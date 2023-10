Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: İsrail ve Filistin arasındaki savaşa adaletli hakemlik ile müdahil oluyoruz

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "İsrail ve Filistin arasındaki adına savaş denen süreç, maalesef hepimizi ve bütün dünyayı üzüyor. Ben uluslararası bu işle görevli mekanizmaların bir an önce devreye girerek, bu dramı sonlandırması temennisinde bulunuyorum. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu konuda adaletli hakemlik denilen müessese ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak üstümüze düşeni yapıyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çeşitli programlara katılmak üzere Kırıkkale'yi ziyaret etti. Vali Mehmet Makas tarafından karşılanan Bakan Tekin, valilik şeref defterini imzaladı. Vali Makas, AK Parti Milletvekili Mustafa Kaplan ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ile birlikte makamda bir süre görüşen Bakan Tekin, daha sonra basına kapalı gerçekleştirilen il eğitim değerlendirme toplantısına başkanlık yaptı. Bakan Tekin, toplantının ardından yaptığı açıklamada, insanlık dramı ile karşı karşıya olduklarını ifade ederek, İsrail ve Filistin arasındaki adına savaş denen sürece kendilerinin ve bütün dünyanın üzüldüğü söyledi.

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak üstümüze düşeni yapıyoruz"

Uluslararası bu işle görevli mekanizmaların bir an önce devreye girerek, bu dramı sonlandırması temennisinde bulunan Bakan Tekin, "Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu konuda adaletli hakemlik denilen müessese ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak üstümüze düşeni yapıyoruz. İnşallah bu konu ile görevli uluslararası kuruluşlar da bir an önce vazifelerini yaparlar. Barışı tesis etmekle görevli başta Birleşmiş Milletler olmak üzere bu yapıların sürece bir an önce müdahil olmalarını ve gerekli adımları atmalarını temenni ediyorum" dedi.

"Alabileceğimiz tedbirler hepsini masaya yatırdık"

İl il gezdiklerini anlatan Bakan Tekin, "İllerimizde iki şey yapıyoruz. Birincisi valiliğimiz, il milli eğitim müdürlüğü ekibimiz ile birlikte ilin mevcut durumunu masaya yatırıyoruz. Bir de öğretmen arkadaşlarımız ile sohbet edip olayı diğer boyutu ile bilgi edinmeye çalışıyoruz. En azından saha hakkında bilgilerimizi tazelemeye çalışıyoruz. Bu toplantılarımızın birincisini yaptık. Valimiz, belediye başkanımız, milletvekilimiz ile birlikte bir değerlendirme toplantısı yaptık. Bu değerlendirme toplantısında burada hem yatırım anlamında devam eden işler, biten işler, açılacak okullar, öğretmen ihtiyacı, eğitim öğretimin niteliğini artırmak için alabileceğimiz tedbirler hepsini masaya yatırdık. Çok da verimli bir toplantı oldu" diye konuştu.

"Yüzde 75 seviyesinin üstünde olan inşaatlarımız var"

"Ben bu anlamda sorunları minimize etmeye çalışan ilin siyasi ve mülki idare yöneticilerini, yerel yöneticilerini tebrik ediyorum" diye Bakan Tekin, şunları kaydetti:

"Eğitime verdikleri katkılarının devam etmesini temenni ediyorum. Kırıkkale ile ilgili genel anlamda ihtiyaç duyulan şeylerle ilgili notlarımızı aldık. İnşallah eğitim öğretim dönemi zaten sağlıklı bir şekilde başlamış, daha konforlu bir hale getirmek için yapabileceğimiz, alabileceğimiz tedbirlerle ilgili notlarımızı aldık. Yeni eğitim-öğretim yılında belki bahar döneminde inşaatı tamamlanacak, çünkü yüzde 75 seviyesinin üstünde olan inşaatlarımız var. Tamamlandığında epeyce bir rahatlama sağlamış olacak. Bunun dışında da yeni eğitim öğretim dönemi için yatırım programımıza alınabilecek şeylerle ilgili değerlendirmemizi yaptık. Gayet güzel, buradaki herkes kendini bu işe adamış durumda. İnşallah güzel şeyler elde edeceğiz. Bu toplantılarda arzu ettiğimiz şeylerden bir tanesi yaz aylarında hayata geçirdiğimiz yeni uygulamaların sahadaki karşılıklarını da arkadaşlarla konuşuyoruz."

"Bu tür ziyaretlerimiz devam edecek"

Bunlardan bir tanesi MESEM'lerle (Mesleki Eğitim Merkezi) ile ilgili tedbirlerin alındığını belirten Bakan Tekin, "Orada ciddi mesafe kat edilmiş. Bir başka şey açık liselere girişle ilgili süreçti. Onu da rakamlar üzerinde konuştuk. Ben o konuda da tedbir alan ekiplere teşekkür ediyorum. Bu tür ziyaretlerimiz devam edecek. Şimdi buradan öğretmen arkadaşlarımızla sohbet etmek üzere bir başka programımız olacak. Onlarla da eğitim-öğretimin niteliği ile ilgili öğretmen arkadaşlarımızın beklentileri ile ilgili istişarelerimizi yapacağız ve il ziyaretimizi tamamlamış olacağız. Ben tekrar bize katkı veren destek olan herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Eğitim 86 milyonun tamamını ilgilendiriyor"

Bakan Tekin, "Her zaman söylüyorum: Eğitim 86 milyonun tamamını ilgilendiriyor. 86 milyonun tamamının bir kanaati bir fikri var bu konu ile ilgili. Ben 86 milyon tamamının bir katkı vermesini bekliyorum. Herkes kendi üstüne düşeni kendi sorumluluklarını yerine getirirse bizde bakanlık olarak kendi sorumluluklarımızı yerine getirirsek eğer, eğitimle ilgili arzu ettiğimiz düzeye çıkabiliriz inşallah" değerlendirmesini yaptı. - KIRIKKALE