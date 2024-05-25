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MHP lideri Bahçeli'den başıboş köpeklere ilişkin açıklama: Çok tehlikeli boyutlara ulaştı

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MHP lideri Bahçeli, başıboş sokak köpekleriyle ilgili yapılması planlanan yasal düzenlemeye ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı. Düzenlemede "uyutulma" konusuna değinen Bahçeli, "Köpekler, Türkiye'nin neresine giderseniz gidiniz öğlen sıcaklığında mutlaka uyurlar ve herkes görür onu. Ama bu uyutma nedir, kim yapacak, sınırı ne kadar, kadar kaç saat uyutacaklar? Bunlar tabii belirsiz." ifadelerini kullandı. Bahçeli ayrıca sokak köpekleri meselesinin çok tehlikeli boyutlara ulaştığını da söyledi.

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli, başıboş sokak köpekleriyle ilgili yasal düzenlemeyle ilgili konuştu. Bahçeli, köpeklerin uyutulması önerisine ilişkin "Köpekler, Türkiye'nin neresine giderseniz gidiniz öğlen sıcaklığında mutlaka uyurlar ve herkes görür onu. Ama bu uyutma nedir, kim yapacak, sınırı ne kadar, kadar kaç saat uyutacaklar? Bunlar tabii belirsiz." dedi.

"ÇOK TEHLİKELİ BOYUTLARA ULAŞTI"

Bahçeli, Kızılcahamam'da düzenlenen Ülkü Ocakları Eğitim Programı'nda gazetecilerle sohbet ederek, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Sokak hayvanlarına yönelik düzenlemeyle ilgili bir soru üzerine Bahçeli, "Zannediyorum Meclis'te veyahut da hükümet nezdinde konu ele alınacak. Belediyeler üzerinde belki tasarruflar sağlanacak. Buna da bir son verilecek herhalde, çünkü çok tehlikeli boyutlara ulaştı." diye konuştu.

MHP lideri Bahçeli'den başıboş köpeklere ilişkin açıklama: Çok tehlikeli boyutlara ulaştı

"SINIRSIZ SEVGİ BİR ŞEYE YARAMIYOR"

Düzenlemede "uyutulma" bulunduğunun belirtilmesi üzerine Bahçeli, "Konunun önerilen şeklini tam bilmiyorum. Kim ne maksatla öneriyor. Uyutunca nasıl uyutulacak, ne kadar uyutulacak, kim uyutacak? Bunları bilen yok. Ama dün hayvanların sevgisi üzerinde aşırı derecede yorum yapanlar şimdi sokak hayvanlarından şikayet eder konuma gelmişlerdir. Demek ki hudutsuz, sınırsız sevgi bir şeye yaramıyor." dedi.

"TÜRKİYE'NİN NERESİNE GİDERSENİZ GİDİNİZ ÖĞLEN SICAKLIĞINDA MUTLAKA UYURLAR"

Düzenlemeyle ilgili başka bir soru üzerine Bahçeli, incelediği bir konu olmadığını belirterek, "Televizyonlardaki tartışmaları dinliyoruz. İkiye bölünmüş vaziyetteler. İşte en çok ağırlık kazanan şey, köpekleri uyutma konusu. Köpekler, Türkiye'nin neresine giderseniz gidiniz öğlen sıcaklığında mutlaka uyurlar ve herkes görür onu. Ama bu uyutma nedir, kim yapacak, sınırı ne kadar, kadar kaç saat uyutacaklar? Bunlar tabii belirsiz." değerlendirmesinde bulundu.

MHP lideri Bahçeli'den başıboş köpeklere ilişkin açıklama: Çok tehlikeli boyutlara ulaştı

"TARTIŞMA ÇOK FARKLI BOYUTLARA GÖTÜRÜYOR"

Bir gazetecinin, "Köpeğin gözüne bakarsanız uyutulmasına içiniz kıyamaz" yönündeki ifadelerinin belirtilmesi üzerine Bahçeli, "Tartışma çok farklı boyutlara götürüyor. Türkiye'de ve dünyada çok şeyler oluyor. Çok insan açlık sınırının altında, işsiz, kimsesiz. Birçok olaylarla karşı karşıya. İnsanları sevmekten uzak kalanların hayvanları sevmeye yönelmeleri acaba insanları sevmekteki güçlükten mi kaynaklanıyor, onu da bilmek lazım. Benim alanıma girmiyor." ifadesini kullandı.

Öte yandan MHP lideri Devlet Bahçeli, bir gazetecinin "Sizin bir hayvanınız oldu mu?" sorusuna, "Yok" yanıtını verdi.

Kaynak: AA / Politika

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