Milletvekili Ölmeztoprak vatandaşların taleplerini Bakan Yumaklı'ya iletti

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya deprem sonrası süreçte kentte tarım üreticilerinin yaşadığı sorun ve talepleri iletti.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Malatya'da bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya deprem sonrası süreçte tarım üreticilerinin yaşadığı sorun ve talepleri iletti.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider ile daha önce gerçekleştirilen toplantılar hakkında değerlendirmelerde bulunan AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Ziraat Odası Başkanı, Sulama Birlik Başkanı ve üreticiler ile görüşmeler gerçekleştirerek talep ve sorunların çözümleri noktasında fikir alışverişinde bulundu.

Ölmeztoprak, "Malatya'mız genelinde deprem sonrası Akçadağ, Kale ile Doğanşehir ilçelerimizde yaşanan sulama sorunlarının çözümleri ile alakalı değerlendirmelerde bulunduk. Daha önce gerçekleştirdiğimiz toplantılarımız ve ikili görüşmelerimizde pansuman çözümler ile üreticilerimizin mağduriyetlerin giderilmesi için çalışmalar gerçekleştirilmişti. Şimdi de kapsamlı çözümler noktasında kapalı sulama sistemi ile alakalı görüşmeler sağladık" dedi.

Depremde Hayvanları Telef Olan Yetiştiricilere Bedelsiz Büyükbaş Hayvan Dağıtımı programında değerlendirmelerde bulunan Malatya Milletvekili Ölmeztoprak, "Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı ile Depremde Hayvanları Telef Olan Yetiştiricilerimize Bedelsiz Büyükbaş Hayvan Dağıtımı Programı gerçekleştirdik. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere üreticilerimize destek olan Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı'ya, Bakan Yardımcılarımıza, Genel Müdürlerimize ve emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bedelsiz olarak dağıtılan bu hayvanlar ile üreticilerimize büyük destek olunuyor. Yaşanan depremler sonrası üreticilerimizim her alanda yanında olma gayretindeydik. Bugünde bedelsiz olarak verilen yüksek verimliliğe sahip olan bu hayvanlar tarımsal üretime verilen desteklerin yanında üreticilerimize büyük katkılar sağlayacaktır." şeklinde konuştu.

Ölmeztoprak, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın AK Parti Malatya İl Başkanlığı'nı ziyaretinde İlçe Başkanları, Belediye Başkanları ve teşkilat mensupları ile bir araya gelerek, ilçelerdeki durum hakkında bilgiler alarak, vatandaşların talepleri ve sorunları hakkında istişarelerde bulundu. Bakan Yumaklı ise 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Hayvanları telef olan üreticilerimizin kayıplarını biz birebir tamamlayacağız" sözü üzerine çalışma başlattıklarını söyleyerek, deprem sürecinde devletin bütün kurum ve kuruluşlarıyla, elindeki bütün imkanlarıyla hareket ettiğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her kabine toplantısında bölgedeki çalışmaların durumunu titizlikle takip ettiğini dile getirdi.

"Üretimin ve üretenlerin Yüzyılı Türkiye Yüzyılı için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz."

Kadın ve Gençlik Kollarına gerçekleştirilen ziyarette üretimde gençler ve kadınların önemine değinen Ölmeztoprak, "Üretimin ve üretenlerin Yüzyılı Türkiye Yüzyılı için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Her alanda farklarını ortaya koyan gençlerimiz ve kadınlarımız üretimde de en önde olmalılar. Yaptıkları her işi en iyi şekilde özveri ile yapan kadınlarımız ve gençlerimize bizler de elimizden gelen en büyük desteği vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Daha sonra 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde genç girişimcilerin açmış oldukları iş yerlerinin üretim tesislerinde incelemelerde bulunan Ölmeztoprak verilen desteklerin bu şekilde ülke ekonomisine, şehrin gelişimine, istihdam gücüne önemli katkılar sağladığını ifade etti.

Genç Çiftçiler Buluşması sonrası Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Türk Şeker Genel Müdürü Muhiddin Şahin, Hayvancılık Genel Müdürü Salih Çelik, Bitkisel Üretim Genel Müdürü Uğur Erdem, Tarım Reformu Genel Müdürü Osman Yıldız, TKDK Başkanı Ahmet Antalyalı ve TKDK İl Koordinatörü Murat Tunç ile görüşmeler gerçekleştiren Ölmeztoprak, ilçelerin sorunları, tarımsal üretim alanlarının genişletilmesi konusunda desteklerin arttırılması ve vatandaşların talepleri noktasında istişareler yaparak, çözümleri noktasında değerlendirmelerde bulundu.

Gerçekleştirilen ziyaretlere Yoncalı Barajı'nda devam eden Bakan Yumaklı ve Malatya Milletvekilleri çalışmaları yerinde inceledi. Yoncalı Barajı ve Sulaması ile ekonomisine yıllık 185 milyon TL üzerinde katkı sağlanması hedeflen baraj çalışmaları hakkında da değerlendirmelerde bulunan Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, "Barajın tamamlanmasıyla 174 bin 90 dekar tarım arazisinin sulanmasına ve yüzde 100 yerli ve milli Türk mühendisler, mimarlar ve personeller ile şehrimizin deprem sonrası kalkınmasına katkı sağlayacak bir proje hayata geçiriliyor. 2024 yılının ilk çeyreğinde su toplamaya başlayacak ve şu aşamada yüzde 75 oranda tamamlanmış olan Yoncalı Barajımız tamamlanması ile birlikte ürün çeşitliliği ve verimliliğinde artış gerçekleşecek. Barajımızın Malatya'mıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu anlamda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı, Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı'ya ve emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz." şeklinde konuştu.

Gerçekleştirilen programların sonunda, Ziraat Odası Başkanları, üreticiler ve vatandaşlar bir araya gelerek talepler noktasında değerlendirmelerde bulunuldu. - MALATYA