Milletvekili, giydiği 52 bin liralık ayakkabı ile tepkilerin odağında

Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı'nın 52 bin 500 TL değerindeki Prada marka ayakkabıları sosyal medyada gündem oldu. Fotoğraf kısa sürede yayılırken, kullanıcı yorumları tartışmayı büyüttü.

"ASGARİ ÜCRET 28 BİN TL" YORUMLARI

Fotoğrafın altına yapılan yorumlarda, yüksek fiyatlı ayakkabı üzerinden ekonomik koşullara dikkat çekildi. Bazı kullanıcılar "Emekli işçi perişan olsun hanımefendi 52 bin TL'lik ayakkabı giysin", "Asgari ücret 28 bin TL", "3 emekli maaşından fazla ediyor" ifadeleriyle tepki gösterdi.

TARTIŞMA BÜYÜDÜ

Paylaşımın ardından "Bedava verseler giymem", "O kıyafete bu ayakkabı", "Ayakkabı hiç güzel değil, bin liraya daha güzelleri var" gibi yorumlar da gündeme geldi. Görüntüler sosyal medyada tartışılmaya devam ediyor.

İşte mağazanın sayfasındaki o ayakkabı;