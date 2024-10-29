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Müsavat Dervişoğlu kürsüden idam ipi fırlattığı Bahçeli ile tokalaştı

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, teröristbaşı Öcalan için çağrı yapan MHP lideri Bahçeli'ye kürsüden idam ipi fırlatmış ve karşılıklı açıklamalar Türk siyasetinde yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemişti. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için Anıtkabir'de düzenlenen törenin ardından Bahçeli ile Dervişoğlu'nun tokalaştığı görüldü.

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçtiğimiz hafta partisinin grup toplantısında yaptığı çağrı kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

BAHÇELİ'NİN ÖCALAN ÇAĞRISI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Teröristbaşı Abdullah Öcalan için çağrıda bulunarak "Şayet teröristbaşının tecriti kaldırılırsa, gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün bittiğini, örgütün lağvedildiğini ilan etsin" ifadelerini kullanan Bahçeli'ye ise en sert tepki İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan gelmişti.

Müsavat Dervişoğlu kürsüden idam ipi fırlattığı Bahçeli ile tokalaştı

KÜRSÜDEN İDAM İPİ FIRLATTI

Partisinin grup toplantısında konuşurken Bahçeli'nin çağrısına değinen Dervişoğlu, kürsüden idam ipi fırlatarak "Bahçeli, Erdoğan'a 'Ben asamadım, sen as' demişti. Madem ki milattır, o zaman onun da bir hatırası olsun. Bu büyük milletin anılarını yok ettiniz. Bu büyük milletin geleceğini katlettiniz. Al şimdi bu ipi baş köşede başının ucuna as" diye tepki göstermişti.

Müsavat Dervişoğlu kürsüden idam ipi fırlattığı Bahçeli ile tokalaştı

ART ARDA AÇIKLAMALAR GELDİ

İYİ Parti lideri Dervişoğlu'nun kürsüden idam ipi fırlattığı görüntüler kısa sürede gündem olurken, MHP cephesinden de art arda sert açıklamalar gelmişti.

Müsavat Dervişoğlu kürsüden idam ipi fırlattığı Bahçeli ile tokalaştı

ANITKABİR'DEKİ TÖRENİN ARDINDAN TOKALAŞTILAR

Türk siyasetine bomba gibi düşen tartışmanın ardındansa bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için tören düzenlenen Anıtkabir'de dikkat çeken bir olay yaşandı. MHP lideri Bahçeli ile İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'nun törenin ardından birbirleriyle tokalaştıkları anlara ilişkin görüntüler servis edildi.

Müsavat Dervişoğlu kürsüden idam ipi fırlattığı Bahçeli ile tokalaştı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

Cumhuriyet Bayramı Anıtkabir İYİ Parti Politika 3-sayfa Tören Dünya MHP

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Yorumlar (18)

Naci Büyükkal:

Ben sizlere söylemedim mi? Bunlar hepsi tiyatro. :DDDD

166
4
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bagıran adam:

Tek yol zafer partisidir.

115
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Beşiktaşlı:

Takım tutar gibi parti tutan, düşünmeyen, koyun sürüsü gibi ne tarafa çekerlerse o tarafa giden insanlarımız bilinçlenmedikçe siyasetçilerde akıllanmaz. Babanın oğluda olsa, politikacıysa, yine kazık yersin.

104
1
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Yuksel Coşkun:

Polim yapmayın bir bitmediniz be kardeşim yeter artık bende artık ''edi bese''diyorum

20
4
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Kenn:

Demek oluyor bunların ipiyle suya inilmezmiş

23
0
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İletim:

Siyaset=… o yüzden de fazla kasmayın, inanmayın ekranlara, işinize ailenize sağlığınıza odaklanın! Bunların geçmişi bugünü ve yarını hep böyle oldu, olacak da!! Ekran önünde hasım ekran arkasında kanka!! Yazıklar olsun biraz yüz olsun desem nafile!! Yatacak yeriniz yok aslında ama bir şekilde er geç hesap verecek 2 ye 2 mezara gireceksiniz!!

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1
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Harun Yerişenoğlu:

Menfaat Dünyası

10
0
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Ahmet null:

Siyaset dostu düşman eder onlar keyfine bakar siz ceremesini çekersiniz

10
0
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Savaş Esentürk:

Bunlar böyle işte kamera önünde artistlik yaparlar Kamera arkasında gülüşmeler tokalaşmalar milletle dalga geçerler it iti ısırmaz diye boşuna dememişler.

5
0
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EMEKLİ ÖĞRETMEN:

Yurdum insanları...

2
0
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