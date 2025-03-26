İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi

Yolsuzluk soruşturması büyüyor! CHP'li iki vekil de dosyaya girdi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan oldu

Ekrem İmamoğlu'nun yerine gelen isim belli oldu
İBB'de Cumhur İttifakı'nın bir üyesi, Nuri Arslan'a oy vermiş

İBB'de CHP'nin adayına Cumhur İttifakı üyesi de oy vermiş
Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na cezaevinde ziyaret

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na ziyaret! Paylaştığı detay dikkat çekti

Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli'den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti'ni can pahasına savunacağız

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sağlık durumu ile ilgili yapılan spekülasyonlara yanıt verdi. İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanması nedeniyle çıkan sokak olaylarına da dikkat çeken Bahçeli, "Tedavi sürecimle ilgili dedikodu kampanyası üreten şeytani niyetler sokak anarşisini alevlendirmek istiyor. Türkiye Cumhuriyeti'ni can pahasına koruyacağız." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan tutuklanmasının ardından tırmanan sokak olaylarına ilişkin ilk açıklamayı yaptı. Sağlık durumu hakkındaki dedikodulara da yanıt veren Bahçeli dikkat çeken ifadeler kullandı.

BAHÇELİ'DEN SOKAK OLAYLARINA İLİŞKİN İLK AÇIKLAMA

Bahçeli açıklamasında şunları söyledi: "Düşünce hayatımızda tıpkı Süheyl Yıldızı gibi parlayan Merhum Ziya Gökalp bir defasında isabet ve itinayla ihata edilmiş şu cümleyi beyaz sayfalara dökmüştü: "Fikirleri hislerine tevafuk ve istinat etmeyen bir insan ruhen hastadır." Fikrinde ve zikrinde onarılmaz hasarlar bulunan kimselerin ruhen sıhhatli olmalarını beklemek işin özünde boşa kürek çekmek, boşuna zaman tüketmektir.

"SARAÇHANE PROVOKASYONUYLA TÜRKİYE'NİN ÖNÜNÜ KESMEK İÇİN KUYRUĞA GİRDİLER"

Saraçhane provokasyonuyla Türkiye'nin önünü kesmek için kuyruğa giren hastalıklı CHP'sinden diğer marjinal parti ve yasa dışı sol gruplara kadar alayı emel, eylem ve sözleriyle düşmanları aratmayan bir çizgide pozisyon almışlardır. Vandallığa demokrasi nöbeti diyecek kadar gerçeklerden kopmuş, milletine ve devletine yabancılaşmış bohem ve bonservis bedeli çoktan ödenmiş bir muhalefet anlayışı karşımızdadır.

"POLİSİMİZE TAŞ ATANLARIN HUKUK VEYA ÖZGÜRLÜKLE İLİŞKİSİ YOKTUR"

Ülkemizin yükselen değer ve prestijinin gözle görülür şekilde hız ve ivme kazandığı bir dönemde Saraçhane komplosunu birden bire devreye alanlar Türk ve Türkiye düşmanlarına rehin düşen ve bundan mülhem batıla hizmetkâr olan işbirlikçilerdir. Maske takıp polisimize taş atan, balta fırlatan, havai fişekle saldıran, asit saçan alçakların demokrasi, hukuk veya özgürlükle hiçbir ilgisi ve ilişkisi yoktur.

"CAMİ DUVARINA PİSLEYENLERDEN ADALET ÖNÜNDE HESAP SORULMALIDIR"

Zulüm 1453'de başladı diyenler Şehzadebaşı Camii'ni ve haziresini kirleten bir avuç casus aparatı, aynı şekilde paçoz ve şehir eşkıyasından başkası değildir. Camii duvarına pisleyenlerden, yakıp yıkmayı demokrasi olarak lanse edenlerden, milletimizin alın teri, helal emeği olan belediye kaynaklarını organize rüşvet, hırsızlık ve yolsuzluk anaforunda hiç edenlerden tarih ve adalet önünde hesap sorulmalıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın merhume ve muhterem annesine edilen küfürler kimlerin köprübaşlarını tutmak için sokaklara çıktığını göstermektedir. Şahsımın tedavi süreciyle ilgili fitne ve dedikodu kampanyası üreten şeytani niyetlerin sokak anarşisini nasıl da alevlendirmek istedikleri malumumuzdur.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ'Nİ CAN PAHASINA SAVUNACAĞIZ"

