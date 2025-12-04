İmralı'ya giden MHP'li Feti Yıldız, Öcalan'la görüşmesini anlattı

'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, bugün 19. toplantısı için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bir araya geldi. Toplantının açılışında konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyonun dinleme sürecinin tamamlandığını, artık raporlama aşamasına geçildiğini söyledi.

İMRALI ZİYARETİNİN ARDINDAN İLK BULUŞMA

Toplantı, komisyon üyelerinin geçen hafta İmralı'da yürüttüğü temasların ardından yapılması sebebiyle ayrı bir önem taşıyor. Heyette yer alan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız ve DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, ziyaretin ayrıntılarını komisyon ile paylaştı.

MHP'Lİ YILDIZ: TARİHİ BİR FIRSAT EŞİĞİ ÖNÜMÜZDEDİR

Toplantıda söz alan MHP'li Feti Yıldız, İmralı'daki görüşmeye ilişkin izlenimlerini paylaştı ve partisinin hazırladığı rapora ilişkin bilgi verdi.

"Terörsüz Türkiye"nin milli ve tarihi bir hedef olduğunu söyleyen Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu hedefin can alıcı noktası iç barış ve huzurun, sağlam ve sağlıklı esaslarla ilebet sağlanmasıdır. Terörsüz Türkiye hedefi Cumhuriyet tarihinin en müessir adım ve atılımıdır. Geldiğimiz bu aşamada vaki hedeflerle ilgili taviz, en küçük tereddüt asla öz konusu olmayacaktır. İçinde bulunduğumuz Türkiye yüzyılı aynı zamanda barış, diriliş, huzur ve kardeşlik yüzyılıdır. Hiç kimseyi ayırmadan, ayrıştırmadan, ayrı görmeden milletimizin her güzel insanıyla ortak karar, kader ve keder istikametinde tek vücut olmak mutlak sağlanacaktır. Terörsüz Türkiye birlik ve beraberliği tahkim etmiş Türkiye'dir. Diktiğimiz barış fidanlarının meyvelerini inşallah hep beraber toplayacağız. Provokasyon peşinde olanların hevesleri kursaklarında kalacaktır. Bu yüksek seviyeyi heba ve heder etmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Aksi istikamette tavır ve tutumları millet ve devlete yönelik karşı direniş olarak yorumlamak kaçınılmaz olacaktır.

Tarihi bir fırsat eşiği önümüzdedir. Terörsüz Türkiye ve isabetli ve tarihi bir politikanın ihsar ve ilamından ibarettir. Türkiye'miz bugüne kadar hiç olmadığı kadar dirençli, güvenli ve umutlu seviyededir. Bu yüksek seviyeyi heba ve heder etmeye etmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Bölücü terörden kaynaklı makus talih günbegün değişmektedir. Bunun yüreklere su serpen sonuçlarını almaya başladık. Yakında inşallah daha da gelişecektir.

"İMRALI'DA ABDULLAH ÖCALAN'I DİNLEDİK, ÇOK OLUMLU GEÇTİ"

Komisyonun kurulduğu günden beri, daha doğrusu sürecin başladığı günden beri güvenlik güçlerimizden hiçbirinin burnunun dahi kanamaması en büyük kazançtır. Bunun karşılığı kelimelerle tarif edilemez. Terörsüz Türkiye'ye karşı olanlar mutlak ve mutlak kandan beslenenlerdir. Hem milletimizin hem de bölge halklarının en temel insan hakkı elbette sağlanmalıdır. İtibarlı ve güvenli bir hayata ulaşması tüm bölgenin bir beklenti sayılmamalıdır. Artık adım atılmalıdır. Yeni yüzyıl yükseliş yüzyılı oldu. Aynı zamanda barış kardeşlik nişanesi kaderde kıvançta birlik olmalıyız. Bunun için Gazi Meclisimiz bu komisyonu kurdu ve günlerdir her kesimden insanları dinledik. En sonunda İmralı Adası'nda PKK'nın kurucusu Abdullah Öcalan'ı da dinledik. Peşin olarak şunu söyleyeyim; bu dinleme çok olumlu geçmiştir. Hiç negatif bir unsur yok içinde. İnşallah bu ülke tüm prangalardan kurtulacaktır ve önce bölgeye sonra da dünyaya hukuki nizamı dağıtacaktır diyorum."

"KANUN TEKLİFLERİNİ HEP BERABER MECLİS'E GÖNDERECEĞİZ"

Parti olarak 116 sayfalık bir rapor hazırladıklarını söyleyen Yıldız, "Raporumuzda siyasi ve hukuki değerlendirmeler var. Daha çok, siyasi değerlendirmeler mevcuttur. Hukuki değerlendirmeler elbette bizim raporlarımızda değil komisyonumuzun hazırlayacağı müşterek raporda arz edilecektir. Yani yazılmasında, çıkarılmasında, Meclis'e sunulmasında fayda gördüğümüz kanun tekliflerini hep beraber Meclis'e göndereceğiz" dedi.

Raporu son bir kez daha gözden geçirdikten sonra TBMM Başkanlığı'na sunacaklarını belirten Feti Yıldız, "Yasal düzenlemelerin yapılması için buranın altını çize çize söylüyorum; sahadaki durumun yani silahların teslim edilmesi, imha edilmesi, örgüt yapısının ve bağlı kuruluşların hangi nam adı altında olursa olsun tamamının kaldırılması lazım. Devletin emniyet birimleri tarafından bu hususun tespit edilmesi ve bu tespitlere binaen örgütün fiili varlığının sona erdiğini yetkililer resmi merciler tarafından ilan edilmesinden sonra önümüzde ne kadar engel varsa demokrasimizin önünde kardeşliğimizin önünde ne kadar engel varsa el birliğiyle çözelim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / AA