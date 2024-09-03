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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, yarın Türkiye'ye geliyor

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Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlisi olarak yarın ilk kez Ankara'ya gelecek. Sisi, 2013 yılında darbeyle Muhammed Mursi'yi devirip yönetime el koyması nedeniyle Mısır ve Türkiye'nin arası açılmıştı. Erdoğan, Sisi için "katil" ve "darbeci" ifadelerini kullanmıştı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, yarın ilk kez Türkiye'de ziyaret gerçekleştirecek.

MISIR CUMHURBAŞKANI SİSİ, TÜRKİYE'YE GELİYOR

Ankara, yarın önemli bir misafiri ağırlayacak. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi yarın ilk kez Türkiye'ye gelecek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, Sisi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye geleceğini belirtti.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Türkiye'ye geliyor

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, 4 Eylül 2024 tarihinde ülkemize resmî ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret kapsamında, Sayın Cumhurbaşkanımızın 14 Şubat 2024 tarihinde Kahire'ye gerçekleştirdiği ziyarette imzalanan Ortak Bildiri uyarınca yeniden yapılandırılan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı, iki ülke Cumhurbaşkanlarının riyasetlerinde icra edilecektir.

Konsey Toplantısında, Türkiye-Mısır ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, ikili iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik önümüzdeki dönemde atılabilecek müşterek adımlar ele alınacaktır. Görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra, Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan İsrail saldırıları başta olmak üzere, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacaktır. Toplantı vesilesiyle, ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirmeye matuf muhtelif belgelerin imzalanması da gündemdedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Türkiye'ye geliyor

MISIR-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ

2013'te o dönem Savunma Bakanı olan Sisi liderliğindeki Mısır ordusu darbeyle yönetime el koymuştu. Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin devrildiği askeri darbeye çok sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sisi için birçok defa "katil ve darbeci" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan 2019'daki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri öncesi yaptığı kampanya konuşmasında "Pazar günü Sisi mi diyeceğiz, Binali Yıldırım mı diyeceğiz?" ifadelerini kullanmıştı. Diplomatik ilişkilerin kesildiği yıllar süren sürecin ardından Erdoğan ve Sisi ilk kez 2022'de, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nın açılış töreninde bir araya gelmişti.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Türkiye'ye geliyor

ERDOĞAN, ŞUBATTA MISIR'A GİTMİŞTİ

2013'teki darbe sonrası Kahire ile köprüleri atan Erdoğan, şubat ayında 12 yıl aradan sonra Mısır'a giderek Sisi ile görüşmüştü. Sisi, Türkiye-Mısır Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı için yarın Ankara'ya gelecek.

Diplomatik kaynaklara göre Erdoğan ve Sisi bu ziyarette, ikili ilişkileri üst seviyeye taşıyacak anlaşmaları imzalayacak. İki lider ayrıca başta Libya ve Gazze olmak üzere bölgesel konuları ele alacak. Mısır liderinin bakanların ve üst düzey yetkililerinin de bulunduğu kalabalık bir heyetle Ankara'ya gelmesi bekleniyor. Türkiye ve Mısır liderleri, 14 Şubat'ta yaptıkları görüşmelerinde ticaret hacmini 5 yıl içinde 15 milyar dolara çıkartmayı hedeflediklerini bildirmişti.

Kaynak: Haberler.com / Politika

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Yorumlar (11)

İsmail Genç:

Şu bi zamanlar seçim meydanlarında malum kişlerin bahsettiği sisi değil mi ya bu??

89
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Erol Birol :

Politikada dün dündür bugün bugündür. Düşmanlar dost dostlar kısa bir süre içerisinde düşman olabilir. Onun için durmak yok yola devam.

18
70
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Adem Uzunoglu:

tek gelmesin mısırlı kimliği olan bir kaç yüz bin fafir din kardeşi ordada vardır onlarda gelsin parklarda bahçelerde boş yer var

50
4
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Hakan:

Yine dediğimin tersini yaptım. Yerseniz.

39
1
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Yasin Ferah:

Bir zamanlar katil sisi şimdi dostum sisi durmak yok yola devam

39
0
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Ozgur Free:

Küs kaldığımı :)

35
0
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VEFA:

Müslüman kardeşleri Mısır'da yönetimden temizleyen, laik komutan SİSİ mi bu gelen. Öyleyse başımızın üstünde yeri var!...

26
6
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Anty-Partizan:

Herkezi Kendi Halki Gibi Gorup, Akliyla Oynuyor..Basariyor da..

20
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Sebahattin Yakar:

şu katıl sisi degilmi

21
0
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