Üye Girişi
Haberler

Muş Beledisi çalışanları iftarda aynı sofrada buluştu

Güncelleme:

Muş Belediyesi tarafından Ramazan Ayı dolayısıyla, belediye personellerine yönelik iftar programı düzenlendi.

Belediye çalışanlarının aynı sofrada buluştuğu programa Belediye Başkanı Feyat Asya'nın yanı sıra AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, AK Parti İl Başkanı Melik Emre, Hizmet İş Sendikası Muş Şube Başkanı Yaşar Kalır, Bem Bir Sen Muş Şube Başkanı Güven Yalvarıcı, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri ve belediye personelleri katıldı. İftar yemeğinin ardından bir konuşma yapan Belediye Başkanı Feyat Asya, Ramazan ayının güzelliklerinden bahsederek, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Muş Beledisi çalışanları iftarda aynı sofrada buluştu

Başkan Asya konuşmasında, "Ramazan'ın neredeyse ilk haftasını geride bıraktık. Rabbim gerisini sağlık, sıhhat, huzur, barış içerisinde geçirmeyi nasip eylesin. Biliyorsunuz ki bu aylar son derece önemli aylar. Bu aylarda ekeceğimizi, inşallah biçeceğiz. Değerli arkadaşlarım Cenabı Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Ben eşinizle dostunuzla nice nice Ramazanlar görmenizi diliyorum, hepinize saygılar sunuyorum" dedi.

Muş Beledisi çalışanları iftarda aynı sofrada buluştu

Başkan Asya, konuşma sonrası belediye personelleri ve iftar yemeğinde emeği geçen organizasyon çalışanları ile hatıra fotoğrafı çekildi.

Muş Beledisi çalışanları iftarda aynı sofrada buluştu

Muş Beledisi çalışanları iftarda aynı sofrada buluştu

Muş Beledisi çalışanları iftarda aynı sofrada buluştu

Haberler.com / Emre İliksiz - Politika

Muş Yaşam Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar? 2024 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatırılacak? EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2024! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı Şeref Güleser kimdir? CHP Kayseri Felahiye Belediye Başkan Adayı Şeref Güleser kaç yaşında, nereli? Faruk Kürkcü kimdir? CHP Kayseri Develi Belediye Başkan Adayı Faruk Kürkcü kaç yaşında, nereli? İbrahim Marzıoğlu kimdir? CHP Kayseri Bünyan Belediye Başkan Adayı İbrahim Marzıoğlu kaç yaşında, nereli? Mustafa Dursun kimdir? CHP Kayseri Akkışla Belediye Başkan Adayı Mustafa Dursun kaç yaşında, nereli? Abdullah Özyiğit kimdir? CHP Mersin Yenişehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Özyiğit kaç yaşında, nereli? Abdurrahman Yıldız kimdir? CHP Mersin Toroslar Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Yıldız kaç yaşında, nereli? Ali Boltaç kimdir? CHP Mersin Tarsus Belediye Başkan Adayı Ali Boltaç kaç yaşında, nereli? Mustafa Turgut kimdir? CHP Mersin Silifke Belediye Başkan Adayı Mustafa Turgut kaç yaşında, nereli? Gülsem Kevser Mut kimdir? CHP Mersin Mut Belediye Başkan Adayı Gülsem Kevser Mut kaç yaşında, nereli? Ahmet Serkan Tuncer kimdir? CHP Mersin Mezitli Belediye Başkan Adayı Ahmet Serkan Tuncer kaç yaşında, nereli? Bayram Ali Dede kimdir? CHP Mersin Gülnar Belediye Başkan Adayı Bayram Ali Dede kaç yaşında, nereli? Mehmet Mavi kimdir? CHP Mersin Erdemli Belediye Başkan Adayı Mehmet Mavi kaç yaşında, nereli? Gülay Şimşek kimdir? CHP Mersin Çamlıyayla Belediye Başkan Adayı Gülay Şimşek kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title