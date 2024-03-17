Muş Beledisi çalışanları iftarda aynı sofrada buluştu

Belediye çalışanlarının aynı sofrada buluştuğu programa Belediye Başkanı Feyat Asya'nın yanı sıra AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, AK Parti İl Başkanı Melik Emre, Hizmet İş Sendikası Muş Şube Başkanı Yaşar Kalır, Bem Bir Sen Muş Şube Başkanı Güven Yalvarıcı, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri ve belediye personelleri katıldı. İftar yemeğinin ardından bir konuşma yapan Belediye Başkanı Feyat Asya, Ramazan ayının güzelliklerinden bahsederek, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Başkan Asya konuşmasında, "Ramazan'ın neredeyse ilk haftasını geride bıraktık. Rabbim gerisini sağlık, sıhhat, huzur, barış içerisinde geçirmeyi nasip eylesin. Biliyorsunuz ki bu aylar son derece önemli aylar. Bu aylarda ekeceğimizi, inşallah biçeceğiz. Değerli arkadaşlarım Cenabı Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Ben eşinizle dostunuzla nice nice Ramazanlar görmenizi diliyorum, hepinize saygılar sunuyorum" dedi.

Başkan Asya, konuşma sonrası belediye personelleri ve iftar yemeğinde emeği geçen organizasyon çalışanları ile hatıra fotoğrafı çekildi.