midir?

+ Türkiye -şimdilik- Ruanda'ya vize uyguluyor, acaba bu antlaşma sonrası Ruanda'ya vize kalkacak mı? Ya da elektronik vize uygulamasına mı dahil edilecek?

"NEDEN TÜRKİYE'YE GELMEK İSTER Kİ RUANDALILAR?"

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, konuyla ilgili yaptığı açıklamada;

+ Afrika'nın ortasında bir ülke. Denize kıyısı yok.

+ Yüzölçümü Sivas kadar.

+ Nüfus 14 milyon.

+ Kişi başı milli gelir 1000 dolar civarında.

+ Turizm işbirliği anlaşması imzaladık ya, yeni. Gidip bir göreyim tatil yapayım dedim. Ama dönüş uçakları full.

+ Bu kadar güzel ülkeyi bırakıp niye Türkiye'ye gelmek ister ki bu Ruandalılar.

- İsrail 2015'te, Birleşik Krallık ise 2022'de, Ruanda ile bir anlaşma yaptı. Buna göre, bu iki ülkeye yasa dışı yollardan giren kaçaklar, Ruanda'ya gönderilecek ve bunun için de para ödenecek. Peki biz ne yaptık? Ruanda ile turizm işbirliği anlaşması imzaladık. Afrika'nın ortasındaki bu küçük ülke ile. Acaba neden?

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ!

Ruanda ile ilgili sorular gündemi meşgul ederken, dezenformasyon merkezinden açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Ruanda'dan turist sığınmacılar geliyor" iddiasının 'dezenformasyon' olduğunu açıkladı.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI 66 SEFERLE İLGİLİ İDDİALARI YALANLADI

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre "Ruanda'dan turist sığınmacılar geliyor" iddiasına ilişkin açıklama

Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan "Ruanda'dan turist sığınmacılar geliyor" iddiası, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik dezenformasyondur. 29 Mayıs 2024 tarihli ve 32560 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 'Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Ruanda Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar'ın iddialarla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Yayımlanan karar yeni bir anlaşma yapıldığı için değil 24 Haziran 2019 tarihinde yapılan ve süresi otomatik olarak yenilenen bir anlaşmaya binaen yayımlanmıştır.

24 Haziran 2019 tarihinde Ruanda Cumhuriyeti ile mevcut dostluk ilişkilerini güçlendirmek amacıyla turizm alanında iş birliği anlaşması imzalanmıştır. Anlaşmanın 11. maddesinde, taraflardan birinin anlaşmayı feshetme niyetini karşı tarafa bildirmemesi durumunda 5'er yıllık sürelerle otomatik olarak yenileneceği belirtilmiştir."

"Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Ruanda Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşması"nın yürürlüğe girmesi ile turizm alanındaki iş birliğinin arttırılması, turizm sektöründe yatırım ve girişimlerin teşvik edilmesi, sektördeki paydaşların eğitime tabi tutulması gibi konularda ülkeler arası hukuki zemin oluşturulmuştur.

Turizm alanında ülkelerle yapılan iş birliği anlaşmaları, Türkiye'nin küresel anlamda ekonomik, ticari ve siyasi ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlamakta ve orta/uzun vadede etkinliğinin artmasına zemin oluşturmaktadır.

Bahse konu olan turistlerin ulaşımına dair detaylar;

Aktarmalar sırasında yolcu değişimi devam etmektedir. Ruanda'dan uçağa binen bir kişi, Nijerya'da, Nijerya'dan binen ise Katar'da inebilmektedir.

Yine farklı lokasyonlara gidecek yolcular da İstanbul Havalimanı üzerinden aktarma yapabilmektedir. 2 Haziran'da Ruanda'dan İstanbul'a uçan THY uçağı, İngiltere'nin Heathrow Havalimanı'na giden aktarmalı uçaktır.

Bahse konu tarihte Kigali'den İstanbul'a sadece 1 adet direkt uçuş bulunmaktadır." ifadeleri yer aldı.