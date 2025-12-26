Haberler

Milletvekili, giydiği 52 bin liralık ayakkabı ile tepkilerin odağında

Milletvekili, giydiği 52 bin liralık ayakkabı ile tepkilerin odağında
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı'nın 52 bin 500 TL'lik Prada ayakkabıları sosyal medyada gündem oldu. Fotoğrafın altına yapılan yorumlarda yüksek fiyat üzerinden asgari ücret ve emekli maaşlarıyla kıyaslamalar yapılarak tepki gösterildi.

Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı'nın 52 bin 500 TL değerindeki Prada marka ayakkabıları sosyal medyada gündem oldu. Fotoğraf kısa sürede yayılırken, kullanıcı yorumları tartışmayı büyüttü.

"ASGARİ ÜCRET 28 BİN TL" YORUMLARI

Fotoğrafın altına yapılan yorumlarda, yüksek fiyatlı ayakkabı üzerinden ekonomik koşullara dikkat çekildi. Bazı kullanıcılar "Emekli işçi perişan olsun hanımefendi 52 bin TL'lik ayakkabı giysin", "Asgari ücret 28 bin TL", "3 emekli maaşından fazla ediyor" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Milletvekili, giydiği 52 bin liralık ayakkabı ile tepkilerin odağında

TARTIŞMA BÜYÜDÜ

Paylaşımın ardından "Bedava verseler giymem", "O kıyafete bu ayakkabı", "Ayakkabı hiç güzel değil, bin liraya daha güzelleri var" gibi yorumlar da gündeme geldi. Görüntüler sosyal medyada tartışılmaya devam ediyor.

İşte mağazanın sayfasındaki o ayakkabı;

Milletvekili, giydiği 52 bin liralık ayakkabı ile tepkilerin odağında

Kaynak: Haberler.com / Politika
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suriye'de hava saldırısı! Arkasındaki ülke bilinmiyor

Komşuda gizemli hava saldırısı! Arkasındaki ülke bilinmiyor
Yol kenarında namaz kılan Filistinliye aracıyla çarptı

Namaz kılarken faciayı yaşadı! Kan donduran anlar
CHP, mezar başındaki rakılı anmayı böyle savundu: O zaman genel başkan değildi

CHP, mezar başındaki rakılı anmayı böyle savundu: O zaman...
Hırsızlık için girdikleri evin sahibini öldürüp, kaçtılar

Gece yarısı mahalleyi sokağa döken olay! Kanlı elleriyle kaçtılar
Suriye'de hava saldırısı! Arkasındaki ülke bilinmiyor

Komşuda gizemli hava saldırısı! Arkasındaki ülke bilinmiyor
Gazeteci Zafer Şahin ateş püskürdü: Bundan sonra Youtube'da devam edeceğim

Gazeteci Zafer Şahin ateş püskürdü: Youtube'da devam edeceğim
Boşanma aşamasındaki eşini boğarak öldürüp kendini astı

İhbar üzerine eve giren polis korkunç manzarayla karşılaştı