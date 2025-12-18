Haberler

NATO Genel Sekreteri Rutte: 'ABD, Macaristan, Slovakya; Ukrayna'nın NATO'ya girişini engelleyen ülkeler'
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna'nın NATO üyeliği konusunda ilkesel olarak her ülkenin başvuruda bulunabileceğini belirtti ancak bazı müttefik ülkelerin oybirliğini engellediğini ifade etti. Polonya'da gerçekleştirilen görüşmelerde, güvenlik garantileri ve NATO-Polonya ilişkileri ele alındı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte prensipte Ukrayna dahil her ülkenin NATO'ya üyelik başvurusunda bulunabileceğini, pratikte ise ABD, Macaristan ve Slovakya gibi müttefik ülkelerin Ukrayna'nın NATO'ya girişi için gereken oybirliğini engelleyecek ülkeler olduğunu söyledi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Polonya'nın başkenti Varşova'da Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ile görüştü. NATO-Polonya ilişkileri, NATO'nun doğu kanadının güvenliği, Ukrayna'da ateşkes ve barışın ele alındığı görüşme sonrası ikili ortak basın toplantısı düzenledi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, bir gazetecinin Ukrayna'nın NATO üyeliğine ve güvelik garantilerine ilişkin bir soruya, Ukrayna'nın NATO üyeliği konusunda ilkesel ve pratik bir unsur olduğunu, ilkesel olarak Avrupa-Atlantik bölgesindeki her ülkenin üyelik başvurusu yapabileceğini, bunun Washington Antlaşması'nda da yer aldığını söyledi. Rutte, "Pratik unsur ise şu anda bazı müttefiklerin onay vermeyeceklerini söylemesi ve dolayısıyla Ukrayna'nın NATO'ya girişinde oybirliğini engelleyecek olmaları. Macaristan, Amerika Birleşik Devletleri, Slovakya ve belki birkaç başka ülke buna örnek" dedi.

Burada asıl sorunun Ukrayna'da uzun süreli bir ateşkes veya tam barış anlaşması yapılması durumunda Rusya'nın Ukrayna'ya bir daha nasıl saldırmasını önleyecekleri olduğunu ifade eden Rutte, bu noktada 3 katmanlı güvenlik garantilerinin devreye girdiğini söyledi. Birinci katmanı NATO toprakları dışındaki Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin oluşturduğunu, Ukrayna ordusunun ilk savunma hattı olacağını belirten Rutte, "İkinci savunma hattı İngiltere ve Fransa öncülüğünde tasarlanmakta olan gönüllü koalisyon. Bu noktada Avrupalılar, Kanada ile birlikte barışın sürdürülmesini nasıl sağlayabilir? Üçüncü savunma hattı ise ABD. ABD Başkanı geçtiğimiz ağustos ayında ülkesinin bu güvenlik garantilerinin bir parçası olmasını istediğini belirtmişti. Şu anda bunun tam olarak ne anlama geleceği, bu kolektif güvenlik garantileri paketinin nasıl görüneceğine ilişkin görüşmeler sürüyor" dedi.

Patriot hava savunma sistemleri Polonya'da faaliyete geçti

Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ise bugünün Polonya, güvenlik ve Kuzey Atlantik İttifakı için tarihi bir gün olduğunu, Hollanda tarafından Polonya'ya gönderilen Patriot hava savunma sistemlerinin bugün itibarıyla faaliyete geçtiğini söyledi. Polonya'nın NATO'ya güveninin tam olduğunu, NATO'daki müttefiklerine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeye her zaman hazır olduğunu ifade eden Kosiniak-Kamysz, "NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'ye Doğu Nöbeti (Eastern Sentry) ve Baltık Nöbeti (Baltic Sentry) operasyonları, doğu kanadının güvenliğini güçlendiren, hava sahasını koruyan ve Baltık güvenliğini artıran operasyonlar için teşekkür ediyoruz" dedi. - VARŞOVA

title