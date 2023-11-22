NATO Bölge Müttefikleri Gayriresmi Liderler Toplantısı Üsküp'te Düzenlendi

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te NATO Bölge Müttefikleri Gayriresmi Liderler Toplantısı düzenlendi. Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovaçevski ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in ev sahipliği yaptığı toplantıya, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Karadağ Başbakanı Milojko Spajic ve Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic katıldı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te NATO Bölge Müttefikleri Gayriresmi Liderler Toplantısı düzenleniyor.

Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovaçevski ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in ev sahipliği yaptığı toplantıya, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Karadağ Başbakanı Milojko Spajic ve Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic katılıyor.

Liderler, toplantı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kovaçevski, Üsküp'teki toplantının, Kuzey Makedonya'nın NATO'nun önemli müttefikleri arasında bulunduğunun göstergesi olduğunu belirterek, "Toplantıda, bölgedeki güvenlik meselelerini, Ukrayna'daki savaşla ilgili kilit konuları, Gazze Şeridi'ndeki çatışmayı ve bölgemizde, Avrupa'da ve dünyada uzun vadeli barış, güvenlik ve istikrarın inşasına ilişkin diğer tüm konuları ele alacağız. (NATO) Genel Sekretere bir kez daha teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Arnavutluk Başbakanı Rama da "Bugün herkes için pek de kolay olmayan bir dönemde, bölgemizi doğrudan tehdit etme potansiyeli taşıyan savaşların ve ciddi krizlerin olduğu bir dönemde, bölgede genel kırılgan bir barışı, nihai ve istikrarlı bir barışa dönüştürmek için tüm gücümüzle muhafaza etmeye odaklanmamız gereken bir dönemde burada bir araya gelmemizden büyük mutluluk duyuyorum." dedi.

Karadağ Başbakanı Spajic ise göreve gelmesinin ardından başbakan olarak ilk seyahatini Kuzey Makedonya'ya gerçekleştirdiğini belirterek, "Bu ittifakın bir parçası olmaktan çok mutluyuz. İttifakı desteklemeye devam edeceğiz. NATO ile güvenilir ve aktif ortaklık kurmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.???????