Türkiye Cumhuriyeti'ni can pahasına savunacağız. Cumhur İttifakı CHP'nin muhbir ve muhabir mihmandarı olduğu çok boyutlu tahrik ve tahrip dalgasını kırmaya muktedirdir. Çünkü büyük Türk milleti yanımızdadır. Yabancı istihbarat örgütlerinin kuklası olup sokaklara dökülenlerin, iç asayiş ve huzur ortamını bozanların yakasından tutmak mutlaka sağlanmalıdır. Türkiye oyuncak değildir, karanlık oyunlara gelmeyecektir.

Bin aydan daha hayırlı olan bugünkü Kadir Gecemizde, Cenab-ı Allah'tan niyazım rahmetini, merhametini ve mağfiretini milletimizden esirgememesi, milli birliğimizi ve bin yıllık kardeşliğimizi sonsuza kadar muhafaza buyurmasıdır. Vatanımızın, bayrağımızın, bağımsızlığımızın, bekamızın, mukaddesatımızın, milli ve manevi pek çok değerimizin kadrini kıymetini bilmek dileğiyle; aziz milletimizin, Türk-İslam aleminin müstesna, mübarek ve muhteşem fecirlerle müjdelenen Kadir Gecesini dualarımla tebrik ediyorum."

Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli'den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti'ni can pahasına savunacağız

Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli'den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti'ni can pahasına savunacağız

Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli'den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti'ni can pahasına savunacağız
Haberler.com / Turan Yiğittekin - Politika
500

Yorumlar (49)

Haber YorumlarıSevim CELIK :

Allah büyük bilge Sayın devlet bahçeliye acil şifa versin bu mübarek ayda Allah başımızdan eksik etmesin ona kim ne hangi niyetten içinden ne besliyorsa Allah ona 1000 katını versin

Yorum Beğen83
Yorum Beğenme427
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat ERDEM:

Adamı bir rahat bırakın mezarında rahat uyusun püskevit dedem. :)))

Yorum Beğen380
Yorum Beğenme59
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelman kaya:

bu yazıları kim yazıyor Allah aşkına...

Yorum Beğen358
Yorum Beğenme17
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıPunisher:

en azından yapay zeka ile tv ye cikarinda millet yesin.

Yorum Beğen260
Yorum Beğenme24
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTürkmen Beyi:

Hem kel hem fodul

Yorum Beğen233
Yorum Beğenme35
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıqmz4cmjcks:

bu adam kesin öldü demedi demeyin

Yorum Beğen202
Yorum Beğenme25
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıS.S.:

bu kadar uzun cümle kurabiliyorsa çıksın madem. belli ki bir şeyi yok. ama bana sorarsan bunu yazan çok kötü bir taklitçi. zira bu cümleler, bu üslup hiç bahçeli değil.

Yorum Beğen151
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBenim Kkk:

Demdimmi size bunlara oy vermeyin kendilerini Allahin golgesi zannediyorlae su sozlerdeki kibire buyuklenmeye ciddiyete bakin hele qtni ciddiyeti suriyedeki teror olusumuna enflasyona halkin ac birakilmaisna asal gistermezler hem adamlaric iceri atyor hem veirlen tepkiyi dış güçlere bağlıyor ne alaka yaptiklarini gizlemek icin baskin cikmak cok buyuk isler başariyormus adamalr cok ciddi ilslerle ugrasiyorlar yav ulkenin civisi bunlar yav ula bu memlekette Ataturk öldü birsey olmadi siz kimsiniz

Yorum Beğen89
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAkarsu Muharrem:

Bunda da ses var görüntü yok nereye kadar gidecek böyle

Yorum Beğen93
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHalit:

Savunacaz diyene bak. Apo kardeşiyle arasından su sızmıyo. Birşey merak ediyorum niye bu dünyayı bunaklarla pisikopatlar yönetiyo????

Yorum Beğen90
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Tüm 49 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.