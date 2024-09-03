Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, yarın Türkiye'ye geliyor

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, yarın ilk kez Türkiye'de ziyaret gerçekleştirecek.

MISIR CUMHURBAŞKANI SİSİ, TÜRKİYE'YE GELİYOR

Ankara, yarın önemli bir misafiri ağırlayacak. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi yarın ilk kez Türkiye'ye gelecek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, Sisi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye geleceğini belirtti.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, 4 Eylül 2024 tarihinde ülkemize resmî ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret kapsamında, Sayın Cumhurbaşkanımızın 14 Şubat 2024 tarihinde Kahire'ye gerçekleştirdiği ziyarette imzalanan Ortak Bildiri uyarınca yeniden yapılandırılan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı, iki ülke Cumhurbaşkanlarının riyasetlerinde icra edilecektir.

Konsey Toplantısında, Türkiye-Mısır ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, ikili iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik önümüzdeki dönemde atılabilecek müşterek adımlar ele alınacaktır. Görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra, Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan İsrail saldırıları başta olmak üzere, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacaktır. Toplantı vesilesiyle, ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirmeye matuf muhtelif belgelerin imzalanması da gündemdedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

MISIR-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ

2013'te o dönem Savunma Bakanı olan Sisi liderliğindeki Mısır ordusu darbeyle yönetime el koymuştu. Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin devrildiği askeri darbeye çok sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sisi için birçok defa "katil ve darbeci" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan 2019'daki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri öncesi yaptığı kampanya konuşmasında "Pazar günü Sisi mi diyeceğiz, Binali Yıldırım mı diyeceğiz?" ifadelerini kullanmıştı. Diplomatik ilişkilerin kesildiği yıllar süren sürecin ardından Erdoğan ve Sisi ilk kez 2022'de, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nın açılış töreninde bir araya gelmişti.

ERDOĞAN, ŞUBATTA MISIR'A GİTMİŞTİ

2013'teki darbe sonrası Kahire ile köprüleri atan Erdoğan, şubat ayında 12 yıl aradan sonra Mısır'a giderek Sisi ile görüşmüştü. Sisi, Türkiye-Mısır Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı için yarın Ankara'ya gelecek.

Diplomatik kaynaklara göre Erdoğan ve Sisi bu ziyarette, ikili ilişkileri üst seviyeye taşıyacak anlaşmaları imzalayacak. İki lider ayrıca başta Libya ve Gazze olmak üzere bölgesel konuları ele alacak. Mısır liderinin bakanların ve üst düzey yetkililerinin de bulunduğu kalabalık bir heyetle Ankara'ya gelmesi bekleniyor. Türkiye ve Mısır liderleri, 14 Şubat'ta yaptıkları görüşmelerinde ticaret hacmini 5 yıl içinde 15 milyar dolara çıkartmayı hedeflediklerini bildirmişti.