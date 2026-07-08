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Hatipoğlu: Türkiye, Dünya Diplomasisinin ve Krizlerin Çözümünün Merkezi Haline Geldi

Hatipoğlu: Türkiye, Dünya Diplomasisinin ve Krizlerin Çözümünün Merkezi Haline Geldi
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AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin NATO Zirvesi'yle dünya diplomasisinin merkezi olduğunu, eleştirilere rağmen büyük Türkiye vizyonuyla çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'ne ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde dünya diplomasisinin ve krizlerin çözümünün merkezi haline geldiğini vurguladı.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, başkent Ankara'da gerçekleştirilen ve küresel liderleri bir araya getiren NATO Zirvesi ve Türkiye'nin diplomatik başarısı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"Türkiye vizyonunun en somut göstergesidir"

Türkiye'nin uluslararası arenadaki güçlü duruşuna dikkat çeken Hatipoğlu, doğrudan anlatım yöntemiyle şu ifadeleri kullandı:

"Dün 'yapamaz' dediler. Bugün tüm dünya Türkiye'nin ev sahipliğini konuşuyor. Dün 'israf' dediler. Bugün aynı Külliye, dünya diplomasisinin merkezi haline geldi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye; krizlerin çözümünde sözü dinlenen, masanın kurulduğu ve kararların şekillendiği bir ülke konumuna yükseldi. Bu tablo; güçlü liderliğin, güçlü devlet anlayışının ve büyük Türkiye vizyonunun en somut göstergesidir. Bazıları eleştirmekle meşguldü. Biz ise Türkiye'yi dünyanın merkez ülkelerinden biri haline getirmek için çalıştık. ve çalışmaya devam ediyoruz." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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