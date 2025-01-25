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Muhittin Böcek, 8 daire başkanlığını yeğenine bağladı

Muhittin Böcek, 8 daire başkanlığını yeğenine bağladı
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yeğeni Cemil Böcek'i Genel Sekreter Yardımcılığı görevine atadı. Bilgi İşlem Dairesi Başkanı olarak görev yapan Cemil Böcek, 8 daire başkanlığından sorumlu olacak.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Konyaaltı Belediyesi'nden bu yana yanında olan yeğeni Cemil Böcek'i Genel Sekreter Yardımcılığı'na atadı.

GENEL SEKRETER YARDIMCILIĞI KOLTUĞUNU YEĞENİNE VERDİ

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in dün imzaladığı karar ile bazı kademelerde yeni görevlendirmeler yapıldı. Görevlendirmeler ile Durmuş Ali Arslan'ın sağlık sebepleri ile emekliye ayrılmasının ardından boşalan genel sekreter yardımcılığı görevine Başkan Böcek'in yeğeni Cemil Böcek atandı. Muhittin Böcek'in görev yaptığı Konyaaltı Belediyesi'nden bu yana birlikte çalıştığı yeğeni Cemil Böcek, Büyükşehir Belediyesi'nde de Bilgi İşlem Daire Başkanı olarak görev yapıyordu.

Muhittin Böcek, 8 daire başkanlığını yeğenine bağladı

8 DAİRE BAŞKANLIĞINDAN SORUMLU OLACAK

Cemil Böcek, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı, Esnaf ve Sanatkar İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan sorumlu olacak.

Emekli olan Durmuş Ali Arslan ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Uzun zamandır beni yoran sağlık sorunlarım nedeniyle Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevinden emekli oldum. Başkanımız ve çalışma arkadaşlarımla çok güzel ve başarılı 6 yıl geçirdiğime inanıyorum. Halkımıza samimi ve gayretle hizmet etmeye çalıştım. Bilerek kalp kırmadım, asla haram yemedim, başkanınızın ve halkımızın yüzünü yere eğecek bir davranışta bulunmadım. Tarihin minnacık bir yerinde hoş bir sada bırakabildiysem ne mutlu bana. Bıraktığım göreve atanan güzel insan Cemil Böcek başkanımıza da hayırlı olsun. O zaten başarılı bir yönetici daha iyisini de yapacaktır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTarla Parsellenir Gönlüm Buzlu Cam:

Yakışır başkanıma atar o kimi isterse

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