Muharrem İnce: Mutabakat metninde birileri kızmasın diye Atatürk geçmiyor

İZMİR (DHA) - MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İzmir'de hukuk fakültesi öğrencileriyle bir araya gelip, altı muhalefet partisi lideri tarafından imzalanan mutabakat metnine ilişkin, "Bu mutabakat ilkesiz bir mutabakat. Metnin içinde birileri kızmasın diye Atatürk geçmiyor. İstanbul Sözleşmesi yok. Bu altılı iktidar olursa eğitim ne olacak? Yazmamışlar oraya. Ben olsam bu metne imza atmam" dedi.

Memleket Partisi Lideri Muharrem İnce, bir dizi ziyaret gerçekleştirmek amacıyla İzmir'e geldi. Öncelikle İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği'ni (İZDEDA) ziyaret eden İnce, depremzedelerin sorunlarını dinledi. 1999 depremini yaşamış biri olarak depremzedeleri çok iyi anladığını ifade eden İnce, Meclis'te depremzedenin sorunlarını gündeme getireceğini söyledi.

Muharrem İnce, gençlerle buluşmasının ardından sırasıyla partisinin Torbalı, Menderes ve Konak İlçe binalarının açılışlarını gerçekleştirdi. İnce, partisinin Mendes İlçe Başkanlığı binasının açılışında zeybek oynadı. Açılışlarda kurdele kesen İnce, meydanlarda vatandaşla buluştuktan sonra İzmir'den ayrıldı.