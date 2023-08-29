Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, Balıkesir ve Nazilli adaylarını açıkladı

Yaklaşan yerel seçimler öncesi, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den dikkat çeken bir açıklama geldi. 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerde yarışa katılacaklarını duyuran İnce, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Mahir Bakan'ı ve Nazilli Belediye Başkanı adayı olarak ise Ali Çetinkaya'nın ismini verdi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde yarışacaklarını duyurdu. İnce, Mahir Bakan'ın Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı, Ali Çetinkaya'nın ise Nazilli Belediye Başkanı adayı olarak gösterileceğini söyledi.

Muharrem İnce, Ankara'daki bir otelde düzenlediği basın toplantısında partisinin yerel seçimlerdeki yol haritasına ilişkin açıklamalarda bulundu. İnce, Parti Meclisi üyeleri ile gerçekleştirilen toplantıda yerel seçim sürecini değerlendirdiklerini belirterek, "Önümüzdeki yerel seçimlerde Memleket Partisi olarak yarışacağız" dedi.

"DÜNYANIN HER YERİNDE TENCERE İKTİDARI DEVİRMİŞTİR AMA TÜRKİYE'DE TENCERE İKTİDARI DEVİREMEMİŞTİR"

Türkiye'nin 3-4 ay önce bir seçim yaşadığını hatırlatan İnce, "Dünyanın her yerinde tencere iktidarı devirmiştir ama Türkiye'de tencere iktidarı devirememiştir. En zor olan şey bu seçimi kaybetmekti. En zoru başardılar. En iyi Tayyipçinin kim olduğunu herhalde şimdi anlamışsınızdır" diye konuştu.

"BU İNSANLAR SİZE İKİNCİ TURDA OY VERMEDİ"

Bir siyasi parti genel başkanının başka bir siyasi parti genel başkanına seçimden önce MİT müsteşarlığı verdiğini söyleyen İnce, "Böyle bir şey olabilir mi? Ortaklarının, MYK'sının, Parti Meclisinin haberi yok. Seçimin iki turlu olduğunu unuttular. Görüşmelerde, 'yapmayın' dedim. Memleket Partisi'ne bu kadar iftira atarsanız, onun genel başkanına bu kadar saldırırsanız, FETÖ'cülerin kumpaslarına da ortak olursanız kırarsınız bu insanları. Bu insanlar size ikinci turda oy vermediler. Ben nasıl verdireyim, benim marabam mı? Bu insanlar benim gönüldaşım, marabam değil. 'Kardeş parti gibi görünelim' dedim. 2'nci turda siz kalırsanız açık açık 'Gönüllü çalışırız' dedim. 'At şu Ali Babacan ile Davutoğlu'nu, bunların oyu yok' dedim. 'Bakanlık da cumhurbaşkanı yardımcılığı da istemiyorum' dedim. 'Destekleyeceğim' dedim; ama kabul görmedim. Babacan şimdi seçime girdiği partiye hakaret ediyor. Koskoca ana muhalefetin düşürüldüğü hale bak. Türkiye'ye demokrasi vadedenler önce partilerinde demokrasiyi kurmalıdır" ifadelerini kullandı.

"GELİN İTTİFAK KURALIM"

Ardından muhalefet bileşenlerine seslenen İnce, "Gelin bir ittifak kuralım. Siyasi partiler kanunu değişmiyorsa bir ittifak kuralım, tüzüğü değiştirelim. Tüzükle yapalım bunu. Bunu yaparsak demokrasiyi ayağa kaldırırız. Tarımı ayağa kaldırırız. Bunu yaparsak çocuklarımız nitelikli okullarda okurlar. Sorgulayan, eleştiren, tarih bilinci olan nesiller yetiştiririz. Bunu yaparsak öğrencilerimizi tarikat gruplarına muhtaç etmeyiz. Mezun olduklarında onlara iş buluruz. Bunu yaparsak 400 bin dolara Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı sattırmayız. Aklın yolu birdir, tek adam rejiminden kurtulmanın yolu önce partilerde demokrasidir, sonra Türkiye'de demokrasidir. Partilerin antidemokratik uygulamalarını sona erdirmediğimiz sürece Türkiye'de demokrasi tükenmez, hukuk düzelmez. Yargı düzelmez, yoksulluk düzelmez" dedi.

2 ADAYINI AÇIKLADI

İnce daha sonra partisinin iki belediye başkan adayını açıkladı. İnce, Mahir Bakan'ın Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı, Ali Çetinkaya'nın ise Nazilli Belediye Başkanı adayı olduğunu söyledi.

Ardından gazetecilerin sorunlarını yanıtlayan İnce, 81 ilde kendi adaylarını gösterip göstermeyeceklerine ilişkin, "Gönül 81 ilde de seçime girmek ister ama o kadar yapımız olur mu, onu henüz bilmiyorum" dedi.