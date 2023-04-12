Milliyetçi Türkiye Partisi 14 Mayıs için kararını verdi: Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti'yi destekleyeceğiz

Seçim dönemine yaklaştıkça siyasette hareketlilik arttı. Genel Başkanlığını Ahmet Yılmaz'ın yaptığı Milliyetçi Türkiye Partisi (MTP) seçimler öncesi kararını verdi.

MTP, KILIÇDAROĞLU VE İYİ PARTİ'Yİ DESTEKLEYECEK

MTP, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Milletvekilliği seçimlerinde ise İYİ Parti'yi destekleyeceklerini belirtti. Karar, partinin Twitter hesabından, "2023 kararımız Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kılıçdaroğlu, milletvekili genel seçimlerinde İYİ Parti" paylaşımıyla duyuruldu.

"DEMOKRASİMİZ ADINA BİR KAZANÇ OLACAK"

Ayrıca yapılan yazılı açıklamada Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti'ye oy verilmesi çağrısında bulunuldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Tek adam rejimi bitsin, adalet ve demokrasi gelsin" ilkesiyle davrandığımız seçim sürecinde cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğimizi gerekçelerimizle birlikte açıklamıştık. Parlamenter sisteme geçiş için milletvekili seçimlerinin de meclis aritmetiği açısından hassas bir sınırda olduğunu görerek; Milletvekili Genel Seçimlerinde İYİ Parti'yi desteklemeye karar vermiş bulunuyoruz. Seçimlere katılımın yüksek olması demokrasimiz adına bir kazanç olacaktır. Milletimizi seçimlerde sandığa gitmeye, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na Milletvekilliği Genel Seçimlerinde İYİ Parti'ye oy vermeye davet ediyoruz. Karar bizim, takdir milletimizin, hüküm tarihindir."