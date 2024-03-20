Üye Girişi
Haberler

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak yönetiminin PKK'yı terör örgütü olarak kabul ettiğini açıkladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Bağdat gezisine gittiğimizde de Irak yönetimi ( Pkk'yı) hem yasakladığını ve terör örgütü olduğunu ilk defa kabul etti, burada deklare etti. Bu bizim için sevindirici bir şey. İnşallah bundan sonra da ortak çalışmalarımız olacak. Ortak bir harekat merkezi kuracağız." dedi.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer'i ziyaret eden Bakan Güler, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Daha sonra Uzun Çarşı'da vatandaşlarla konuşan ve burada AK Parti'nin seçim standını ziyaret eden Güler, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Kahramanmaraş'ta açılan TUSAŞ tesisinin gençlerin ufkunu açacağını, yeni neslin gelişimine olumlu etkileri olacağını belirten Güler, gelecekteki astronotlardan birinin de Kahramanmaraş'tan çıkması temennisinde bulundu.

Bakan Güler, terörün Türkiye'nin başının belası olduğunu dile getirerek, "Ama biz dünyadaki en pahalı arazide yaşıyoruz. Bunun bir bedeli olacak. İşte böyle büyük bedel ödüyoruz. Bir taraftan üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkede yaşıyoruz. Aynı anda dört mevsimi yaşayabiliyorsun. Her şeyi vermiş Allah. Her türlü maden var. İnsan kaynağımız var. Tabii ki bu herkesi rahatsız ediyor. Artı ülkemizin son yıllardaki, özellikle son 20 yıldaki hızlı gelişimi, hızlı büyümemiz, bunlar herkesi rahatsız ediyor çevremizde." diye konuştu.

Türkiye'nin hızlı bir şekilde büyümesinden rahatsızlık duyan bazı kesimlerin bu durumu engellemek için terör örgütlerini kullandığının altını çizen Bakan Güler, ülkenin her daim güçlü olmak zorunda olduğunu vurguladı.

Güler şunları kaydetti:

"PKK terör örgütü ile 40 yıldır mücadele ediyoruz fakat 40 yıldır Irak yönetimi maalesef bunlara ne terör örgütü diyebilirdiler ne yasaklayabildiler. Kendi ülkelerinde böyle bir örgüt yaşıyor ve çok rahatsızlık duymuyorlar. Bundan önce aralık ayında Ankara'da yaptığımız görüşmede bu konunun üzerinde çok aşırı şekilde duruldu. Bağdat gezisine gittiğimizde de Irak yönetimi hem yasakladığını ve terör örgütü olduğunu ilk defa kabul etti, burada deklare etti. Bu bizim için sevindirici bir şey. İnşallah bundan sonra da ortak çalışmalarımız olacak. Ortak bir harekat merkezi kuracağız. Erbil yönetiminin bakışı çok olumlu. Ama asıl bu çalışmalar sadece terör örgütünün yasaklanması değil, orada 5-6 tane daha enerji, tarım, hayvancılık, su işleri dahil bunlarla ilgili yeni birer komisyon kurulacak ve bu karşılıklı çalışmalarla bu konuların hepsinde gelişmeler elde etmek için çalışmaları sürdüreceğiz. Bunların Basra Körfezi'nden başlayıp Türkiye üzerinden geçip Avrupa'ya gidecek olan Kalkınma Yolu diye bir proje var. Bu Türkiye'mizin gelecekteki en önemli işi. Bu projede bütün özellikle Türk şirketleri tercihli olarak oralarda iş yapacak. 4 otoyol, 4 demir yolu yanında 8 yolla Çin'den gelen bütün mallar, Kalkınma Yolu vasıtasıyla Avrupa'ya taşınacak."

Bakan Güler'e, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici, Mehmet Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve ilgililer eşlik etti.

Kaynak: AA / Politika

Milli Savunma Bakanı Kahramanmaraş Yaşar Güler Türkiye Irak PKK Güvenlik Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 20 Mart 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 20 Mart 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 20 Mart 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 20 Mart 2024 Ankara su kesintisi listesi! Survivor iletişim oyununu kim kazandı, kaç kaç bitti, ödül ne? 20 Mart 2024 Çarşamba Survivor iletişim ödülünü kazanan hangi takım oldu? Survivor kim kazandı? 20 Mart Çarşamba Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? Survivor CANLI izle! 20 Mart Çarşamba TV8 Survivor HD izleme linki! Kuruluş Osman CANLI izle! ATV Kuruluş Osman 153. bölüm canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? ATV canlı izleme linki! Bir Sevdadır canlı izle! TRT 1 Bir Sevdadır. 7. bölüm canlı yayın izleme linki Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 20 Mart 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 20 Mart 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 20 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi! 20 Mart Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 21 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 21 Mart Perşembe burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 20 Mart GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Bağcılar'da işkence odasında çocuk istismarı olayı nedir? Metin Şenay tutuklandı mı, ne oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title