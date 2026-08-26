Gigi Hadid’den kendisinden 20 yaş büyük sevgilisiyle ilgili olay itiraf!

Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, 2023 yılından bu yana aşk yaşadığı Hollywood yıldızı Bradley Cooper ile ilişkisine dair konuştu. 31 yaşındaki Hadid ile 51 yaşındaki Cooper arasındaki 20 yıllık yaş farkı dikkat çekerken çift, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

“DAHA ÖNCEKİ İLİŞKİLERİMDEN FARKLI”

Vogue Fransa’ya konuşan Hadid, Cooper ile ilişkisinin önceki deneyimlerinden farklı olduğunu söyledi. Ünlü model, birlikteliklerinde en çok dürüstlüğe önem verdiğini belirtti.

Hadid, birbirlerine karşı düşüncelerini açıkça ifade edebilmelerinin ilişkilerini özel kıldığını dile getirdi.

“AYAKLARIMIN YERE BASMASINA YARDIMCI OLUYOR”

Yoğun çalışma temposunda Cooper’ın desteğinin kendisi için önemli olduğunu belirten Hadid, ilişkilerinde karşılıklı desteğin ön planda olduğunu söyledi.

Hadid ve Cooper, daha önce ilişkilerini gözlerden uzak tutmalarıyla gündeme gelmişti. İkilinin önceki ilişkilerinden de çocukları bulunuyor. Hadid’in Zayn Malik ile ilişkisinden Khai adında bir kızı, Cooper’ın ise Irina Shayk ile birlikteliğinden Lea adında bir kızı var.

Kaynak: Haberler.com