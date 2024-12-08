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MHP'nin Suriye açıklamasında Bahçeli'nin Öcalan çağrısı hatırlatıldı

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MHP'den Suriye'deki gelişmelere ilişkin yapılan ilk açıklamada Bahçeli'nin "Öcalan Meclis'te konuşsun" çağrısı hatırlatıldı. Partinin Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'te yaptığı tarihi çağrıyı, Orta Doğu'da nelerin olup bittiğini tam olarak kavrayamayanların bir müddet ekranlardan uzak kalması veya büyük bir pişkinlikle arz-ı endam etmeye devam etmeleri kendi bilecekleri iştir." dedi.

Suriye'de muhalifler, 27 Kasım'da başlattığı saldırılarla 12 günde başkent Şam'da kontrolü tamamen ele aldı. Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ülkeyi terk ettiği bildirilirken 61 yıllık Baas rejimi çöktü.

"54 YIL SÜREN ESAD İKTİDARI SONA ERDİ"

Mhp Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Suriye'deki son durumu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla değerlendirdi. Yıldız, "13 Yıl süren iç savaşın sonunda, 61 Yıl süren Baas rejimi ile birlikte 54 yıl süren Esad iktidarı sona erdi. Rejim karşıtı tutuklu ve hükümlüler serbest bırakılıyor, cezaevleri boşaltılıyor. Esad'ın ordusu dağıldı." dedi.

BAHÇELİNİN "ÖCALAN" ÇAĞRISI HATIRLATILDI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK lideri Abdullah Öcalan'ın TBMM'de konuşma yapmasını önerdiği konuşmasını hatırlatarak, "Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'te yaptığı tarihi çağrıyı, Orta Doğu'da nelerin olup bittiğini tam olarak kavrayamayanların bir müddet ekranlardan uzak kalması veya büyük bir pişkinlikle arz-ı endam etmeye devam etmeleri kendi bilecekleri iştir." ifadelerini kullandı.

MHP'nin Suriye açıklamasında Bahçeli'nin Öcalan çağrısı hatırlatıldı

Yıldız paylaşımının tamamında şu ifadelere yer verdi:

"13 Yıl süren iç savaşın sonunda, 61 yıl süren Baas rejimi ile birlikte 54 Yıl süren Esad iktidarı sona erdi. Rejim karşıtı tutuklu ve hükümlüler serbest bırakılıyor, cezaevleri boşaltılıyor. Esad'ın ordusu dağıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024 de yaptığı tarihi çağrıyı, Ortadoğuda nelerin olup bittiğini tam olarak kavrayamayanların bir müddet ekranlardan uzak kalması veya büyük bir pişkinlikle arz-ı endam etmeye devam etmeleri kendi bilecekleri iştir.

Milliyetçi Hareket Partisi, Devletin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü korumak, Türk milletinin maddi ve manevi gelişmesi önündeki engelleri kaldırmak, hürriyet, adalet, hakkaniyet ve fırsat eşitliğini esas alan, toplumsal barış ve huzuru hakim kılmak, temel hak ve hürriyetleri, kardeşlik hukukunu ve dayanışma kültürünü geliştirmek ve terörün silinip gitmesi için tüm gücüyle çalışmaya devam edecektir."

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 1 Ekim'de TBMM açılışında DEM Parti liderleriyle tokalaşmasının ardından PKK lideri Abdullah Öcalan hakkında birçok kez çağrı yapmıştı. 15 Ekim'deki grup toplantısında PKK liderinden örgüt militanlarına silah bırakıp teslim olması yönünde talimat vermesini isteyen Bahçeli, bir hafta sonra ise PKK liderinin tecridinin kaldırılmasını ve akabinde Meclis'te DEM Parti grup toplantısında konuşmasını talep etmişti.

MHP'nin Suriye açıklamasında Bahçeli'nin Öcalan çağrısı hatırlatıldı
Haberler.com / Çağla Taşçı - Politika
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıOrhan Akkuş:

Ee ne oldu ileri goruslumu oldunuz yani orta doguda suların durulmayacagini anlamak için kahin olmaya gerek yok Irak ortada Suriye'de ondan kalır yanı kalmayacak sanki apo çıkınca meclise gelecek hadi kardeş olalım dieyecek PKK silah bırakacak lay lay lom yaşayıp gidecek çok mutlumu olacaz bı an önce bu köhne zihniyetin bu ülkenin başından gitmesi lazim acil ilk secimde

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Haber YorumlarıAli Tokgöz:

Bahçeli sağ gösterip sol vurdu.Beyinsizlerde hala apoyu dışarı çıkaracağını düşünsün dursun. sizin aklınız ermez bu işlere.Hadi bakalım siz heykel dikmeye devam.

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